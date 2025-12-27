元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）

一年一度的元朗厦村乡传统美食节嘉年华，今年已迈入第七届。这个深受乡内外市民欢迎的盛事，将于2025年12月27日至26年1月1日，在元朗屏厦路厦村乡邓氏宗祠（戏棚侧）热闹举行，而且免费入场！ 今年的嘉年华不仅汇聚了琳瑯满目的传统围村美食，更特别增设了由厦村乡青年事务委员会统筹的「小型传统文化区」，让大家在品尝美食之余，能更深入地感受香港独有的围村历史与文化气息。《星岛头条》本文将为你整理活动焦点、交通、开放时间等资料。

厦村乡传统美食节的摊位，每年也网罗元朗区内知名食店，过去如「园林药膳鸡煲」、「元朗农场」元朗人气小店均有参与，可见美食质素有保证。场地将云集中式、泰式、日式、美式、英式等多国美食，绝对能满足不同访客的味蕾。 参考去年盛况，就有即叫即烧、鲜甜多汁的「烧生蚝」和「烧虎虾」，以及充满怀旧风味、外脆内软的传统小食「炸油糍」。

传统文化区！四大摊位体验围村风情

为了让参与者有更丰富的体验，今届厦村美食节特别开辟了一个充满怀旧气息的传统文化区。这里设有四大主题摊位，绝对是亲子活动和打卡热点：

传统围村食品制作：亲身感受围村的饮食文化，摊位将展示及售卖多款经典的围村糕点，例如清甜软糯的「茶果」、口感烟韧的「手粉」、充满节日气氛的「清明仔」和香甜的「糯米糍」。这些都是承载著围村人数代记忆的朴实美味。 怀旧玩具试玩：带领大家穿越时光隧道，重温昔日的童年乐趣。

放假好去处！增设亲子桌游区全港象棋赛

除了传统文化体验，嘉年华亦与时并进，增添了潮流新兴的元素。在12月27日至31日的下午2时至晚上8时30分，场内将设有桌上游戏区。这个专区为亲子家庭提供了一个绝佳的互动平台，家长与子女可以透过各款新颖有趣的游戏卡，共度欢乐时光。现场更设有即场报名的竞技比赛，让大小朋友一展身手，赢取大会准备的丰富礼物。

而对于中国象棋爱好者来说，更不能错过2026年1月1日元旦当天举行的「全港中国象棋比赛」。比赛将于下午2时30分至傍晚6时，在古色古香的邓氏祠堂内隆重上演。届时，来自全港各区的象棋高手将会云集于此，展开连场激斗。主办方称尚有少量名额，有兴趣的棋艺高手可扫描官方图片中的二维码报名，选择适合自己的组别参赛。

第七届厦村乡传统美食节嘉年华活动详情：

活动日期：2025年12月27日至2026年1月1日

入场费用：全免

地点：元朗屏厦路厦村乡邓氏宗祠（戏棚侧）

交通方式：可乘搭港铁巴士K65线，或新界专线小巴33、34A、34A等路线，于厦村站下车。

特色活动时间表：

桌上游戏区： 日期：2025年12月27日至12月31日 时间：下午 2:00 至 晚上 8:30

全港中国象棋比赛： 日期：2026年1月1日 时间：下午 2:30 至 晚上 6:00 地点：邓氏祠堂内



