前亚视一哥陈启泰靠「饮尿疗法」战胜抑郁？医生吁长期服药者勿乱试：身体唔要嘅嘢你饮返落去

现年61岁的前「亚视一哥」陈启泰，当年凭主持《百万富翁》深入民心，成为网民的集体回忆。近日他重返电视萤幕，状态大勇，接受传媒访问时坦言数年前饱受严重抑郁症煎熬，更自爆靠「饮尿」进行深度排毒，成功告别精神科药物。「饮尿疗法」究竟是真有奇效，还是健康陷阱？《星岛头条》邀请家庭医生林永和从主流医学角度，为大家拆解这个「一百万嘅问题」！

饱受抑郁症煎熬 亲述饮尿细节「避开第一泡」

陈启泰坦言，数年前曾患严重抑郁，足不出户，抗拒沐浴，甚至萌生轻生念头。幸得太太不离不弃，悉心照料，他视太太为救命恩人。他表示已停用精神科药物近一年，改为实践「深度排毒」自然疗法，当中包括饮用自己的尿液。他分享「服用秘诀」：过程无需过滤，直接原汁原味喝下；强调须避开早晨第一泡尿，亦不可饮用最后一段尿液。

陈启泰引用《本草纲目》指该疗法古称「回龙汤」，已有数千年历史，具补阳作用。但他警告，此疗法会引起「排病反应」，带来各种不适，必须在专业指导下进行，吁切勿自行模仿。

主流医学不建议 药物干扰风险不可忽视

林永和医生指，自古以来虽有个别人士声称尿液有益，或有名人的实践案例，但从未有大规模研究评估其疗效，也未被现代医学采纳为常规治疗。至今没有任何研究或统计数据证明尿液对人体健康有帮助。

「以主流医学角度，几乎所有医生都不建议这样做。」尤其是患有慢性疾病或正在服用多种药物的人士，饮用尿液可能造成不良影响：

1. 药物代谢干扰：药物的代谢产物会排入尿液，再饮回体内会干扰药物剂量稳定性，影响疗效。例如降血压药等经肝肾代谢后，化学物质排入尿液，再饮用会干扰剂量，引发不必要的副作用。

2. 加重病情：肾功能缺损、蛋白尿、血尿、尿路感染患者，尿液含有害细菌，饮用可能令病情恶化。

3. 病原体感染：尿液中含有癌细胞或特定代谢物质，饮用后可致肠胃炎、腹泻、呕吐。

林医生警告：「切勿将尿液疗法视为另一种治疗选择，以为它能『医百病』或作为替代疗法，因而放弃传统医学。这样做很可能错过治疗黄金时间。」

健康风险拆解：细菌感染、卫生问题

一般健康人士若将此作为偏方，林医生认为理论上「风险有限」，但仍需警惕：

细菌与病毒感染：尿液可能含有细菌（如大肠杆菌）或病毒（如新冠病毒），若病原体仍具活性，饮用后可能导致再次感染。新冠病毒感染者的尿液中也可能带有传染性病原体。 卫生污染：收集或处理尿液过程中若卫生不佳，环境细菌会污染尿液，如同「病从口入」。

尿液本身绝大部分是水、盐与化学代谢物，这些物质大多已不具活性，对人体影响有限。但潜在风险来自细菌感染，特殊疾病或用药者可能因此增加身体负担。

尿液是「身体不要的东西」深度排毒本末倒置

林医生强调，从生理角度，尿液是血液经肾脏过滤后排出的代谢废物——简单来说就是身体不要的东西。其主要成分是水、盐分、尿素、肌酸酐等。即使含有少量荷尔蒙或酵素，大多已分解、失去活性，饮用后也会被胃酸破坏，不可能对人体产生益处。

林医生直言「深度排毒」如本末倒置，事关尿液是身体排出废物的方式之一，「若将其饮回体内，等同于白费了肾脏过滤的努力，只是把本来要丢弃的东西又吞回去。这样做不会诱发身体排出更多毒素，反而会累积原本应丢弃的物质。」

医生呼吁，大众考虑任何非常规疗法前，务必咨询专业医生，以免延误病情或造成不必要的健康风险。

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