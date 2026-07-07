香味伤肾？专家揭化学香味危机 汽车香薰/柔顺剂暗藏毒害 长期吸入恐损肾功能

好多人以为高油、高盐、高糖饮食或乱吃加工食品伤肾，但不少人都会忽略一个伤肾元凶——就是无处不在的「化学香味」。有专家指，别以为香味只会伤肺，在密闭空间长时间闻化学香味，同样伤肾！

化学香味会伤肾？香味浓烈不自然是警号

肾脏科医生洪永祥在节目《祝你健康》中分享，除了疾病因素如糖尿病肾病变、肾丝球肾炎外，日常生活的「习惯因子」同样是伤肾元凶。洪医生指，很多人以为化学香味只会伤肺，却没想到它同样对肾脏造成损害。

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他举例：「天然的苹果或玫瑰花香必须近距离才能闻到；但市面上的香水、香氛之所以能飘散很远，往往因为含有有机溶剂、定香剂、醛类、醚类及邻苯二甲酸酯等环境荷尔蒙」，均对身体有害。好多人以为只有廉价的香水才含有较多化学物质，其实不然。洪医生补充：「只要香味浓烈到不自然，感觉像香精的味道，通常都含有大量化学物质。」

除了香水，洪医生列出了5款我们习以为常的香味也需要注意：

伤肾香味｜1. 汽车香薰

车内空间狭小，若放置汽车香薰，香气会24小时不断释放定香剂、有机溶剂等有害物质。加上车厢是密闭空间，浓度远高于一般室内，长期吸入十分危险。

伤肾香味｜2. 公厕芳香剂

公共厕所常用廉价芳香剂掩盖异味，但化学香气与原有臭味混合，反而形成更复杂的有害气体。最根本的解决方法仍是保持良好通风，既能除臭，亦可防止霉菌与细菌滋生。坊间不少厕所连窗都没有，这时若再加上廉价的香氛味道，更是毒上加毒。

伤肾香味｜3. 衣物柔顺剂

许多人习惯衣物散发香味，认为这样才算「洗干净」。然而研究发现，干衣机打开时扑鼻而来的香气，含有大量醇类、醛类、醚类等有机溶剂，不仅伤肾，更有致癌风险。洪医生提醒，家中有慢性肾衰竭患者应尽量避免使用化学香精产品，改选天然配方。

伤肾香味｜4. 寺庙香烛

燃烧任何物品均会产生PM2.5，只是含量多寡的问题，与用天然檀香无关。若家中设有祖先牌位或神桌，建议祭拜后尽快离开，避免长时间吸入含重金属及PM2.5的烧香烟雾。

伤肾香味｜5. 厨房油烟

厨房油烟可导致女士肺癌，因为高温爆炒肉类、蛋白质时，产生的油烟含有多环芳香烃等致癌物，其成分与电单车废气相似。烹调时务必开启抽油烟机，并尽量减少高温油炸，保护肾脏及肺部健康。

提防「香味杀手」通风是良方

保护肾脏健康，除了注意饮食和规律就医，也要留意生活中这些无形的「香味杀手」。保持通风、选择天然产品、减少不必要的化学物质暴露，都是守护肾脏的重要关键。

肾病/肾衰竭初期症状 留意小便变化

据本港医管局资料指，肾脏主要功能包括排泄经新陈代谢产生的废物，协调体内水分、电解物、酸碱度、血压等，制造红血球激素，以及协助制造维他命D。当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，体内废物累积，引发多种身体功能的问题，有机会演变为慢性肾衰竭。

不过，初期的肾病及慢性肾衰竭征状并不明显，较常出现的症状如下：

小便带血 / 茶色尿（血尿） 小便带泡沫（蛋白尿） 小便混浊（尿感染） 小便赤痛、频密 小便感困难、不畅顺 小便排出小沙石 多尿、尿量减少、夜尿 腰腹疼痛 足踝或眼皮浮肿 血压高

资料来源：《祝你健康》、医管局

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