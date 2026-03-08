60岁以上长者博物馆通行证优惠$25！全年免费任去17大景点 迪士尼+海洋公园/餐饮/购物折扣（2026年3月最新版）

博物馆长者优惠2026｜香港政府一直关怀长者，并推出多项长者专享福利。对于年满60岁的老友记，康乐及文化事务署提供一项名为「博物馆通行证」的特别优惠。长者只须缴付$25年费，即可无限次免费进入康文署管理的17间指定博物馆，更可享有指定主题乐园、餐厅及商店的消费折扣。《星岛头条》于本文中将为你整理博物馆通行证申请方法、专享福利等，并以简单例子说明优惠内容。

长者博物馆通行证优惠$25！无限次参观香港博物馆+多重折扣

康文署的博物馆通行证设有不同种类，其中包括专为60岁或以上长者、全日制学生及残疾人士而设的「优惠类别」。凡年满60岁的长者，即合资格以$25的优惠价申请，并于一年内无限次免费参观康文署辖下博物馆的常设展览，以及大部分的专题展览。此外，更可在博物馆内的礼品店、书店及指定餐厅享有消费折扣，并有机会参与馆方举办的特别活动，为生活增添趣味。

这通行证的福利并不仅限于博物馆内，持证人可享有多达18项的额外优惠及春季限定优惠，例如以折扣价购买香港迪士尼乐园奇妙处处通及香港海洋公园的全年会籍。最新优惠更扩展至文化节目，包括在城市售票网购买指定舞台表演、音乐及舞蹈节目的门票时亦可享有折扣，让长者的文化生活体验更为丰富。

长者博物馆通行证18大优惠懒人包

各位持有博物馆通行证的老友记，这张证不单止可以让您免费参观博物馆，更在消闲、食饭及购物时提供多项折扣。我们为您整合了最新的优惠资讯，让您轻松安排丰富的文化活动︰

博物馆礼遇及活动折扣

无限次参观：在通行证有效期内，可以无限次免费参观康文署辖下的17间博物馆，包括常设和专题展览（个别特别展览除外）。 购物优惠：在博物馆的礼品店或书店，选购由康文署制作的书籍及纪念品，即可享有9折优惠（此优惠不适用于孙中山纪念馆及香港海防博物馆） 活动报名折扣：报名参加博物馆举办的教育推广活动，可享9折优惠（若活动本身已有折扣，则无法再享额外优惠）

主题乐园与艺术表演折扣

其他合作机构优惠

指定餐厅特别优惠

春日限定：指定场地餐厅饮食优惠

在2026年3月22日或之前，到访下列多个表演场地及图书馆，在指定的餐厅消费，即可享有特别的折扣或获赠免费食品。

香港大会堂 #bistrocity (城中馆子)：惠顾主餐牌上的食品，可享85折（请注意，此优惠不适用于2月12日至23日期间）

MUSES：餐厅全单消费，可享95折 高山剧场 康姨小厨：光顾的每位客人，均可免费获赠一件糕点

高山文化咖啡厅：所有消费均可享9折 沙田大会堂 咖啡因事务所：所有消费均可享9折

博物馆通行证收费一览 长者优惠价只需$25

博物馆通行证门票分为个人通行证、家庭通行证（适用于最多4人，须为亲属），以及优惠通行证（只适用于全日制学生、残疾人士、60 岁或以上高龄人士），票价如下︰

通行证种类 全年票价 家庭通行证 $100 个人通行证 $50 优惠通行证（60岁或以上长者/全日制学生/残疾人士） $25

实例话您知：用博物馆通行证划算吗？

1. 陈伯︰凑孙享天伦乐

陈伯喜欢带孙儿到处游玩，享受天伦之乐。他计划购买香港迪士尼乐园的长者「奇妙处处通」，方便随时带孙儿入园游玩。

他购买长者奇妙处处通银卡，正价为$1,178，使用博物馆通行证后即享$40折扣，已经远超$25的通行证年费！而在接下来的一年里，他更可以免费带孙儿到科学馆看恐龙、到太空馆探索宇宙，同样是免费入场。

