长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）

博物馆长者优惠2026｜想为退休生活增添色彩？香港政府为60岁或以上的长者提供一系列专属的长者优惠。其中，康乐及文化事务署（康文署）的「博物馆通行证」绝对是银发族的一大福音！各位老友记只需以$25的优惠年费，便可购得博物馆通行证年票，并在一年之内无限次免费参观康文署辖下多达17间的博物馆，以及获得主题乐园、餐饮及购物优惠，助您轻松开启精彩的文化生活！

60岁以上长者博物馆通行证$25！优惠价全年任游17大博物馆/景点

由康文署推出的博物馆通行证，为不同人士提供了家庭、个人及优惠三种选择。当中特别为年满60岁的长者提供优惠，您只需支付$25年费，即可拥有一年有效的通行证，期间无限次免费参观辖下博物馆的常设及大部分专题展览。此证更带来额外便利，当您在博物馆内的礼品店、书店及指定食肆消费时，均可享有折扣。署方亦会不时为持证人士举办特别活动，为您的文化探索之旅增添更多乐趣。

博物馆通行证的价值远超于参观展览，它提供多达15项的额外优惠，包括以折扣价购买香港迪士尼乐园「奇妙处处通」及海洋公园全年会籍，让您轻松与家人共享欢乐。优惠亦涵盖其他博物馆伙伴机构，近期范围更拓展至表演艺术，于城市售票网购买指定音乐或舞蹈节目门票亦可享折扣，全面丰富您的文化与消闲生活。

长者博物馆通行证 15大专享优惠一览︰

持有博物馆通行证的长者，除了可免费畅游各大博物馆，更可在一系列消闲、餐饮及购物活动中，享有专属礼遇。以下为您整理各项优惠详情，助您轻松规划精彩的文化生活︰

博物馆及活动礼遇

无限次参观：在通行证有效期内，可无限次免费参观康文署辖下17间博物馆的常设及专题展览（特定展览除外） 购物折扣：于博物馆内的礼品店或书店，购买康文署制作的刊物及纪念品，可享9折优惠（孙中山纪念馆及香港海防博物馆除外） 活动优惠：报名参加由博物馆主办的教育推广等活动，可享9折优惠（若活动本身已提供优惠价，则不设额外折扣）

主题公园及表演艺术折扣

香港迪士尼乐园：即日起至2026年8月31日，以正价购买任何类别的长者「奇妙处处通」会籍，可享$40折扣 香港海洋公园：即日起至2026年8月31日，购买全年会籍可享9折优惠 香港舞蹈团：于城市售票网购买指定大型演出的正价门票，或于表演场地购买节目周边商品，均可享9折优惠 2026年3月6至8日︰香港舞蹈团原创选粹《迹》︱沙田大会堂演奏厅（门票现正发售）

2026年5月22至24日︰《之间 ── 吴冠中水墨行》︱香港文化中心大剧院 （门票发售待公布）

2026年8月7至15日︰《熊猫大同萌》︱沙田大会堂演奏厅（门票发售待公布） 香港管弦乐团：于城市售票网售票处购买指定2025/26乐季节目之正价门票，可享9折优惠 香港小交响乐团：于城市售票网售票处购买指定2025/26乐季节目之正价门票，可享9折优惠

其他伙伴机构优惠

一新美术馆：即日起至2026年12月31日，于馆内咖啡室及礼品店消费，可享95折 古魏博物馆：即日起至2026年12月31日，可以优惠价$30购买门票（星期六、日免费），并于馆内咖啡店、礼品廊及报名活动时享有折扣 以优惠票价$30购买标准门票；逢星期六及日可免费入场

于博物馆咖啡店「双茗汇」消费或租用场地，可享9折优惠

于礼品廊购物可享9折优惠

参加教育活动可享9折优惠；2或3人同行可享85折优惠，4人或以上可享8折优惠 香港海事博物馆：即日起至2026年12月31日，购买成人门票可享半价优惠 南丰纱厂CHAT六厂：即日起至2026年12月31日，于其小店购物可享95折

指定餐饮优惠

香港艺术馆 MoA DINING：透过指定连结订座，可享午市、晚市、下午茶及酒吧小食高达85折优惠（特殊节日除外） 订座连结：https://book.bistrochat.com/moadining

