锦田打醮美食嘉年华1.17开锣！必食茶果/老婆饼/香烤鱿鱼 一连7日戏棚上演神功戏

好去处
更新时间：13:32 2026-01-07 HKT
发布时间：13:32 2026-01-07 HKT

锦田打醮美食嘉年华1.17开锣！十年一届的「锦田乡酬恩建醮」已于去年12月中圆满落幕，为延续活动，主办方将于1月17日举行为期7日的美食嘉年华，汇聚多款美食如传统茶果、老婆饼、香烤鱿鱼、精酿啤酒等，亦将醮棚改成戏棚，届时将上多场神功戏，更会上演精彩狮王争霸赛，想前往感受热闹气氛的大家记得留意日期、时间、地点详情。

锦田打醮美食嘉年华1.17开锣！必食茶果/老婆饼/香烤鱿鱼

继锦田乡十年一届酬恩建醮仪式，「锦田乡十年一届酬恩建醮委员会」将于2026年1月17日至23日，在元朗锦田水头村周王二公书院推出系列庆典活动，以「酬恩演戏、美食嘉年华、狮王争霸」为核心，延续对周王二公复界之恩的感念，更以多元文化体验拉近传统与大众的距离，诚邀阖港市民共赴乡土盛宴。

活动期间，每日开放的美食嘉年华汇聚多款美食，本土招牌美食包括茶果、老婆饼、芝麻卷等，亦有炭烤牛扒、蜜汁烧鸡翼、香烤鱿鱼等烧烤美食现烤现食，饮品方面供应冻柠茶、港式奶茶等经典饮品以及以本地食材入酒的特制鸡尾酒、精酿啤酒，还有杨枝甘露、芒果西米露等糖水。

一连7日戏棚上演神功戏 首日举行狮王争霸赛

神功戏将于获《健力士世界纪录》「全球最大临时竹构祭坛」的戏棚内准时开锣。（星岛图库）
1月17日亦将上演精彩万分的狮王争霸赛。
作为酬恩传统核心，委员会特邀鸿运粤剧团打造一连7天神功戏演出。粤剧名伶梁兆明、龙贯天、康华、王洁清等将轮番登场，带来《紫钗记》、《啼笑姻缘》、《再世红梅记》等经典剧目。每日设日场（13:00）及夜场（19:30），于获《健力士世界纪录》「全球最大临时竹构祭坛」的戏棚内准时开锣，以悠扬粤韵传承感恩情怀，绝对是粤剧迷不容错过的视听盛宴！

1月17日亦将上演精彩万分的狮王争霸赛，来自粤港澳三地的顶尖龙狮队齐聚现场，以高桩采青、灵活套路竞逐「锦田狮王」殊荣。锣鼓喧天、醒狮腾挪翻跃，展现岭南民俗活力，赛后更有醒狮巡场与市民互动送福，增添喜庆氛围。

锦田乡十年一届酬恩演戏暨美食嘉年华

  • 日期：2026年1月17日至23日
  • 时间：11:00-20:00
  • 地点：元朗锦田水头村周王二公书院

来源：锦田乡事委员会 Kam Tin Rural Committee

文：M

延伸阅读：油麻地美食购物节｜120项优惠！玉器6折 庙街牛杂/煲仔饭/果栏/烧烤低至9折起