2. 李太︰退休优闲生活

已退休的李太喜欢相约朋友四处逛逛，叹下午茶及聚餐。她善用博物馆通行证优惠，令生活多姿多彩，同时更精打细算。

李太和两位朋友相约参观古魏博物馆，购买门票即享85折，随后在馆内咖啡店消费，再享9折。参观后，她们便到香港艺术馆附近的MoA DINING餐厅享用晚餐，晚餐单点消费为$800，结账时她出示博物馆通行证，全单即享85折优惠。

单是一顿晚餐，李太就成功节省了$120，是长者通行证年费的近5倍。加上其他博物馆的门票及餐饮折扣，通行证为她的社交生活大大增值。

如何申请实体版/电子版长者博物馆通行证？

1. 网上递交申请表 + 亲临博物馆缴款

填妥申请表格后，可电邮至拟领取博物馆通行证的博物馆，并于递交申请后翌日起计14日内（休馆日除外）亲临该博物馆缴交通行证申请费用，以完成整个申请程序。

2. 网上递交申请表 + 邮寄支票缴款

可于递交申请表后7日内，将划线支票（抬头「香港特别行政区政府」，并于支票背面注明姓名及电话），以及申请「优惠通行证」证明文件副本邮寄至该博物馆。

3. 亲身前往指定博物馆申请

申请人亦可亲身前往以下7间博物馆办理申请手续及缴费，包括︰

香港艺术馆

香港历史博物馆

香港文化博物馆

香港科学馆

香港太空馆

孙中山博物馆

4. 城市售票网购买电子版通行证

申请人可于城市售票网上购买「博物馆通行证」动态电子门票，但只适用于已启用URBTIX帐号的城市售票网会员，并须于「登入会员」状态下，才可选购电子票。交易完成后，电子票将储存于流动应用程式URBTIX的电子票包内。

入场时，已购买电子版博物馆通行证的顾客需登入流动应用程式，并出示电子门票二维码（以及适用的优惠资格证明） 供场地职员扫瞄验证，确认后才可入场。

香港17间博物馆2026最新活动 凭证全年任玩

为了鼓励各位老友记多参与有益身心的文化活动，康文署特别推出极具价值的博物馆通行证。凡年满60岁的长者，即可以$25的优惠年费，申请此证。在通行证的一年有效期内，您可以无限次免费参观康文署旗下17间博物馆的常设展览，以及大部分的专题展览。

各间博物馆会不断更新展品和展览主题，务求令您在每次到访时，都能有耳目一新的感觉，从中发掘新的知识和乐趣。康文署希望透过这项实惠的安排，让您能轻松自在地探索香港丰硕的历史、艺术与科学，为您的生活增添姿彩。

1. 香港科学馆︰新展厅探索科学奥秘

1. 香港科学馆︰新展厅探索科学奥秘

香港科学馆一直致力于推广科学知识，并于今年2月初开放了三个全新的常设展览厅，包括生活科技厅、创科廊及人工智能厅，分别探索科技如何塑造日常生活，并介绍五大引领现代创新的关键科技，以及人工智能的原理与应用，让大家轻松愉快地学习科学新知。

在「生活科技厅」中，您可以看到一件非常珍贵的展品——「贝茜号」DC-3型客机，是由国泰航空公司捐赠予科学馆的第一件藏品，诉说著航空技术多年来的进步与发展。除了新展厅，馆内亦设有多个围绕不同主题的展览厅，内容涵盖生物、地球科学及能量等，同样充满趣味和知识性，等待大家来发掘。

