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狂甩头发以为患癌？40岁妇「1种营养素」严重不足医生教3大保养建议及早护发！

医生教室
更新时间：15:00 2026-07-17 HKT
发布时间：15:00 2026-07-17 HKT

不少都市人都面临不同程度的「头发危机」，每当洗头、吹头或梳头时，看著地上一丝丝掉落的头发，总会感到莫名焦虑。营养功能医学专家刘博仁医生在社交平台专页分享，早前有一位40多岁的女士神色慌张地来到诊症室，一坐下并非询问睡眠或体重问题，而是著急地表示自己最近掉发情况非常严重，担心自己快要变秃头。真正决定头发健康的而是身体营养、荷尔蒙以及健康状况。

中年女士脱发真正原因 维他命D严重不足

经过详细的身体检查后，这位女士狂掉头发的真正原因终于水落石出。报告显示她的铁蛋白（Ferritin）水平偏低，体内的维他命D亦严重不足，再加上她最近工作压力特别大，睡眠质素欠佳。刘医生借此提醒她，真正需要好好照顾的，其实不单单是头发，而是自己的身体。在临床医学上，最常见导致异常脱发的原因主要有5个。首先是缺铁，特别是月经量多的女性，极容易出现铁蛋白不足。其次是蛋白质摄取不足，因为头发的主要成分正是蛋白质。第三是体内缺乏锌、维他命B群或维他命D，这些营养素不足都会直接影响毛囊健康。第四是甲状腺功能异常，不论是功能亢进或减退，都有机会引致脱发。最后则是压力和失眠，长期处于高压状态会促使更多毛囊提早进入「休止期」，导致三、四个月后开始出现爆发性脱发。

如何分辨正常脱发 每天甩50至100条毋须过分担忧

有些人每天只要掉一点头发就会变得非常紧张。刘医生解释，其实人体每天掉落约50至100根头发，都属于正常的新陈代谢范畴，市民毋须过分忧虑。真正需要提高警觉的「危险讯号」，是原本发量非常浓密的人，最近突然出现异常明显的脱发；例如洗头时浴室排水口被头发塞满、梳头时一抓就是一大把，或者发现新生出来的头发愈来愈幼细、分界线的发缝变得愈来愈宽。当出现这些异常迹象时，就建议寻求专业医生作进一步检查，找出病因。

【同场加映】产后脱发｜脱发5年！港女25岁起日掉60条头发 中医调理3个月变浓密

日常护发3大保养建议 多摄取优质蛋白质

针对日常的头发保养，刘医生给予了非常实用的饮食和生活建议。在饮食方面，市民应多摄取优质蛋白质，例如鱼类、鸡蛋、豆类及瘦肉等，为头发生长提供足够原料。同时亦应适量补充富含铁质的食物，如牛肉、蚬、生蚝等。多吃坚果、深绿色蔬菜以及全谷类食物，亦能有效补充维持毛囊健康所需的锌和维他命B群。除了均衡饮食，高质素的睡眠亦是护发关键，因为只有在晚上睡得好时，毛囊才有足够的时间进行自我修复。此外，维持适量运动、多晒太阳以及学会放松心情，都是不可或缺的护发良方。

刘博仁医生常跟患者强调，不要只顾著照顾头发，必须先照顾好长出头发的身体。头发其实是身体健康的一面镜子，当身体各项机能恢复平衡时，头发自然会慢慢找回它的生命力。因此，下次当大家发现自己不停掉头发时，不妨先静下来问问自己：最近是不是太累了？是不是睡得不好？还是身体营养不够了？因为有时候掉下来的并不单单是头发，而是身体正在向你发出的求救讯号。

资料来源：营养功能医学专家刘博仁医生

 延伸阅读：鬼剃头｜40岁女每日脱发逾100条 头顶多处斑秃感抑郁 中医治疗半年发再生 推介生发食物/汤水

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