施可莹离世丨大肚、腰粗以为中年发胖？专科医生拆解卵巢癌5大警号 确诊多已晚期！子宫颈抹片完全防唔到！

施可莹离世丨前ViuTV节目主持施可莹于昨日（21日）因卵巢癌病逝。卵巢癌一直被医学界称为女性的「沉默杀手」。为了让大众能循序渐进地正视这个隐形威胁，我们邀请了香港临床肿瘤科专科霍善智医生，以生活化、深入浅出为大家拆解卵巢癌的成因、最新治疗、愈后保养以及种种常见迷思。

Q1：医生，施可莹当初以为自己只是发胖或者输卵管积水，点知最后发现系17厘米嘅卵巢肿瘤。点解卵巢癌会咁难提防？

这正是卵巢癌最狡猾、最令人痛心的地方。在妇科癌症中，子宫颈癌或子宫内膜癌在早期通常会出现不正常出血，让女性有所警觉。但卵巢位于盆腔深处，空间很大，加上它没有与外界相通的出口，所以早期病变时，根本不会有任何流血或疼痛的警讯。

当肿瘤慢慢长大，它只会向盆腔和腹腔延伸。很多病人起初只觉得「最近条腰粗咗、个肚胀咗、食少少嘢就饱、甚至便秘」，误以为自己只是人到中年发胖、宿便、或者消化不良。到真正摸到硬块、或者像她那样腹胀如怀孕几个月时，往往肿瘤已经发展得很大，甚至出现了腹水。

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Q2：除了腹胀，卵巢癌容易忽视的「微小求救讯号」？

如果妳发现以下症状持续出现超过两星期，而且找不出原因，就千万不要只看肠胃科，一定要看妇科做仔细检查：

经常性胃胀、腹胀、或胃气过多

盆腔或腹部隐隐作痛

尿频或尿急（因为肿瘤压迫膀胱）

食欲不振、很容易有饱腹感

体重在短时间内无故下降或上升

卵巢癌容易忽视的「微小求救讯号」

Q3：我年纪还很轻，生活习惯也正常，为甚么卵巢癌会找上门？它的高危因素是甚么？

很多人以为癌症是老年人的事，但某些类型的卵巢癌（如生殖细胞肿瘤，或特定基因突变）其实很常在中青年女性身上发生。在临床上，卵巢癌的高危因素主要与排卵次数和遗传有关：

排卵次数过多：女性每次排卵，卵巢表面都会造成微小伤口再修复。如果一生中排卵次数愈多，细胞出错变异的机会就愈高。因此，未曾生育、较迟生育、过早初潮或迟停经的女性，风险相对较高。相反，怀孕和喂母乳期间卵巢会「休息」，能降低风险。

基因遗传：大约有10%- 15% 的卵巢癌与家族遗传基因有关，最著名的是BRCA1或BRCA2基因突变（即荷里活影星安祖莲娜祖莉带有的基因）。如果家族中有乳癌、卵巢癌或结直肠癌病史，必须格外提高警惕。

Q4：癌细胞已经由卵巢扩散到盲肠，临床上会点分期？五年存活率高不高？

如果癌细胞已经离开了盆腔，扩散到腹腔内的器官（例如盲肠、大肠表面、大网膜或腹膜），在医学上这已经属于第三期（局部晚期）或第四期（晚期）。由于早期症状隐蔽，临床上有高达七成的卵巢癌患者，在确诊时都已经属于第三、四期。关于存活率，大家先不要绝望：

第一期：癌细胞局限于卵巢内，五年存活率可高达90%以上。

第二期：蔓延至盆腔内其他组织（如子宫、输卵管），五年存活率约70%。

第三期：扩散至腹腔内器官（如盲肠、肝脏表面）或淋巴结，五年存活率约30%- 40%。

第四期：远端扩散（如肺部、肝脏内部），五年存活率约20%。

虽然晚期数字看起来令人担忧，但这只是过往的统计。现在随着新药的进步，即使是晚期患者，能够存活五年、十年的个案在临床上越来越常见。

Q5：为甚么卵巢癌要连子宫都一并切除？这对女性心理打击很大，医生会怎么评估？

我非常理解这对任何一位女性来说，在心理和生理上都是极大的打击。但在临床上，卵巢、输卵管和子宫在解剖结构上是紧密相连的。卵巢癌的恶性细胞非常喜欢在盆腔内播散。

为了彻底清除所有肉眼可见的癌细胞、减低复发率，标准的「减积手术」（Debulking Surgery）通常需要进行全子宫切除、双侧卵巢及输卵管切除，甚至是局部大网膜切除。对年轻女性而言，这意味著会提早进入停经期，并失去生育能力。在动刀前，我们一定会与病人进行深入的心理与医学咨询。