餐单：https://www.moadining.com.hk/menu

香港文化博物馆牧羊少年咖啡馆：消费可享9折优惠 香港海防博物馆康姨咖啡室： 消费可享9折优惠



17间康文署博物馆2026最新活动︰

康文署为鼓励长者投入文化生活，精心管理辖下17间博物馆，并提供极具价值的博物馆通行证。年满60岁的老友记只需以$25的优惠价，即可购得一年有效的通行证，无限次免费参观各馆的常设及大部分专题展览。

为确保每次到访都有新鲜感，馆方会定期更新展品与主题，让您每次重游都能发掘新的知识与乐趣。这项贴心的安排，旨在让您能以最经济实惠的方式，轻松探索香港丰富的历史、艺术与科学，为退休生活增添姿彩。

1. 香港艺术馆｜细味大师文化瑰宝

香港艺术馆现正展出多个精彩展览，是您沉浸于文化世界的好去处。馆内特别呈献一系列围绕国画大师吴冠中的艺术展览，包括「艺术之旅」、「邂逅风景」及「光进来的地方」，让您能一次过深入欣赏大师笔下的动人景致。

此外，您亦可透过「古文青生涯规划」及「画中小人物」，窥探古人的书画世界；或在「难得清风」与「袖珍．厚礼」中，欣赏精致的折扇与鼻烟壶工艺。而为庆祝敏求精舍成立六十五周年的「鉴古识今」特展，展期至2026年1月14日，机会难得。同时，「好物有型」与「圆梦前行」等展览，亦展示了香港本地的艺术发展与馆藏精品，内容丰富，不容错过。

香港艺术馆

2. 香港文化博物馆｜穿梭古今文化之旅

香港文化博物馆现正举行多个专题展览，内容精彩。为纪念岭南画派大师赵少昂，「岭南风范」纪念展将展出至2026年2月23日，不容错过。同时「香港快拍 ‧ 城市漫步」及「漫众同乐 — 幽默港漫格格趣」展览，分别以摄影及漫画，带您从不同角度欣赏香港的城市魅力与生活趣味。

馆内的常设展览同样值得细味。您可以在「金庸馆」，重温家喻户晓的武侠经典；或到「粤剧文物馆」，欣赏此传统艺术的精髓。「瞧潮香港60+」展览则带您回味昔日的流行文化，而「徐展堂中国艺术馆」和「赵少昂艺术馆」亦长期展出珍贵的艺术藏品，让您随时都能前来品味。

香港文化博物馆

3. 香港历史博物馆｜回顾香港城市发展史

历史博物馆由即日起至2月23日有「考古曹操」展览，透过回顾曹操墓发现、发掘与论证过程，廓清迷雾，还原真实曹操。另外还有《香港国安法》公布实施5周年、第10个「全民国家安全教育日」专题展览及「香港多面体」展览系列等。

香港历史博物馆

4. 香港科学馆｜探索运动与科学奥妙

香港科学馆是启发智慧、充满趣味的好去处。馆内除了一系列涵盖生命、地球及能量等主题的常设展览。由即日起至2026年2月25日，更推出「臻至完美：运动与科学的交汇」专题展览。此展览不仅会分享运动健儿的奋斗故事，更会从科学角度，深入浅出地剖析各项运动的致胜关键，让您一窥体育与科学结合的奥妙，非常适合与家人一同参观。

香港科学馆

5. 香港太空馆｜探索国家航天成就

香港太空馆现正举行名为「航向太空——中国载人航天之旅」的专题展览。这个由即日起至4月27日的展览，将带领您深入了解国家航天员的点滴，由艰苦的训练过程，到成功进驻「天宫」空间站执行任务的完整历程。

展览内容丰富，详细介绍了航天员在太空进行的各项科学实验，以及「太空漫步」时的任务与成果。此外，展览亦会提及香港在国家载人航天工程中的参与和贡献，让您更全面地认识国家的航天发展。

香港太空馆

6. 香港抗战及海防博物馆｜在堡垒中回望历史

座落于鲤鱼门炮台旧址的香港抗战及海防博物馆，是了解香港军事历史的重要地标。馆内现正举行「风雨同舟 共建和平」专题展览，纪念粤港人民抗战胜利八十周年，展期至7月8日，让您重温那段军民一心的艰苦岁月。

