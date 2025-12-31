Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

免费踩LocoBike单车！一连2星期每日免费解锁300架单车 港九新界都有！附日期+指定地区

好去处
更新时间：16:00 2025-12-31 HKT
发布时间：16:00 2025-12-31 HKT

免费踩单车！香港共享单车平台LocoBike由2026年1月1日起，连续两星期每日免费提供300架单车解锁使用，让市民零成本体验踩单车乐趣，港九新界各区都有，当中最新于港岛区引入共享单车服务，即看下文了解免费踩单车详情！

一连2星期免费踩单车！LocoBike每日免费解锁300架单车

为响应「全民运动」，本地共享单车品牌LocoBike推出「踩动全城」新年企划，由2026年1月1日起，连续两星期每日在指定地区，投放300架单车供用户免费解锁使用。范围除了有新界和九龙外，近日更于港岛区引入共享单车服务， LocoBike于北角码头东岸板道及香港仔渔人码头设立全新租借单车点，方便港岛区街坊。

日期及指定地区如下：

  • 2026年1月2日：沙田
  • 2026年1月3日：将军澳
  • 2026年1月4日：Harbour Go 单车（北角码头、香港仔渔人码头)
  • 2026年1月5日：荃湾
  • 2026年1月6日：屯门
  • 2026年1月7日：北区
  • 2026年1月8日：元朗
  • 2026年1月9日：天水围
  • 2026年1月10日：大埔
  • 2026年1月11日：将军澳
  • 2026年1月12日：马鞍山
  • 2026年1月13日：东涌
  • 2026年1月14日：沙田

免费租用LocoBike单车方法

  1. 打开LocoBike 应用程式，打开「单车」页面
  2. 于LocoBike/ Harbour Go 地图中，选择有大埔人大埔猫 / LocoBike标志的单车
  3. 确定用户面前单车编号与应用程式内大埔人大埔猫 / LocoBike标志单车编号相同，可扫描单车上二维码解锁，解锁成功后，用户可以免费踩该架单车
  4. 用户户口内必须有踩车券、踩车余额或踩车计划方可开锁单车
  5. 所有用户于活动当日免费开锁该架 LocoBike 赞助单车，并享有不限次数的免费骑行优惠

LocoBike《2026 踩动全城》活动详情：

  • 活动日期：2026年1月1日至1月14日

来源：LocoBike

延伸阅读：城巴新年优惠 一连10个假日免费搭指定巴士线 这1类人专享...

 

 