香港科学馆

2. 香港艺术馆：欣赏吴冠中大师名作

2. 香港艺术馆：欣赏吴冠中大师名作

香港艺术馆现正举行多个展览，为市民提供一个投入艺术文化世界的好机会。其中，博物馆特别为国画大师吴冠中先生举办了一系列艺术展览。当中包括「艺术之旅──吴冠中流动艺术馆」与「邂逅风景」两个专题展览，让参观者能够深入地欣赏这位艺术大师画作中的美好风光。

其余展览还有︰

好物有型──香港艺术馆藏精品展

画中小人物

难得清风──静观楼藏扇精选

古文青生涯规划──虚白斋藏中国书画选（第三期）（至2026年4月1日）

圆梦前行：香港艺术二三事

袖珍．厚礼──浮云轩藏中国鼻烟壶捐赠展

香港艺术馆

3. 香港文化博物馆︰探索香港文化宝藏

3. 香港文化博物馆︰探索香港文化宝藏

香港文化博物馆为市民提供一个了解古今文化的好去处，无论是专题展览还是常设展览，内容都十分丰富，适合一家大小同游。博物馆现正展出多个精彩的专题展览，带您从不同角度认识文化与艺术，包括「平凡．不平凡 ― 李小龙」、「漫众同乐 — 幽默港漫格格趣」、「文化薪传 — 香港文化博物馆二十五周年」及「藏域梵珍．佛学之路 — 徐氏艺术基金捐赠佛教文物展」等。

除了以上的专题展览，博物馆亦设有多个不容错过的常设展馆，让您随时都能深入探索香港的流行文化、武侠世界、戏曲艺术和中国艺术等，包括瞧潮香港60+、金庸馆、儿童探知馆、粤剧文物馆、徐展堂中国艺术馆及赵少昂艺术馆。

香港文化博物馆

4. 香港历史博物馆︰细味香港今昔变迁

4. 香港历史博物馆︰细味香港今昔变迁

香港历史博物馆透过举办不同的展览，带领大家穿梭时光，深入了解香港的社区发展与历史故事。博物馆近期设有「《香港国安法》公布实施5周年专题展览」，旨在展示《香港国安法》实施后，香港社会从「由乱到治」迈向「由治及兴」的发展过程。

此外，博物馆亦推出「香港多面体」展览系列，透过不同的专题，深入探讨香港多元文化面貌，当中包括「油尖旺．望油尖 — 都市流光坊众情」、「香江葡迹 — 香港葡人故事」及「萍寄金山 — 香港与加州华侨生活」三个新展览。

香港历史博物馆

5. 香港太空馆︰探索「菠萝包」的星空奇观

5. 香港太空馆︰探索「菠萝包」的星空奇观

香港太空馆现正举行名为「航向太空——中国载人航天之旅」的专题展览，展期至4月27日。这个展览详细介绍了我国航天员从接受训练，到进驻「天宫」空间站执行任务的完整历程，并展示了他们在太空进行科学实验和出舱工作的成果。

除了专题展览，馆内还有两个主要的常设展览厅，分别是「宇宙展览厅」和「太空探索展览厅」。这两个展厅合共设置了约100件展品，其中超过一半是可亲手操作的互动展品，再配合独特的灯光和环境设计，为您带来身临其境的宇宙探索体验。

香港太空馆

6. 香港抗战及海防博物馆｜回顾香港历史要塞

6. 香港抗战及海防博物馆｜回顾香港历史要塞

香港海防博物馆本身坐落于昔日的鲤鱼门堡垒之中，是一个充满历史感的独特展馆。馆内透过不同的展览，让我们了解到香港悠久的海防历史。博物馆现正举行「风雨同舟 共建和平 ─ 粤港人民抗战胜利八十周年展」专题展览，纪念这段重要的历史。

博物馆的常设展览为「香港海防故事」，整个展览设于堡垒内，由11个昔日的窖室改建而成。展览详细介绍了从唐代开始，香港的海岸防卫与军事发展的变迁，当中亦包含了香港抵抗日本侵华的艰苦岁月。参观常设展览的同时，您也可以顺道游览场内其他展厅，包括「抗战主题展览厅」、「明清粤港海防工事展览厅」及「鲤鱼门炮台展览厅」，以更全面地认识这座历史要塞。

