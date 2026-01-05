Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

元朗人气忠泰农庄免费入场！任摘士多啤梨+蔬菜 亲手喂羊/猪/巨型龟

好去处
更新时间：12:34 2026-01-05 HKT
发布时间：12:34 2026-01-05 HKT

趁天气凉爽，不少港人都会趁放假去郊游，例如到本地农庄享受田园乐。位于元朗的忠泰农庄，在今年冬天就为大家带来了一个充满自然气息与欢乐的选择，特意以纯净山泉水天栽种出大大粒的清甜士多啤梨，让游客任摘任食。小朋友更可亲手喂饲如羊仔、猪仔等动物，最适合亲子游，一家大细都能尽兴而归！

元朗人气忠泰农庄士多啤梨园！免费入场 即摘即磅新鲜蔬果

位于新界元朗的忠泰农庄，不单是士多啤梨爱好者的天堂，更是适合全家大小一同游玩的亲子农庄。农庄内划分为多个区域，满足不同年龄层的游客需求。

 

即摘即尝 山泉水种士多啤梨 

当中最吸引的必定是士多啤梨园，农庄的士多啤梨种植过程强调自然与纯净，特意选用纯净山泉水天然灌溉，确保每粒士多啤梨都尽吸大自然的精华，粒粒红润饱满，清甜多汁。

游客可在农庄内的自摘体验区，亲手摘下最新鲜的士多啤梨并试味，喜欢的话，更可以每磅$80的即摘价，将这份甜蜜滋味带回家，与亲朋好友分享。

 

亲亲大自然 亲手喂饲小动物

除了士多啤梨外，农庄还提供各款时令蔬菜的采摘体验，让小朋友认识不同的农作物。农庄更设有小孩专属的玩乐园及秋千，让他们尽情放电。喜欢小动物的，还可亲手喂饲可爱的羊仔、猪仔及巨型陆龟，近距离接触大自然，带来难忘的互动经验。

忠泰农庄

  • 地址：新界粉锦公路打石湖村（桥头）八乡入口（天辉货仓旁）
  • 电话︰9681 0050
  • 开放时间：逢星期一至日7am至7pm
  • 入场费：试业期间免费入场，毋须预约
  • 即摘价钱：士多啤梨每磅$80；时令蔬菜每磅$20
  • 交通：于上水站乘搭77K巴士，或18号红色小巴，于「桥头站」下车后，步行数分钟即可到达

 

延伸阅读︰油麻地美食购物节｜120项优惠！玉器6折 庙街牛杂/煲仔饭/果栏/烧烤低至9折起

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB 子女一致反对 认高估自己：以为唔使咁辛苦
01:53
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB  子女一致反对  认高估自己：以为唔使咁辛苦
影视圈
7小时前
星岛申诉王｜现实版「溏心风暴」粉面厂后人 兄弟联手争产再反目
05:43
星岛申诉王｜「四哥」被控独吞千万遗产 贱卖物业填赌债 兄弟决裂：他准备走佬
申诉热话
6小时前
一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后
00:56
一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后
影视圈
14小时前
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
好去处
21小时前
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
饮食
19小时前
61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大
61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大
影视圈
2026-01-04 10:00 HKT
福建女吴某桢被人丢弃在柬埔寨街头。
福建20岁女流落柬埔寨街头 中国使馆：受「高薪工作」诱惑到柬
即时中国
4小时前
57岁前《闪电传真机》主持离巢17年复出拍剧 靓仔小生变发福跟班 曾传咸猪手20女星
57岁前《闪电传真机》主持离巢17年复出拍剧  靓仔小生变发福跟班  曾传咸猪手20女星
影视圈
5小时前
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
突发
14小时前
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮
时事热话
2026-01-04 13:25 HKT