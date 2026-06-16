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前亚视一哥陈启泰靠「饮尿疗法」战胜抑郁？医生吁长期服药者勿乱试：身体唔要嘅嘢你饮返落去

医生教室
更新时间：13:11 2026-06-16 HKT
发布时间：13:11 2026-06-16 HKT

现年61岁的前「亚视一哥」陈启泰，当年凭主持《百万富翁》深入民心，成为网民的集体回忆。近日他重返电视萤幕，状态大勇，接受传媒访问时坦言数年前饱受严重抑郁症煎熬，更自爆靠「饮尿」进行深度排毒，成功告别精神科药物。「饮尿疗法」究竟是真有奇效，还是健康陷阱？《星岛头条》邀请家庭医生林永和从主流医学角度，为大家拆解这个「一百万嘅问题」！

饱受抑郁症煎熬 亲述饮尿细节「避开第一泡」

陈启泰坦言，数年前曾患严重抑郁，足不出户，抗拒沐浴，甚至萌生轻生念头。幸得太太不离不弃，悉心照料，他视太太为救命恩人。他表示已停用精神科药物近一年，改为实践「深度排毒」自然疗法，当中包括饮用自己的尿液。他分享「服用秘诀」：过程无需过滤，直接原汁原味喝下；强调须避开早晨第一泡尿，亦不可饮用最后一段尿液。

陈启泰引用《本草纲目》指该疗法古称「回龙汤」，已有数千年历史，具补阳作用。但他警告，此疗法会引起「排病反应」，带来各种不适，必须在专业指导下进行，吁切勿自行模仿。

 

主流医学不建议 药物干扰风险不可忽视

林永和医生指，自古以来虽有个别人士声称尿液有益，或有名人的实践案例，但从未有大规模研究评估其疗效，也未被现代医学采纳为常规治疗。至今没有任何研究或统计数据证明尿液对人体健康有帮助。

「以主流医学角度，几乎所有医生都不建议这样做。」尤其是患有慢性疾病或正在服用多种药物的人士，饮用尿液可能造成不良影响：

1. 药物代谢干扰：药物的代谢产物会排入尿液，再饮回体内会干扰药物剂量稳定性，影响疗效。例如降血压药等经肝肾代谢后，化学物质排入尿液，再饮用会干扰剂量，引发不必要的副作用。

2. 加重病情：肾功能缺损、蛋白尿、血尿、尿路感染患者，尿液含有害细菌，饮用可能令病情恶化。

3. 病原体感染：尿液中含有癌细胞或特定代谢物质，饮用后可致肠胃炎、腹泻、呕吐。

林医生警告：「切勿将尿液疗法视为另一种治疗选择，以为它能『医百病』或作为替代疗法，因而放弃传统医学。这样做很可能错过治疗黄金时间。」

健康风险拆解：细菌感染、卫生问题

一般健康人士若将此作为偏方，林医生认为理论上「风险有限」，但仍需警惕：

  1. 细菌与病毒感染：尿液可能含有细菌（如大肠杆菌）或病毒（如新冠病毒），若病原体仍具活性，饮用后可能导致再次感染。新冠病毒感染者的尿液中也可能带有传染性病原体。

  2. 卫生污染：收集或处理尿液过程中若卫生不佳，环境细菌会污染尿液，如同「病从口入」。

尿液本身绝大部分是水、盐与化学代谢物，这些物质大多已不具活性，对人体影响有限。但潜在风险来自细菌感染，特殊疾病或用药者可能因此增加身体负担。

尿液是「身体不要的东西」深度排毒本末倒置

林医生强调，从生理角度，尿液是血液经肾脏过滤后排出的代谢废物——简单来说就是身体不要的东西。其主要成分是水、盐分、尿素、肌酸酐等。即使含有少量荷尔蒙或酵素，大多已分解、失去活性，饮用后也会被胃酸破坏，不可能对人体产生益处。

林医生直言「深度排毒」如本末倒置，事关尿液是身体排出废物的方式之一，「若将其饮回体内，等同于白费了肾脏过滤的努力，只是把本来要丢弃的东西又吞回去。这样做不会诱发身体排出更多毒素，反而会累积原本应丢弃的物质。」

医生呼吁，大众考虑任何非常规疗法前，务必咨询专业医生，以免延误病情或造成不必要的健康风险。

 

延伸阅读：本港长者轻生个案年逾470宗  专家吁识别3大警号：一句问候可成转机

 

 

林永和家庭医生简介:

拥有澳洲皇家全科医学学院院士、香港家庭医学学院院士、美国婚姻及家庭治疗协会临床院士、香港大学内外全科医学士及社会科学硕士（婚姻及家庭治疗）等学位，并为香港中文大学医学院、香港大学李嘉诚医学院精神医学系和家庭医学及基层医疗学系荣誉临床助理教授。

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