博物馆的常设展览「香港海防故事」，设于由昔日军事设施改建而成的11个主题展览厅之中，别具特色。展览详细介绍了香港自唐代以来的海防及军事变迁，并深入探讨香港在抗日战争时期的历史。参观者更可一并游览抗战主题展览厅、明清粤港海防工事展览厅及鲤鱼门炮台展览厅，全面认识这座历史堡垒的过去。

香港抗战及海防博物馆

7. 茶具文物馆｜静心细味茶香与艺术

如果您对茶艺文化抱有兴趣，茶具文物馆是一个不容错过的好去处。馆内现正举行名为「香港艺术家对话系列︰茶之形」的专题展览，以艺术的角度，向大家呈现茶的各种形态与美感。

此外，馆内亦设有多个常设展览，例如「轻谈浅说古今茶事」，能让您轻松认识茶的历史。而「岭南印记」及「罗桂祥基金捐赠中国陶瓷、印章精选」则展出了各式精美的陶瓷和印章，值得您前来细心欣赏，一同感受古今茶事的魅力。

茶具文物馆

8. 香港铁路博物馆｜感受香港交通百年变迁

位于大埔墟的香港铁路博物馆，是由充满历史气息的旧大埔墟火车站改建而成的户外博物馆。馆内保留了昔日的售票处和讯号控制室，并设有不同的展览厅，向大众详细介绍香港铁路多年来的发展与演变。

此外，博物馆更展出多款退役的火车，包括历史悠久的窄轨蒸汽火车头、60号柴油电动机车，以及各式旧车卡。大家可以近距离欣赏这些珍贵的铁路文物，亲身感受香港铁路的历史足迹。

香港铁路博物馆

9. 葛量洪号灭火轮展览馆｜细味香港消防救援光辉岁月

「葛量洪号」灭火轮是守护香港近半世纪的海上英雄，它于1953年投入服务，曾是消防处的旗舰，参与无数救援任务。这艘在本地黄埔船坞建造的灭火轮，见证了香港的消防历史与造船业的辉煌。在2002年退役后，它化身为展览馆，让市民可透过珍贵的消防文物及多媒体介绍，认识海上救援工作的点滴，一同缅怀这艘功勋船的光荣岁月。

葛量洪号灭火轮展览馆

10. 罗屋民俗馆｜感受柴湾客家历史

罗屋民俗馆位于交通便利的柴湾，从港铁站步行前往仅需五分钟。这座建于十八世纪的古村屋，是柴湾区内唯一保存下来的客家村屋，极具历史价值，并已被列为法定古迹。由于村屋原为姓罗的客家人所拥有，因此得名「罗屋」。馆内重现了昔日客家人的生活面貌，让大家能透过屋内的陈设与展品，深入了解柴湾地区的变迁与客家文化。

罗屋民俗馆

11. 李郑屋汉墓博物馆｜千年古墓珍贵遗迹

这个珍贵的古墓，是在1955年兴建李郑屋徙置大厦时，被工程人员无意中发现的。经过专家们对墓室设计、墓砖文字和出土文物的研究，判断这座古墓建于东汉时期，距今已有近二千年历史，并在1988年被列为法定古迹。

为了好好保护古墓，避免内部的湿度和温度受到影响，墓室本身并不对外开放。不过，大家仍然可以透过入口的玻璃，一窥墓室的内部结构。此外，古墓旁边设有展览馆，大家可以在那里欣赏到从墓中出土的陶器和青铜器等珍贵文物，并透过详细的介绍，加深对这座古墓历史和建筑特色的认识。

李郑屋汉墓博物馆

12. 上窰民俗文物馆｜走进百年客家村落

「上窰民俗文物馆」位于景色怡人的西贡郊野公园之中，这是一座建于十九世纪末的客家村落，占地约500平方米。上窰村及其毗邻的灰窰，因其历史价值，于1981年被列为法定古迹。经过细心修复后，文物馆于1984年正式开放，摇身一变成为展示丰富客家文化与历史的博物馆。在此，长者能深入了解客家人的传统民俗，亲身体验他们昔日的生活面貌。

