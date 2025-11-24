渣打艺趣嘉年华2025｜铜锣湾夜光巡游免费睇！亲子工作坊/木偶剧场 路线/时间/观赏地点一览

渣打艺趣嘉年华2025｜又有好玩有趣的免费大型活动！睽违七年的「渣打艺趣嘉年华夜光巡游」今年再度点亮铜锣湾利园区，把街头变成流动光影艺术派对。除了可以免费欣赏五座巨型灯笼偶及近百位表演者会的精彩巡游，一连两星期还有多个木偶工作坊及互动游戏，即睇巡游路线／日期／时间／地点／参加方法！

渣打艺趣嘉年华2025 铜锣湾利园重现经典童话

阔别七年，「渣打艺趣嘉年华——夜光巡游」再度于利园区盛大举行。今年的夜光巡游特别以经典童话《木偶奇遇记》为灵感，透过本地艺术家的匠心创作，将故事中的奇幻元素带入现实。五座巨型灯笼偶、华丽的嘉年华服饰以及本地舞蹈团队，将以色彩斑斓、充满节奏感的表演，点亮铜锣湾的夜空，把利园区幻化成一个充满活力与缤纷的舞台，让每一位参与者都能沉浸在梦幻般的艺术氛围中。

夜光巡游将于2025年11月29日（星期六）晚上8时30分至10时举行。巡游队伍将从利园一期正门出发，途经恩平道、白沙道、利园山道及启超道，最终折返希慎广场。观众能在利园区的不同角落，欣赏这场光影交错的艺术盛宴。近百位表演者将倾力演出，共同打造一场沉浸式的光影体验，为铜锣湾街头带来活力与欢乐。

渣打艺趣嘉年华2025 夜光巡游路线：

日期： 2025年11月29日（星期六） 时间： 晚上8时30分至晚上10时 巡游路线： 利园一期正门→恩平道→白沙道→利园山道→启超道→希慎广场→折返至利园一期

亲子同乐工作坊 互动游戏赢$1000奖赏

为了让更多家庭参与，利园区在巡游前夕准备了一系列丰富多彩的亲子活动，包括提线木偶工作坊、巡游头饰工作坊、面部彩绘体验、皮诺丘主题帽子等等。部份工作坊在利园二期亲子playhouse「Playdot」举行，让小朋友提早沉浸在童话世界，公众可透过利园手机应用程式报名参加。此外，即日起至11月29日，利园区更推出「盲盒游戏」，访客只需扫描商户橱窗及外墙上的指定二维码，即有机会赢取总值超过港币1,000元的商户及餐厅奖品。

在维多利亚公园中央草坪则有盛大的嘉年华，以家喻户晓的经典童话《木偶奇遇记》为主题，设置多达17个免费艺术玩乐摊位，让小朋友能亲手制作独一无二的作品，例如闪闪发亮的「仙子魔法棒」、可爱的猫咪手偶等等。除了手工艺创作，参加者还可以即场制作的经典小玩具，例如在「反斗陀螺」和「皮诺丘舞团」摊位，小朋友可以制作传统陀螺和跳舞的皮诺丘纸偶，体验复古玩具的乐趣。每年最受欢迎的「彩绘乐园」和「汽球梦工场」亦会再度登场，专业的艺术家会为小朋友画上精美的脸部彩绘，或扭出维妙维肖的角色气球，为嘉年华之旅增添缤纷色彩。

打卡必访 巨型灯笼偶展览

即使错过巡游，依然有机会亲亲「小木偶」。巡游结束后，部分巨型灯笼偶将于12月期间，移师至利园一期地下写字楼大堂展出，让访客有机会近距离欣赏这些艺术品的精湛工艺与无限创意，回味嘉年华的精彩时刻。

「渣打艺趣嘉年华2025」

日期：2025年11月29日至30日（星期六及日）

时间：上午10时至下午5时

地点：铜锣湾维多利亚公园中央草坪

费用：免费入场

「夜光巡游」

「巨型灯笼偶展览」