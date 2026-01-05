元朗人气忠泰农庄免费入场！任摘士多啤梨+蔬菜 亲手喂羊/猪/巨型龟

趁天气凉爽，不少港人都会趁放假去郊游，例如到本地农庄享受田园乐。位于元朗的忠泰农庄，在今年冬天就为大家带来了一个充满自然气息与欢乐的选择，特意以纯净山泉水天栽种出大大粒的清甜士多啤梨，让游客任摘任食。小朋友更可亲手喂饲如羊仔、猪仔等动物，最适合亲子游，一家大细都能尽兴而归！

元朗人气忠泰农庄士多啤梨园！免费入场 即摘即磅新鲜蔬果

位于新界元朗的忠泰农庄，不单是士多啤梨爱好者的天堂，更是适合全家大小一同游玩的亲子农庄。农庄内划分为多个区域，满足不同年龄层的游客需求。

即摘即尝 山泉水种士多啤梨

当中最吸引的必定是士多啤梨园，农庄的士多啤梨种植过程强调自然与纯净，特意选用纯净山泉水天然灌溉，确保每粒士多啤梨都尽吸大自然的精华，粒粒红润饱满，清甜多汁。

游客可在农庄内的自摘体验区，亲手摘下最新鲜的士多啤梨并试味，喜欢的话，更可以每磅$80的即摘价，将这份甜蜜滋味带回家，与亲朋好友分享。

亲亲大自然 亲手喂饲小动物

除了士多啤梨外，农庄还提供各款时令蔬菜的采摘体验，让小朋友认识不同的农作物。农庄更设有小孩专属的玩乐园及秋千，让他们尽情放电。喜欢小动物的，还可亲手喂饲可爱的羊仔、猪仔及巨型陆龟，近距离接触大自然，带来难忘的互动经验。

忠泰农庄