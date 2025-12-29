紫花风铃木盛开！3大赏花好去处 紫红色花海茂密盛放 附交通方式/开花情况/花期

紫花风铃木香港盛开！香港气候温和，一年四季都有不同花卉供市民欣赏。紫花风铃木（又称红花风铃木）最近正值花期，据康乐及文化事务署（康文署）最新赏花情报，本港3个公园的紫花风铃木开花指数均达「爆满」或「接近爆满」，有兴趣趁著假期前往赏花的朋友，记得把握花期，一睹茂密的紫红色花海！

紫花风铃木最新开花情况！香港3大赏花好去处

紫花风铃木属紫葳科落叶乔木，树高可达30米。花期一般由12月至3月，开花时花多叶少，密集的花朵会把整个树冠染成紫红色，景色令人难忘。据康文署的「康文赏花情报」显示，天水围公园、添马公园及屯门公园的紫花风铃木已然盛开，开花指数均已爆满或接近爆满，有兴趣的朋友要把握机会外出赏花打卡！

1. 天水围公园

天水围公园合共种植约48棵紫花风铃木，分散在公园各处。盛放时，花团锦簇，艳丽缤纷，紫红色花卉成为绿植中的唯一亮色，吸引不少市民观赏。公园中心更有一个近1公顷的大湖，湖泊清澈平静，周围环绕著绿树成荫，景色十分迷人。

天水围公园

地址：元朗天水围天瑞路6号

前往方法：屯马线天水围站，转乘轻铁705往银座站下车，向商场方向步行数分钟即达

开花情况：100%

2. 添马公园

早前政府推出「九大旅游热点项目」，其中包括选址添马公园的紫花风铃木园，种植约有80棵紫花风铃木及约1000棵簕杜鹃，打造色彩缤纷的观赏区，与中环海滨形成协同效应。如今添马公园的紫花风铃木已然盛开，形成大片粉紫花海，伴随维港美景，成为香港一抹独特的风景。

添马公园

地址：香港金钟夏悫道

前往方法：金钟站A出口出发，穿过天桥步行数分钟即达添马公园入口

开花情况：80%

3. 屯门公园

屯门公园占地约12.5公顷，分为三期，设有人工湖及人工瀑布。园内种植了约20棵紫花风铃木，一朵朵球形粉紫红花朵茂密绽放，将树冠染成紫红色，在蓝天白云下更是耀眼迷人，景色格外诗意，吸引游人纷纷驻足观赏，拍照留念。

屯门公园

地址：香港新界屯门乡事会路

前往方法：港铁屯马线屯门站B出口步行约5分钟即达

开花情况：80%

图片及资料来源：康文署

文：Y