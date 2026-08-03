网传漱口水变扩香可驱果蝇？专家警告：恐刺激呼吸道 儿童宠物风险高

夏天果蝇横行，令人烦恼。近日网上流传一招「驱蝇妙招」——将漱口水倒入瓶中，插入扩香棒置于厨房，声称可杜绝果蝇。有网民实测后大赞效果显著，但也有人提醒吸入漱口水挥发成分恐伤身。究竟这个方法是否可行？《星岛头条》邀请了家庭医生林永和为大家拆解这到底是「妙招」定「毒计」。

漱口水挥发物可刺激眼鼻

有日本网民在社交平台分享，指因漱口水刺激性强，用不完，索性将瓶盖打开，插入扩香棒放置厨房，结果「以前每年都出现的小果蝇，从此一只都看不见」。贴文引发热议，不少人跃跃欲试。然而，随即有网民留言警告：「长期吸入漱口水的香精成分会对肝肾造成负担，果蝇未驱走，身体先搞坏。」

（图：guffisme@Threads）

林医生解释，一般漱口水含有酒精、薄荷醇、桉树油、香精及防腐剂等挥发性物质，设计用于口腔消毒及清新口气，不应联想到用于清洁空气或驱虫。当这些成分挥发到空气中，近距离或通风不良情况下吸入，可能刺激鼻腔、喉咙及呼吸道，引起打喷嚏、喉咙痕痒、咳嗽、流眼水、眼睛刺痛等轻微短暂反应。

若浓度较高或长时间接触，则可能出现头痛、头晕，甚至诱发气管问题及潜在致癌风险，但仍需视乎实际剂量而定。林医生提醒：「无论任何年龄，对于哮喘、鼻敏感或慢性阻塞性肺病患者，挥发性物质有机会刺激呼吸道、诱发病发，必须特别留意。」

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家有小孩宠物 绝对不宜

林医生强调，儿童和宠物体型较小、对化学物质的耐受性较低，可能引致较明显的急性反应，如流鼻水、咳嗽、打喷嚏或不适。而小朋友的气管和眼睛尚未发育成熟，即使吸入相同剂量，不适反应可能更为剧烈。

「至于宠物方面，目前缺乏相关医学研究，但推测有可能出现毒性反应，因为宠物的肝肾功能未必能有效分解薄荷醇、桉树油等成分，加上毛发可能吸附挥发物，宠物舔舐后有机会经进食吸收，剂量比单纯吸入更高。」因此，有儿童及宠物的家庭更不应使用这类方法来驱虫或消毒空气。

林医生指，若家中出现苍蝇或昆虫，更应从家居衞生入手，例如妥善处理垃圾、厨余及食物残渣，从源头解决问题，才是对症下药的正确做法。

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1款平价香料 轻松对付果蝇昆虫

要有效驱赶果蝇，毋须冒险使用化学品。有国外专家推荐以下天然安全方法：

1. 果蝇

若不想果蝇飞近家中的水果盘，方法非常简单，只需在盘内放置几根肉桂棒，很快就能彻底摆脱果蝇在生果上盘旋的困扰

2. 蝇蛆和苍蝇

只需戴上手套，在垃圾桶的底部及盖子上均匀撒上一层薄薄的肉桂粉，能有效阻挡小虫入侵。

3. 蚊子

将两茶匙肉桂粉倒入量杯，加入4杯温水搅拌均匀并静置浸泡；其后将混合液过滤入喷壶，加入半茶匙外用酒精及半茶匙洗洁精。摇匀后喷洒于家居四周环境，即可有效驱蚊。

要留意，肉桂虽然未被美国爱护动物协会（ASPCA）列为对猫狗致命的有毒物质，但可能刺激口腔和消化道的黏膜，因此勿放在猫狗易接触到的位置。

资料来源：guffisme@Threads

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