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网传漱口水变扩香可驱果蝇？专家警告：恐刺激呼吸道 儿童宠物风险高

医生教室
更新时间：13:00 2026-08-03 HKT
发布时间：13:00 2026-08-03 HKT

夏天果蝇横行，令人烦恼。近日网上流传一招「驱蝇妙招」——将漱口水倒入瓶中，插入扩香棒置于厨房，声称可杜绝果蝇。有网民实测后大赞效果显著，但也有人提醒吸入漱口水挥发成分恐伤身。究竟这个方法是否可行？《星岛头条》邀请了家庭医生林永和为大家拆解这到底是「妙招」定「毒计」。

漱口水挥发物可刺激眼鼻

有日本网民在社交平台分享，指因漱口水刺激性强，用不完，索性将瓶盖打开，插入扩香棒放置厨房，结果「以前每年都出现的小果蝇，从此一只都看不见」。贴文引发热议，不少人跃跃欲试。然而，随即有网民留言警告：「长期吸入漱口水的香精成分会对肝肾造成负担，果蝇未驱走，身体先搞坏。」

（图：guffisme@Threads）
（图：guffisme@Threads）

林医生解释，一般漱口水含有酒精、薄荷醇、桉树油、香精及防腐剂等挥发性物质，设计用于口腔消毒及清新口气，不应联想到用于清洁空气或驱虫。当这些成分挥发到空气中，近距离或通风不良情况下吸入，可能刺激鼻腔、喉咙及呼吸道，引起打喷嚏、喉咙痕痒、咳嗽、流眼水、眼睛刺痛等轻微短暂反应。

若浓度较高或长时间接触，则可能出现头痛、头晕，甚至诱发气管问题及潜在致癌风险，但仍需视乎实际剂量而定。林医生提醒：「无论任何年龄，对于哮喘、鼻敏感或慢性阻塞性肺病患者，挥发性物质有机会刺激呼吸道、诱发病发，必须特别留意。」

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家有小孩宠物 绝对不宜

林医生强调，儿童和宠物体型较小、对化学物质的耐受性较低，可能引致较明显的急性反应，如流鼻水、咳嗽、打喷嚏或不适。而小朋友的气管和眼睛尚未发育成熟，即使吸入相同剂量，不适反应可能更为剧烈。

「至于宠物方面，目前缺乏相关医学研究，但推测有可能出现毒性反应，因为宠物的肝肾功能未必能有效分解薄荷醇、桉树油等成分，加上毛发可能吸附挥发物，宠物舔舐后有机会经进食吸收，剂量比单纯吸入更高。」因此，有儿童及宠物的家庭更不应使用这类方法来驱虫或消毒空气。

林医生指，若家中出现苍蝇或昆虫，更应从家居衞生入手，例如妥善处理垃圾、厨余及食物残渣，从源头解决问题，才是对症下药的正确做法。

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1款平价香料 轻松对付果蝇昆虫

要有效驱赶果蝇，毋须冒险使用化学品。有国外专家推荐以下天然安全方法：

1. 果蝇

若不想果蝇飞近家中的水果盘，方法非常简单，只需在盘内放置几根肉桂棒，很快就能彻底摆脱果蝇在生果上盘旋的困扰

2. 蝇蛆和苍蝇

只需戴上手套，在垃圾桶的底部及盖子上均匀撒上一层薄薄的肉桂粉，能有效阻挡小虫入侵。

3. 蚊子

将两茶匙肉桂粉倒入量杯，加入4杯温水搅拌均匀并静置浸泡；其后将混合液过滤入喷壶，加入半茶匙外用酒精及半茶匙洗洁精。摇匀后喷洒于家居四周环境，即可有效驱蚊。

要留意，肉桂虽然未被美国爱护动物协会（ASPCA）列为对猫狗致命的有毒物质，但可能刺激口腔和消化道的黏膜，因此勿放在猫狗易接触到的位置。

资料来源：guffisme@Threads

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林永和家庭医生简介:

澳洲皇家全科医学学院院士、香港家庭医学学院院士、香港大学内外全科医学士等学位，并为香港中文大学医学院、香港大学李嘉诚医学院精神医学系和家庭医学及基层医疗学系荣誉临床助理教授。

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