香港抗战及海防博物馆

7. 茶具文物馆｜百年古迹中细味茶香

7. 茶具文物馆｜百年古迹中细味茶香

若您对茶艺文化感兴趣，不妨到访位于香港公园内的茶具文物馆，在古色古香的环境中，展开一趟品茶之旅。文物馆现正举行「香港艺术家对话系列︰茶之形」专题展览，此展览透过艺术家的巧思，以独特的艺术角度，向我们展示茶的各种形态与美感。此外，馆内亦设有多个值得细心欣赏的常设展览，例如「轻谈浅说古今茶事」、「岭南印记」及「罗桂祥基金捐赠中国陶瓷、印章精选」，让您深入了解茶的历史与艺术。

茶具文物馆

8. 香港铁路博物馆｜时光列车 回味铁路情怀

8. 香港铁路博物馆｜时光列车 回味铁路情怀

香港铁路博物馆位于大埔墟，由历史悠久的旧大埔墟火车站改建而成，是一个充满特色的户外博物馆。博物馆完整保留了旧车站的售票处和讯号控制室，并设有展览厅，详细介绍香港铁路多年来的发展和变迁，让您了解这座城市交通的演变。在户外区域，博物馆展出了多款已经退役的火车。您可以近距离欣赏到历史悠久的窄轨蒸汽火车头、60号柴油电动机车，以及多种旧式车卡，亲身感受香港铁路的历史足迹。

香港铁路博物馆

9. 葛量洪号灭火轮展览馆｜向海上英雄致敬

9. 葛量洪号灭火轮展览馆｜向海上英雄致敬

「葛量洪号」灭火轮是守护香港近半世纪的海上英雄，在2002年退役后化身为展览馆，让公众能登上这艘功勋船回顾其光荣历史。它于1953年投入服务，由本地黄埔船坞建造，曾是消防处的旗舰，见证了香港消防及造船业的辉煌。如今，大家可亲身登船，透过珍贵的消防文物和多媒体介绍，了解昔日海上救援工作的点滴。

葛量洪号灭火轮展览馆

10. 罗屋民俗馆｜隐藏于闹市的客家古宅

10. 罗屋民俗馆｜隐藏于闹市的客家古宅

罗屋民俗馆坐落于柴湾，交通十分方便，从港铁站步行约五分钟即可到达。这座古色古香的客家村屋是区内唯一保存下来的同类建筑，历史价值极高，现已被列为法定古迹。这座古宅建于十八世纪，原为罗氏客家人所居住，因此得名「罗屋」。馆内根据昔日客家人的生活面貌，重新布置了家居陈设。大家可以透过屋内的各种展品，了解柴湾地区的历史变迁，并深入认识传统的客家文化。

罗屋民俗馆

11. 李郑屋汉墓博物馆｜藏于闹市的法定古迹

11. 李郑屋汉墓博物馆｜千年古墓珍贵遗迹

这个珍贵的东汉古墓，是在1955年兴建李郑屋徙置大厦时偶然发现的，至今已有近二千年历史，是本港的法定古迹。为了好好保护古墓，墓室本身不对外开放，但大家仍可透过入口的玻璃一窥其内部结构。此外，古墓旁边设有展览馆，展出从墓中出土的陶器和青铜器等文物，并有详细介绍，让您了解这座古墓的历史与建筑特色。

李郑屋汉墓博物馆

12. 上窰民俗文物馆｜西贡古迹探秘

12. 上窰民俗文物馆｜西贡古迹探秘

坐落于风景优美的西贡郊野公园内，有一处名为「上窰民俗文物馆」的历史建筑。前身是19世纪末期建立的一条客家村落，整座村庄占地约500平方米。由于上窰村以及旁边的灰窰具有重要的历史意义，早在1981年已被正式列为法定古迹。村庄其后经过政府的精心修复，在1984年改建成为博物馆，并开放予公众参观。如今，这座文物馆专门展示香港客家人的丰富文化与传统风俗，让市民大众能在此认识和了解他们过往的生活点滴与历史面貌。

