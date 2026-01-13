大美督烧烤场翻新重开！全场更换40个烧烤炉+重铺地面+更新场内设施 网民期待：都几靓㖞！

康文署辖下的大埔大美督烧烤场一向受港人欢迎，每逢假期总是人头涌涌，惟在长年累月的使用下，场内设施均出现不同程度的损耗。因此康文署在2025年3月开展翻新工程，包括更换全场40个烧烤炉、重铺地面及更新场内设施。近日，有网民在社交平台上发文，指大美督烧烤场现己重开，不少网民见状表示期待，直言「都几靓㖞！」即看下文了解详情。

大美督烧烤场翻新重开！全场更换40个烧烤炉/更新场内设施

位于大埔的大美督烧烤场，一直深受港人欢迎，除了拥有无敌海景，更毗邻单车径、风筝区及划艇区等设施，是假日休闲的好去处。大美督烧烤场自2006年进行翻新后，场内烧烤炉、台椅组合、栏杆、凉亭等设施沿用至今，逐渐出现老化及破损情况。

因此，康文署于上年3月开展大规模翻新工程，包括重新设计现有的烧烤炉及台椅组合；更换围栏、地砖、凉亭、照明系统；扩阔部份树穴及改善垃圾回收箱位置等。上述工程在本月正式完成，近日也有网民在Threads上传大美督烧烤场翻新后的照片，可见场内地面已重新铺设地砖，全场40个烧烤炉全部更新为全新款式，并增设更多遮阳设施，整体环境焕然一新，更显整洁舒适。

网民期待：都几靓㖞！

不少网民十分期待重开的大美督烧烤场，表示「都几靓㖞 系时候约friend去」，也有网民认为此场地使用率极高，即使投入大量资源翻新亦十分值得，「呢个场假期好爆，就算用几亿都值㖞，受惠人数都多嘅，好过𠮶几几亿整条天桥或者公厕。」

不过，也有网民担忧场地可能很快变得脏乱，「好快周围污糟邋遢」、「有干净到，但系唔使2个月就会变成狗窦」，但有网民回复指，附近一直有工作人员定期视察，「暂时应该OK ，因为佢有好多工作人员一直mon实，有咩依郁佢就会行埋嚟督促你。」

大美督烧烤场

地址：大埔大美督路

开放时间：全日24小时

查询电话：3183 9020（大埔区康乐事务办事处）

图片及资料来源：康文署、Threads@kennryoutei

文：Y