23岁男健身过度练腿出事！医生揭引发肾衰竭「真相」运动后注意4大身体征兆

近年香港兴起健身热潮，不少打工仔为了操肌、减脂，一放工就涌到 24 小时健身室「狂撸铁」。然而，盲目追求高强度训练，随时会由操肌变成操坏肾。河南郑州一名23岁男子，近日就因为在健身时过度「练腿」，随后双腿剧痛至无法行走，更排出恐怖血尿。他随即被送往医院急症室，经检查后发现其体内的「肌酸激酶」高达 2 万多单位，足足超出正常值100多倍！医生最终诊断他患上严重的「横纹肌溶解症」，并已并发急性肾衰竭，后果堪虞。

23岁男患「横纹肌溶解症」 肌肉细胞破裂堵塞肾小管

很多人听见「横纹肌溶解症」，会误以为是肌肉在体内真正「溶化」。事实上，这是指肌肉因受到过度挤压或超负荷外力，导致肌肉细胞受损并破裂。当肌肉细胞破裂后，细胞内的「肌红蛋白」及「肌酸激酶」等物质会瞬间大量释放进入血液循环系统。由于这类大分子物质必须经由肾脏排出体外，当浓度过高时，便会死死堵塞住肾小管，造成急性肾损伤。若病情严重，患者甚至需要接受洗肾（透析治疗）才能保住性命。

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留意身体征兆 尿液颜色异常变深要注意！

横纹肌溶解症来势汹汹，医生严正强调，如果运动后出现肌肉剧痛并发现尿色变深，千万不要误以为这只是单纯的「乳酸堆积」或身体在「排毒」。此时切勿强行拉筋或进行热敷，否则只会进一步加剧肌肉细胞的损伤。同时提醒市民，运动后若出现以下4大身体征兆，必须提高警觉：

剧烈肌肉异常疼痛： 肌肉会出现严重的肿胀、僵硬及乏力感，严重时甚至痛到无法正常行走，或无法自由伸屈肢体。

尿液颜色异常变深： 这是最直观的危险讯号。尿液会呈现深浓茶色、酱油色或红葡萄酒色，代表大量的肌红蛋白正穿过肾脏排出。

全身性不适症状： 患者往往会伴随头晕、头痛、恶心、呕吐及全身瘫软无力。

尿量突然明显减少： 当肾功能开始受损、肾小管被堵塞时，患者的排尿量会显著大减。

横纹肌溶解症4大身体征兆

新手增重切忌循序渐进

要预防横纹肌溶解症，关键在于运动必须「循序渐进」。尤其是刚刚加入健身行列的「新手」，或是因工作忙碌而长时间没有运动的人，绝不应在复操初期突然进行超高强度的重量训练，更不要在一天之内强行叠加多项高强度训练，过度透支核心肌群。

同时，市民在运动前、中、后都应采取「少量多次」的方式补充水分，必要时可饮用电解质饮料，这有助加速体内代谢物的排出，保护肾脏免受毒素侵袭。此外，在夏日高温高湿的环境下运动更要加倍小心，因为身体散热困难，会更容易诱发肌肉深层损伤。

医生呼吁，不论是玩 Weight Training（重量训练）还是 CrossFit，加重量必须量力而为。若运动后发现异常，应立即停止所有活动、大量饮水并即时前往急症室求医，切勿为了一时的「泵大旧肌」而拿肾脏健康开玩笑。

资料来源：抖音

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同场加映：肾病4大症状

根据仁安医院资料，如患有肾病会出现以下4大症状：