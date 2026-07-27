东野圭吾逝世享年68岁 附大肠癌12个常见征状 1类饮食习惯属高危

曾以《嫌疑犯X的献身》荣获直木赏、并创作过被多国改编为影视作品的《白夜行》等无数畅销小说的日本国宝级推理作家东野圭吾，于 7 月 23 日因大肠癌离世，享年 68 岁。告别式遵照家属意愿，以家族葬的形式低调举行。

理科背景工程师投身文学创作 经典校园密室推理剧本一举夺奖

东野圭吾 1958 年出生于大阪市，毕业于大阪府立大学电气工程学系。毕业后他曾于汽车零部件制造商担任工程师，同时利用业余时间展开小说创作。1985 年，他凭借以女子高中密室杀人案为背景的推理小说《放课后》，荣获第 31 届江戸川乱步赏并正式出道；1999 年再以长篇小说《秘密》摘下第 52 届日本推理作家协会赏。

《神探伽利略》系列改编影视风靡全球 作品全球发行量破亿大关

东野圭吾于 2005 年发表的代表作《嫌疑犯X的献身》，讲述一名极具数学天赋的高中教师企图策划一宗完美犯罪，并与旧友物理学家展开顶尖智力对决的故事。该作品完美融合了出人意表的惊人真相与深沉的纯爱悲剧，一举包办第 134 届直木赏与第 6 届本格推理大赏两项殊荣。

包括该作品在内的「神探伽利略」系列其后获改编为由福山雅治主演的同名电视剧及电影，掀起狂热追捧，成为现象级超大型畅销作品。东野圭吾一生出版了包括「加贺恭一郎」系列及「假面饭店」系列等超过百部以推理为主的知名作品，被公认为当代最顶尖且具代表性的日本作家。

东野圭吾的创作生涯获奖无数：2012 年以《解忧杂货店》获颁中央公论文艺赏；2013 年以《梦幻花》获得柴田炼三郎赏；2014 年则凭《祈祷落幕时》夺得吉川英治文学赏。2023 年，其作品于日本国内的累计发行量正式突破 1 亿册大关，同年更获日本政府颁发紫绶褒章及菊池宽赏等崇高荣誉。

此外，他于 2009 年至 2013 年期间出任日本推理作家协会理事长，并于 2014 年至 2019 年担任直木赏选评委员。原定于同年 8 月 5 日发行、「神探伽利略」系列的最新长篇小说《永远的记忆》，如今成为了这位伟大作家留给世人的最后绝响。

大肠癌12征兆较常见 易疲倦头晕要留意

据香港癌症资料统计中心资料显示，大肠癌是本港第3大常见癌症，同时亦是本港第2大致命癌症，本港在2022年已录得5190宗大肠癌新症及2270宗死亡个案。早期的大肠癌或全无症状，较常见的征状如下：

大便带血、或呈黑色、带黏液，或直肠出血

排便习惯突变（持续便秘或腹泻）

粪便形状改变（幼条状）

大便后仍有便意

无故体重下降

下腹不适（腹部发胀或肠绞痛）

手脚冰冷

疲倦

心跳加速

气喘

面色苍白

头晕

甚么人易患大肠癌？

癌症网上资源中心亦列出大肠癌的常见风险因素，不良饮食习惯和曾患有某些肠病的人，患大肠癌的机率更高：

饮食纤维含量不足 进食大量红肉和加工肉 缺乏体能活动、肥胖 饮酒和吸烟 带有遗传性的肠病，例如「家族性大肠腺瘜肉病」或「连氏综合症」 大肠长期发炎，例如「溃疡性结肠炎」 过往有大肠瘜肉 直系亲属有大肠癌家族史

资料来源：综合资料

延伸阅读：防大肠癌必吃8种食物 营养师教自测6大症状 常吃这小食大肠癌风险降24%

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