Q6：为甚么扩散到盲肠会需要装「人工造口」？这是一辈子的吗？

当癌细胞侵犯到盲肠或邻近的大肠时，为了切除干净，外科医生必须将受癌细胞污染的那段肠脏切除。肠道切除后需要重新吻合（驳回）。但有时因为刚做完大手术、或者是为了让下方的肠道伤口在没有粪便污染的情况下好好愈合，医生会在病人的腹部开一个临时的口，把肠道拉出腹壁，将粪便排入外接的造口袋中。这就是「人工造口」（俗称临时平安袋），在当时是为了「保命」和防止严重的腹膜炎。

造口不一定是一辈子的。如果日常护理得当、下方的肠道愈合良好，且后续的癌症控制稳定，几个月到半年后是有机会透过手术将造口「收回」体内、恢复正常排便的。

Q7：除了传统化疗，现时香港引进了甚么针对卵巢癌的最新治疗？

以往晚期卵巢癌在手术后只能不断重复打化疗，而且复发率极高。但近年医学界迎来了精准医疗的重大突破——PARP抑制剂（PARP Inhibitors）。

这是一种革命性的口服标靶药。它利用了「合成致死（Synthetic Lethality）」的原理：如果患者带有BRCA基因突变，她们的癌细胞本身修复DNA的能力就很差；此时再吃PARP抑制剂，封锁癌细胞仅余的另一条修复通道，癌细胞就会自我毁灭，而正常细胞却不受影响。

现时，无论是带有BRCA基因突变，还是属于「同源重组修复缺陷（HRD）」阳性的晚期乳癌或卵巢癌患者，在手术和一线化疗后，将PARP抑制剂作为维持治疗（Maintenance Therapy），能显著将复发风险降低五成以上，甚至让部分晚期患者达到长期临床治愈。这在过去是无法想像的。

Q8：好多女士以为每年有做柏氏抹片检查（子宫颈抹片），就代表全套妇科检查做足、无得卵巢癌，呢个概念正确吗？

这个观念是完全错误的！这也是诊症室里最常见的悲剧之一。我要郑重向大家澄清：柏氏抹片检查（Pap Smear）只能用来筛查「子宫颈癌」，它完全无法侦测到卵巢的任何病变。要检查卵巢，最直接、有效的方法是由妇科或肿瘤科医生进行「盆腔超声波检查」（可分为经腹部或经阴道），这样才能清晰看到卵巢有没有水囊或实质性肿瘤。

另外，坊间很流行抽血验癌指数CA-125。但这个指数只能作参考，因为普通子宫内膜异位、盆腔炎、甚至经期，CA-125都可能会升高；反之，有些早期卵巢癌患者的CA-125却完全正常。因此，超声波加上临床专科医生的评估，才是最稳妥的组合。

Q9：装了造口、切除了子宫的康复者，在日常照料和心理重建上，您有甚么建议？

经历了如此颠覆性的大手术，心理的复原往往比身体的伤口更需要时间。在日常保养上，我建议：寻求专业造口护理师协助：刚开始面对造口一定会抗拒、恐惧，担心异味或渗漏。现时香港各大医院都有专业的造口护理师（Stoma Nurse），会贴身指导如何选用合适的造口用品、如何保护周边皮肤。只要掌握技巧，带着造口一样可以游泳、旅行、穿漂亮衣服，建立新常态。

面对「急性更年期」：切除双侧卵巢后，年轻女性会瞬间出现潮热、盗汗、情绪波动、骨质疏松等停经症状。请与妳的肿瘤科医生商量，在评估肿瘤分型安全的情况下，是否适合使用非荷尔蒙药物或特定的补充剂来纾缓。

少量多餐，注意肠道健康：由于经历过肠道手术，康复初期应以易消化、低纤维（避免阻塞造口）的食物为主，之后再循序渐进恢复均衡饮食。

撰文：临床肿瘤科专科霍善智医生

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