Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜佛得角40岁老将禾仙夏一战成名  眼球白点惹网友关注 即睇翼状胬肉是甚么？

医生教室
更新时间：17:00 2026-06-18 HKT
发布时间：17:00 2026-06-18 HKT

2026世界杯上演了一幕振奋人心的励志故事。首次晋身决赛周的岛国佛得角，凭借40岁门将禾仙夏（Vozinha）全场7次「神级」救球，以0比0逼和大热西班牙。禾仙夏赛后当选「全场最佳球员」兼泪洒球场，并因母亲签证费用问题未能亲身见证而深感遗憾。同时，有外国网民留意到禾仙夏的眼球上有一个明显的白点。这到底是甚么？对健康有影响吗？

世界杯2026｜25岁才起步 从电工到世界级传奇门将

禾仙夏的职业生涯充满传奇色彩，他本名为Josimar Dias，自幼由祖父母抚养长大，因为身材瘦小，童年时常被欺负，同伴戏称他「要去找嫲嫲（Vozinha）告状」，「嫲嫲（Vozinha）」这个绰号从此伴随他至今。

他做过电工、开过巴士，25岁才成为职业足球员。此后，他辗转多国低级别联赛，甚至一度因年龄和体能考虑退出国家队，但在教练团和队友挽留下，他决定为世界杯梦想最后一搏。世界杯开赛前，他处于自由身，近乎失业状态，却在这一战中一跃成为「传奇门将」。

世界杯2026｜其母因签证保证金高昂无法到场

赛后禾仙夏哽咽说：「两年前我失去了祖母，随后祖父也离开。是他们抚养我长大的。如果他们今天还在世，一定会为他们的孙子感到骄傲。」

由于美国对佛得角公民收取1.5万美元（约11万港元）的高昂签证保证金，禾仙夏的妈妈无法亲身到场见证他的英姿，也成为他最大的遗憾。赛后短短数日，他的IG追踪者已暴涨至逾1300万，足证这场比赛如何感动全球。

世界杯2026｜禾仙夏眼球的白点是甚么？

虽然禾仙夏没有对外公开健康状况，但外国Tiktok网友发影片表示，禾仙夏的眼睛上的眼白位置长有一小块白色组织，向角膜方向延伸，令不少粉丝担心这位「佛得角钢门」的眼睛健康。事实上，这种「白色组织」在医学上称为「翼状胬肉」（Pterygium），是一种良性的结膜病变。

翼状胬肉｜成因与症状

Cleveland Clinic资料显示，翼状胬肉（Pterygium）又有「冲浪者之眼」（Surfer's eye）的称号，主要成因是长期暴露于紫外线、风沙及干燥环境，导致结膜组织异常增生。常见于户外工作者、长者及居住在阳光强烈地区的人士。初期患者可能没有明显症状，只感到眼白处有轻微隆起、发红的组织。随着病变长大，可能出现以下不适：

  • 异物感：像有沙粒在眼内
  • 眼红、发炎：在烟雾、空调或阳光下尤为明显
  • 眼干、流泪：泪液分布不均
  • 视力模糊：若胬肉延伸至角膜中央，会牵拉角膜改变弧度，造成散光

在极少数情况下，大面积的翼状胬肉可能限制眼球转动，影响外观。

翼状胬肉｜治疗方式

1. 轻度个案：使用非处方（OTC）眼药水或短期类固醇眼药水，以滋润眼睛、减少发炎及不适感。同时避免过度日晒，佩戴太阳眼镜及阔边帽，减少紫外线刺激。

2. 手术切除：当胬肉持续长大、影响视力或引起持续不适时，可考虑手术切除。手术一般于局部麻醉下进行，切除病变组织后，会从患者自身结膜或羊膜移植片覆盖伤口，以降低复发风险。术后需配合药物及定期覆诊。

翼状胬肉｜预防胜于治疗

翼状胬肉是良性病变，不会癌变，但若不处理，可能逐渐影响视力。预防措施包括：

  • 户外活动时佩戴防紫外线太阳眼镜
  • 避免长时间暴露于风沙、干燥环境
  • 保持眼睛湿润，适量使用人造泪液
  • 定期进行眼科检查，及早发现问题

资料来源：queenkaren123@TiktokCleveland Clinic仁安医院

延伸阅读：1种睡姿易致青光眼 医生教9招预防老花/白内障/黄斑病变 用手指也可护眼？

---

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
暴雨‧持续更新｜天文台：强雷雨带逐渐靠近 料未来一两小时本港雨势将再度增强
社会
2小时前
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
生活百科
7小时前
女子被迫弃车逃生。fb：社区天气观测计划
01:19
屯门亦园路洪水涌入车 女司机弃车逃生
突发
4小时前
01:19
黑雨｜多区水浸 区区有险情 市民狼狈
突发
4小时前
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
影视圈
2026-06-17 15:05 HKT
教育局宣布下午校学生停课。资料图片
黑雨‧持续更新｜公共服务最新消息 文锦渡口岸因暴雨水浸 暂停旅客及货运清关服务
社会
1小时前
落雨点样避免变落汤鸡？ 醒目网民教路用「防雨神器」睇天气 激赞天文台雷达图：准到不得了｜Juicy叮
黑雨｜落雨点样避免变落汤鸡？ 醒目网民教路用「防雨神器」睇天气 激赞天文台雷达图：准到不得了｜Juicy叮
时事热话
2小时前
04:01
星岛申诉王｜全港最平$16双拼烧味饭 老板不减料：只求伙计有粮出
申诉热话
8小时前
90后情侣4度抽签终圆上车梦 508万购西沙两房 靠软装建安乐窝「买楼唔系越大越好」
90后情侣4度抽签终圆上车梦 508万购西沙两房 靠软装建安乐窝「买楼唔系越大越好」
楼市动向
11小时前
黎芷珊否认出身富贵 罕谈姑丈何鸿燊因父早逝获眷顾 认因赌王帮助入TVB：收入稳定啲
黎芷珊否认出身富贵 罕谈姑丈何鸿燊因父早逝获眷顾 认因赌王帮助入TVB：收入稳定啲
影视圈
7小时前