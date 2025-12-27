Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）

好去处
更新时间：18:38 2025-12-27 HKT
发布时间：18:38 2025-12-27 HKT

一年一度的元朗厦村乡传统美食节嘉年华，今年已迈入第七届。这个深受乡内外市民欢迎的盛事，将于2025年12月27日至26年1月1日，在元朗屏厦路厦村乡邓氏宗祠（戏棚侧）热闹举行，而且免费入场！ 今年的嘉年华不仅汇聚了琳瑯满目的传统围村美食，更特别增设了由厦村乡青年事务委员会统筹的「小型传统文化区」，让大家在品尝美食之余，能更深入地感受香港独有的围村历史与文化气息。《星岛头条》本文将为你整理活动焦点、交通、开放时间等资料。

元朗厦村美食嘉年华2025！ 一连6日免费入场！美食摊位＋体验活动＋象棋大赛

厦村乡传统美食节的摊位，每年也网罗元朗区内知名食店，过去如「园林药膳鸡煲」、「元朗农场」元朗人气小店均有参与，可见美食质素有保证。场地将云集中式、泰式、日式、美式、英式等多国美食，绝对能满足不同访客的味蕾。 参考去年盛况，就有即叫即烧、鲜甜多汁的「烧生蚝」和「烧虎虾」，以及充满怀旧风味、外脆内软的传统小食「炸油糍」。

去年盛况：

传统文化区！四大摊位体验围村风情

为了让参与者有更丰富的体验，今届厦村美食节特别开辟了一个充满怀旧气息的传统文化区。这里设有四大主题摊位，绝对是亲子活动和打卡热点：

  1. 传统围村食品制作：亲身感受围村的饮食文化，摊位将展示及售卖多款经典的围村糕点，例如清甜软糯的「茶果」、口感烟韧的「手粉」、充满节日气氛的「清明仔」和香甜的「糯米糍」。这些都是承载著围村人数代记忆的朴实美味。
  2. 怀旧玩具试玩：带领大家穿越时光隧道，重温昔日的童年乐趣。

放假好去处！增设亲子桌游区全港象棋赛 

除了传统文化体验，嘉年华亦与时并进，增添了潮流新兴的元素。在12月27日至31日的下午2时至晚上8时30分，场内将设有桌上游戏区。这个专区为亲子家庭提供了一个绝佳的互动平台，家长与子女可以透过各款新颖有趣的游戏卡，共度欢乐时光。现场更设有即场报名的竞技比赛，让大小朋友一展身手，赢取大会准备的丰富礼物。

而对于中国象棋爱好者来说，更不能错过2026年1月1日元旦当天举行的「全港中国象棋比赛」。比赛将于下午2时30分至傍晚6时，在古色古香的邓氏祠堂内隆重上演。届时，来自全港各区的象棋高手将会云集于此，展开连场激斗。主办方称尚有少量名额，有兴趣的棋艺高手可扫描官方图片中的二维码报名，选择适合自己的组别参赛。

 

第七届厦村乡传统美食节嘉年华活动详情：

  • 活动日期：2025年12月27日至2026年1月1日

  • 入场费用：全免

  • 地点：元朗屏厦路厦村乡邓氏宗祠（戏棚侧）

  • 交通方式：可乘搭港铁巴士K65线，或新界专线小巴33、34A、34A等路线，于厦村站下车。 

特色活动时间表：

  • 桌上游戏区：

    • 日期：2025年12月27日至12月31日

    • 时间：下午 2:00 至 晚上 8:30

  • 全港中国象棋比赛：

    • 日期：2026年1月1日

    • 时间：下午 2:30 至 晚上 6:00

    • 地点：邓氏祠堂内

延伸阅读：圣诞好去处2025｜港九新界70+圣诞节活动推介！

资料来源：吾土吾情话厦村厦村乡 ( HA TSUEN HEUNG )食在元朗

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
有网民发现一间日式连锁面包店的职员在公厕内清洗面包夹。
连锁面包店职员公厕洗面包夹 网民怒轰宁愿唔洗 店方回应指严重违反指引
社会
4小时前
张学友双手出现明显离奇状况？  或预示肝胆功能出问题  近2年半唱逾300场惹健康隐忧
张学友双手出现明显离奇状况？  或预示肝胆功能出问题  近2年半唱逾300场惹健康隐忧
影视圈
8小时前
60岁前TVB「当家花旦」惊见暴瘦 美好身段彻底消失跟同性举止暧昧 近10年一直单身
60岁前TVB「当家花旦」惊见暴瘦 美好身段彻底消失跟同性举止暧昧 近10年一直单身
影视圈
10小时前
专家分析长者性需求被忽视。中新社
高龄HIV︱北京8旬翁与保母发生性关系染病 专家：长者性需求被忽视
即时中国
7小时前
「十亿女友」陈庭欣身份被动摇？缺席男友生日会关系成谜 曾表明唔恨做人妻：唔喺我人生top 5
「十亿女友」陈庭欣身份被动摇？缺席男友生日会关系成谜 曾表明唔恨做人妻：唔喺我人生top 5
影视圈
9小时前
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
影视圈
2025-12-26 12:06 HKT
「交通风纪」以牙还牙 辣招对付港铁除鞋翘脚女 网民学到重点：轻轻撩拨
「交通风纪」以牙还牙 辣招对付港铁除鞋翘脚女 网民学到重点：轻轻撩拨｜Juicy叮
时事热话
6小时前
警员到场调查。杨伟亨摄
珍惜生命│31岁男疑被骗走10万意难平 宝达商场平台堕下送院不治
突发
6小时前
连锁酒楼早茶大劈价！鲮鱼粥/腊味肉饼煲仔饭 $8.8 星期一至日供应
连锁酒楼早茶大劈价！鲮鱼粥/腊味肉饼煲仔饭$8.8 星期一至日供应
饮食
9小时前
走廊大战︱业主批邻居摆杂物嬲爆 「绝招」挂爷爷遗照抗衡
走廊大战︱业主批邻居摆杂物嬲爆 「绝招」挂爷爷遗照抗衡
即时中国
12小时前