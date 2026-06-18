世界杯2026｜佛得角40岁老将禾仙夏一战成名  眼球白点惹网友关注 即睇翼状胬肉是甚么？

2026世界杯上演了一幕振奋人心的励志故事。首次晋身决赛周的岛国佛得角，凭借40岁门将禾仙夏（Vozinha）全场7次「神级」救球，以0比0逼和大热西班牙。禾仙夏赛后当选「全场最佳球员」兼泪洒球场，并因母亲签证费用问题未能亲身见证而深感遗憾。同时，有外国网民留意到禾仙夏的眼球上有一个明显的白点。这到底是甚么？对健康有影响吗？

世界杯2026｜25岁才起步 从电工到世界级传奇门将

禾仙夏的职业生涯充满传奇色彩，他本名为Josimar Dias，自幼由祖父母抚养长大，因为身材瘦小，童年时常被欺负，同伴戏称他「要去找嫲嫲（Vozinha）告状」，「嫲嫲（Vozinha）」这个绰号从此伴随他至今。

他做过电工、开过巴士，25岁才成为职业足球员。此后，他辗转多国低级别联赛，甚至一度因年龄和体能考虑退出国家队，但在教练团和队友挽留下，他决定为世界杯梦想最后一搏。世界杯开赛前，他处于自由身，近乎失业状态，却在这一战中一跃成为「传奇门将」。

世界杯2026｜其母因签证保证金高昂无法到场

赛后禾仙夏哽咽说：「两年前我失去了祖母，随后祖父也离开。是他们抚养我长大的。如果他们今天还在世，一定会为他们的孙子感到骄傲。」

由于美国对佛得角公民收取1.5万美元（约11万港元）的高昂签证保证金，禾仙夏的妈妈无法亲身到场见证他的英姿，也成为他最大的遗憾。赛后短短数日，他的IG追踪者已暴涨至逾1300万，足证这场比赛如何感动全球。

世界杯2026｜禾仙夏眼球的白点是甚么？

虽然禾仙夏没有对外公开健康状况，但外国Tiktok网友发影片表示，禾仙夏的眼睛上的眼白位置长有一小块白色组织，向角膜方向延伸，令不少粉丝担心这位「佛得角钢门」的眼睛健康。事实上，这种「白色组织」在医学上称为「翼状胬肉」（Pterygium），是一种良性的结膜病变。

翼状胬肉｜成因与症状

Cleveland Clinic资料显示，翼状胬肉（Pterygium）又有「冲浪者之眼」（Surfer's eye）的称号，主要成因是长期暴露于紫外线、风沙及干燥环境，导致结膜组织异常增生。常见于户外工作者、长者及居住在阳光强烈地区的人士。初期患者可能没有明显症状，只感到眼白处有轻微隆起、发红的组织。随着病变长大，可能出现以下不适：

异物感 ：像有沙粒在眼内

：像有沙粒在眼内 眼红、发炎 ：在烟雾、空调或阳光下尤为明显

：在烟雾、空调或阳光下尤为明显 眼干、流泪 ：泪液分布不均

：泪液分布不均 视力模糊：若胬肉延伸至角膜中央，会牵拉角膜改变弧度，造成散光

在极少数情况下，大面积的翼状胬肉可能限制眼球转动，影响外观。

翼状胬肉｜治疗方式

1. 轻度个案：使用非处方（OTC）眼药水或短期类固醇眼药水，以滋润眼睛、减少发炎及不适感。同时避免过度日晒，佩戴太阳眼镜及阔边帽，减少紫外线刺激。

2. 手术切除：当胬肉持续长大、影响视力或引起持续不适时，可考虑手术切除。手术一般于局部麻醉下进行，切除病变组织后，会从患者自身结膜或羊膜移植片覆盖伤口，以降低复发风险。术后需配合药物及定期覆诊。

翼状胬肉｜预防胜于治疗

翼状胬肉是良性病变，不会癌变，但若不处理，可能逐渐影响视力。预防措施包括：

户外活动时佩戴防紫外线太阳眼镜

避免长时间暴露于风沙、干燥环境

保持眼睛湿润，适量使用人造泪液

定期进行眼科检查，及早发现问题

资料来源：queenkaren123@Tiktok、Cleveland Clinic、仁安医院

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