上窰民俗文物馆

13. 三栋屋博物馆｜走进200年历史客家围村

13. 三栋屋博物馆｜走进200年历史客家围村

「三栋屋」是一座历史悠久的客家围村，至今已有超过200年历史。这座建筑群早在1981年便被列为法定古迹，并在完成修复工程后，于1987年正式以博物馆的形式对外开放。博物馆占地约2,000平方米，保留了传统围村的对称设计，格局整齐。沿著建筑的中轴线，可依次看见前厅、中厅和祠堂，而两旁则分布著四间独立的房舍，完整地呈现了客家传统围村的建筑风格。

现在，馆内设立了香港非物质文化遗产中心，目前正举行「循声觅道 — 香港非物质文化遗产」展览。该展览透过创新的互动方式，生动地介绍香港本地的传统文化，让参观市民能够轻松地认识与欣赏这些珍贵的文化遗产。

三栋屋博物馆

14. 孙中山纪念馆｜回顾一代伟人传奇一生

14. 孙中山纪念馆｜回顾一代伟人传奇一生

孙中山纪念馆现正举行多个专题及常设展览，旨在全面地介绍孙中山先生的生平事迹。目前的专题展览为「从医人到医国 ─ 孙中山与粤港澳文物展」，而常设展览则包括「孙中山与近代中国」、「孙中山时期的香港」及「甘棠第的历史与修缮」。这些展览透过展出宝贵的历史文物，并配合精心复原的历史场景和照片资料，让参观者能从中深入了解孙中山先生的传奇故事与其身处的时代。

孙中山纪念馆

15. 香港电影资料馆｜回顾经典电影佳作

15. 香港电影资料馆｜回顾经典电影佳作

香港电影资料馆透过举办各类展览活动，致力于保存与展示香港的电影历史，为广大电影爱好者提供了一个回顾本地电影光辉岁月的好地方。近期馆内正举行名为「75载银光萃影──银都电影剧照及海报展」的专题展览，当中展出了许多宝贵的经典电影海报与剧照。

除了专题展览，资料馆也安排了不同的电影放映活动，例如「光影爱漫游」及等「皇后忆旧」常设展览，让观众有机会在大银幕上再次欣赏昔日的优秀作品。

香港电影资料馆

16. 油街实现｜百年历史建筑活化

16. 油街实现｜百年历史建筑活化

位于北角的「油街实现」是个专为社区而设的艺术空间，其部分建筑拥有超过100年的悠久历史。这座建筑最早于1908年建成，当时是用作临近海边的游艇会所。直至1930年代，因应北角区进行大规模填海工程，此处的用途也随之改变，先后曾被用作政府员工宿舍和存放考古文物的仓库。

这个充满历史痕迹的空间，现已活化并定期举办各类型艺术展览。近期举行的展览便包括「Sunmoji」、「油街日常：好士多」等，公众可前往免费参观。

油街实现

17. 香港视觉艺术中心｜历史建筑中的现代艺术基地

17. 香港视觉艺术中心｜历史建筑中的现代艺术基地

香港视觉艺术中心的所在地，是一座被评为一级历史建筑的珍贵古迹，前身名为「卡素楼」，在过去曾是驻港英军的已婚人员宿舍，其存在本身便记录了香港社会的时代变迁。

如今这座历史建筑已被活化为一个推广当代艺术的中心，中心内现正举行「vA!Herb 香草大放送」主题展览，其演讲厅亦安排了一系列艺术放映活动。这些在古迹内举办的活动，让市民大众有机会在充满历史氛围的环境下，接触与欣赏新颖的艺术创作，体验新旧文化交融的独特面貌。

香港视觉艺术中心

资料来源︰康乐及文化事务署