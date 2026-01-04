油麻地美食购物节｜120项优惠！玉器6折 庙街牛杂/煲仔饭/果栏/烧烤低至9折起

油麻地美食购物节｜为庆祝拥有逾百年历史的旧油麻地警署活化后重新开幕，油尖旺民政事务处联同油麻地街坊会，将于2026年1月1日至2月22日期间，盛大举办为期近两个月的「油麻地美食购物节」。活动集结区内众多商户，包括果栏、庙街、玉器市场等，提供逾100项餐饮及购物折扣，从珠宝玉石到地道美食，应有尽有。当中，最吸引的莫过于玉器市场低至六折的优惠，以及庙街夜市、熟食市场的九折美食优惠，绝对是市民与游客寻宝尝鲜的好去处！

油麻地美食购物节为期两个月，提供过百项餐饮及购物优惠。

玉器珠宝低至六折！油麻地玉器市场寻宝

油麻地以其历史悠久的玉器市场而闻名，是玉石爱好者的天堂。在这次购物节中，油麻地临时玉器小贩市场及广东道玉器街的商户提供了极具吸引力的折扣。例如，在临时玉器市场的139号档，凡购物满港币1,000元即可享低至六折优惠，是入手心仪玉石的绝佳时机。其他玉器档口如18号档和58号档，亦分别提供购物满额八折的优惠，而多家商户如康盛玉器、洁仪珍珠等，购物满港币500元即享九折。除了玉器，广东道一带的珠宝店同样参与其中，如香港和利珠宝玉器公司购物满港币10,000元即享八折。无论是寻找精致的玉珮、手镯，还是独特的珠宝首饰，都能满足你的愿望。

庙街夜市美食9折！必试地道牛杂/兴记煲仔饭/辣蟹/镬气小炒

说到油麻地，又怎能错过充满地道风味的街头美食？活动期间，庙街夜市（佐敦道至南京街段）的数十个美食摊档，以及吴松街临时熟食市场的指定商户，均提供丰富的饮食优惠。在庙街，无论是惹味十足的「庙街牛杂」、「九妹烧烤」，以至土耳其沙咖啡、菲律宾美食等，大部分摊档均提供食品九折优惠。

除了地道的街头小食，以炭火煲仔饭闻名的「兴记菜馆」亦有参与，食客只要消费满港币500元，即可获赠餐厅迈向50周年的独家纪念品一份，极具收藏价值。而在吴松街熟食市场，多家大排档如「得记」及「良记」等，在指定日子（1月1日、1月24日及2月14日）消费满港币200元即减10元；「谭记」及「民记」等更在上述日子为消费满200元的顾客送上时菜、干炒牛河或炒面一碟，让市民在品尝地道风味的同时，享受实实在在的折扣。

油麻地果栏优惠 周末及假日时令水果折扣

以新鲜水果闻名的油麻地果栏，在这次购物节中也为市民带来惊喜。 （资料图片）

以新鲜水果闻名的油麻地果栏，在这次购物节中也为市民带来惊喜。在活动期间的每个周末及公众假期（早上9时至下午5时），多家果栏商户将提供「时令水果折扣」。顾客只需跟随场内的指示牌，即可找到参与活动的商户，选购该周重点推介的精选水果，享受独家优惠。无论是日本士多啤梨、猫山王榴梿，还是各国进口的时令鲜果，都能以更优惠的价钱品尝得到。

上海街老店巡礼！刀庄/厨具/木器85折起

上海街一带是寻访香港传统工艺的宝库，多家历史悠久的老店亦参与这次购物节。以优质刀具闻名的「陈枝记老刀庄」，在指定期间（1月1日至1月20日）购买家用菜刀即送德国品牌水果刀一把。而「富达厨具」提供全店九折优惠（电器除外），是添置专业级厨房用品的好机会。至于充满怀旧气息的「郭记木器雕刻」，全店货品八五折（特价品除外），无论是传统的木制饼模还是精致的雕刻品，都体现了老师傅的匠心独运，值得细意欣赏。

油麻地美食购物节限定活动 天后庙祈福/免费饮品换领

除了购物与美食，这次活动还设有多项特色体验。市民可凭大会指定凭证，到访油麻地天后庙，免费领取祈愿锦袋或体验龙舟贴金箔，每日名额50个，先到先得。此外，为鼓励大众探索油麻地的文创特色，凡于指定日期（1月1日至14日）向辉记报纸档或全记报纸档出示「文创参观券」，即可每日免费换领饮品一支。多家参与商户如「美美皇宝」及「翡翠工房」等，亦为消费满港币500元的顾客准备了特色纪念冰箱贴，极具收藏价值。

油麻地美食购物节

日期： 2026年1月1日至2月22日

地点： 油麻地天后庙 油麻地果栏 庙街一带食肆 吴松街临时熟食小贩市场 油麻地临时玉器小贩市场 广东道玉器街 上海街（厨具、木器、刀庄等）

主要优惠： 庙街一带食肆： 食品九折 吴松街临时熟食小贩市场： 指定日子消费满$200即减$10，或送时菜/干炒牛河/炒面一碟 广东道玉器街及油麻地临时玉器小贩市场： 指定商户低至六折 上海街（厨具、木器、刀庄等）： 指定商户八五折起 全部优惠列表 >>按此<<



条款及细则：所有优惠及活动内容以商户的公布为准。优惠详情请向相关商户查询。