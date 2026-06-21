父亲节｜常腰痛恐属腰椎间盘突出！脊医解构机师/厨师/搬运工高危因素 附5招预防方法

常听人说「男人条腰最重要」，但原来香港很多男性都轻忽腰背健康警讯，特别容易出现腰背痛、椎间盘突出等问题。相信很多妻子、儿女都常关心在职爸爸的健康状况，香港执业脊医协会委员、注册脊医黎思骏向《星岛头条》表示，男性椎间盘突出问题日趋普遍，从机师到厨师、从文员到搬运工人等各行各业都有高危因素。更令人担心的是，男性普遍忍痛能力较高，往往延误治疗时机，结果容易「小病变大病」。

男性椎间盘突出为何如此普遍？

男性椎间盘突出问题通常比女性常见，主要原因包括职业特性、生活习惯及身体结构差异。不少男性从事体力劳动工作，需要长期弯腰搬动重物，在家中又包办大部分搬抬工作，加上男性普遍对体力较有自信，以致较少注重时刻保持正确姿势，容易忽视身体的早期警号。

椎间盘突出是指脊柱两节椎体之间的椎间盘受压过度，令椎间盘组织突出原有结构，压迫周边神经线。当椎间盘突出时，患者会感受到深层的酸痛，主要集中在脊骨位置，与一般肌肉拉伤的绷紧感截然不同。严重时甚至连坐立都困难，大大影响日常生活。

三大真实案例警示 疼痛起因五花八门

黎医生分享了三个典型男性椎间盘突出案例，反映不同职业的高危因素：

案例一：机师长期坐姿问题

「第一位是男机师，有长期腰背痛，腰痛延伸至上中背。严重时甚至连臀部都会痛，偏偏长期飞行需要久坐，加上患者本身有 5 年打坐习惯，姿势习惯会令到他的腰盘更容易出现问题。」黎医生指出，该机师求助时要服用止痛药才能工作。所以他透过全脊 X 光诊断出其坐骨问题较为严重。经过三个月治疗，患者的症状已减少了许多。

案例二：厨师弯腰搬重物受伤

「第二位患者是厨师，同样出现腰痛问题。他在厨房工作需要经常弯腰搬重物，所以不幸伤了腰，求助期间说连睡觉都会痛。」黎医生发现，该厨师除了急性受伤外，还有潜在的结构性问题——俗称「长短脚」，以致左边盘骨较低。对症下药是先承托起患者的左盘，再处理腰伤。

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案例三：搬运工劳损积累

「第三位患者工作本身常搬抬，他的腿脚突然疼痛，影响站坐，尤其是左边大腿外侧至膝盖均时有剧痛。起初他以为是膝关节问题，但建议他进行全脊 X 光检查后发现真相并非如此。」大家或许会跟患者有著相同疑问：腿痛都要照脊骨？结果却真的让人意想不到——该患者膝痛原来源自椎间盘问题，伤在上身，痛在下身。「这正是说明了脊骨如何影响下肢的典型例子。他的痛楚是放射性的，由腰椎放射至下肢。如果没有透过 X 光找出根源，只针对膝盖治疗，根本无法处理到根本问题。很多人腿痛时会直接求诊骨科，但往往忽略了脊骨受伤亦可能是病因。」

男性忍痛能力高反成隐患

黎医生特别提醒，男性普遍忍痛能力较高，但这反而成为治疗的障碍：「很多男性认为痛楚是正常现象，或者觉得休息几天就会好转。但很多痛症例如椎间盘突出如果延误治疗，可能会导致神经永久性损伤，甚至影响下肢功能。」

椎间盘突出的早期症状包括腰背疼痛、臀部和髋关节疼痛、腿部或脚掌刺痛麻痺等。「当痛楚开始扩散至臀部、大腿，出现刺痛、麻痺或无力感时，已经是较严重的警号，必须立即求医。」

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预防椎间盘突出5大贴士

黎医生亦分享了5个预防椎间盘突出贴士：

搬运重物时应先蹲下再搬动

选择软硬度适中的床垫

站立时挺直背部，避免久站久坐

避免长时间低头使用电子产品

培养运动习惯，进行核心肌群训练

他表示，父亲节与其苦恼送礼物，不如关注爸爸的脊骨健康。如果发现爸爸经常腰痛，或者出现腿部麻痺、无力等症状，便应格外留神，因为这些都可能是椎间盘问题恶化的症状。

他强调，到了这步，要真正解决椎间盘突出问题，就必须找出根源：「很多人以为休息或按摩能让疼痛好转，但这都是治标不治本的方法。要彻底改善椎间盘突出，必须透过专业诊断找出真正病因。」透过 X 光检查，脊医能够计算出脊椎的偏斜度、重心转移度、椎间盘受压情况等重要数据，诊断出导致痛楚的根本原因。很多时候，腰痛的真正原因可能来自其他脊椎节段，只有全脊 X 光才能发现这些隐藏问题。他续指，椎间盘问题并非不可逆转，重点是要找专业人士解决根本问题。透过详细病历、全脊 X 光检查及脊骨扫描等进行正确诊断，再以针对性治疗著手处理，确保长远康复效果，大部分椎间盘突出问题都能得到有效改善。

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