上窰民俗文物馆

13. 香港电影资料馆｜重温香江娱乐电影发展史

香港电影资料馆是电影爱好者的好去处，馆内设有多个专题及常设展览，让大家可以一同回味香港电影的黄金时代。目前的专题展览包括「75载银光萃影──银都电影剧照及海报展」，展出多张珍贵的旧电影剧照和海报。

此外，资料馆亦会举办「影画早晨：青春印记 ── 七公主结谊六十周年」及「光影爱漫游」等活动，带领观众重温经典电影。常设展览「皇后忆旧」则能勾起大家对旧式戏院的满满回忆。

香港电影资料馆

14. 三栋屋博物馆｜体验百年客家围村风貌

「三栋屋」这座拥有超过200年历史的客家围村，因其珍贵的历史价值，早于1981年被列为法定古迹，并在1987年完成修复后，活化为博物馆向公众开放。博物馆占地约2,000平方米，建筑布局井然有序，左右对称。中轴线上是前厅、中厅及祠堂，两旁则是四间独立的房舍，充分展现了传统围村的建筑特色。

馆内现时设有「香港非物质文化遗产中心」，并正举行「循声觅道 — 香港非物质文化遗产」展览，透过创新的手法，将本地的传统文化生动地呈现出来，让大众能轻松领略这些珍贵的文化瑰宝。

三栋屋博物馆

15. 油街实现｜见证北角百年变迁

座落于北角的「油街实现」，是一个充满活力的社区艺术空间。这里的部分建筑已有过百年历史，早于1908年落成，当时更是临近海边的游艇会会所。后来，随著1930年代北角进行大型填海，这座建筑的用途也几经转变，先后成为政府员工宿舍和存放考古文物的仓库。

如今，这个历史悠久的空间正举办多个精彩展览，例如「建科盛典」、「Sunmoji」、「油街日常：好士多」、「想东想西 ── 英文方块字书法移动教室」及「赏森．悦木」等，为大家带来丰富多彩的艺术体验，欢迎各位前往参观。

油街实现

16. 香港视觉艺术中心｜历史建筑中的艺术气息

香港视觉艺术中心的所在地，本身就是一件充满故事的艺术品。它前身是「卡素楼」，是昔日驻港英军的已婚宿舍，现已被评为一级历史建筑，见证了香港的时代变迁。

这座充满历史感的建筑，如今已活化成为推广当代艺术的基地。中心现正举行名为「幻影」的展览，并在演讲厅安排了多场艺术放映活动，让市民能在古色古香的环境中，接触新颖的艺术创作，感受历史与现代艺术交融的独特魅力。

香港视觉艺术中心

17. 孙中山纪念馆｜重现革命家非凡一生

孙中山纪念馆目前的专题展览为「从医人到医国 ─ 孙中山与粤港澳文物展」，以及常设展览「孙中山与近代中国」、「孙中山时期的香港」，从珍贵文物及配合复原场景和历史照片，重构孙中山先生的传奇一生。

孙中山纪念馆

如何申请长者博物馆通行证？

为方便各位长者朋友，康乐及文化事务署提供了多种简单直接的申请方法，让您能轻松办理博物馆通行证︰

方法1：网上申请，亲身付款

您可以先在网上填妥申请表格，然后以电邮方式，将表格传送至您计划领取通行证的博物馆。提交申请后，请在14天内（博物馆的休馆日不计算在内）亲身前往该馆缴付费用，即可完成所有手续。

方法2：网上申请，邮寄支票

您同样可以先在网上填写及递交申请表格。然后在7天之内，将一张划线支票，连同您的长者身份证明文件副本，一并邮寄至您选择的博物馆。

支票抬头： 香港特别行政区政府

支票背面： 请务必写上您的姓名及联络电话

方法3：亲临博物馆，即时办理

若您希望一次过完成所有程序，最直接的方法，便是亲身前往以下任何一间指定的博物馆，现场办理申请手续及缴付费用。

可亲身办理申请的7间博物馆包括：

香港艺术馆

香港历史博物馆

香港文化博物馆

香港科学馆

香港太空馆

孙中山纪念馆

香港海防博物馆

温馨提示：所有优惠均受相关条款及细则约束，详情请向有关机构查询