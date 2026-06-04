点解鼻哥窿要有两个？网民奇想引爆笑留言 耳鼻喉科医生认真拆解2大核心功能

社交平台 Threads 上总会涌现一些天马行空的有趣讨论，激发网民无限思维。近日有网民发问：「为甚么我们不能有一个大洞，而是要有两个洞？这样不是让鼻子呼吸更容易吗？」这个有趣的问题源自外国Post，经网民翻译并转载至 Threads 后，随即引发大批网民爆笑留言，纷纷戏称「这样鼻屎会更好清理」、「分散风险，塞了一边还有另外一边」、「上帝怕人类会乱放东西进去」。更有网民笑指这是「容错率」的表现：「一边塞了还有一边可以用。加上耶稣早就看透部分人，如果只有一个洞，那人类会做出很匪夷所思的事情。」

耳鼻喉科医生专业拆解：鼻孔必须有2个的原因

虽然网民的回应充满恶搞，但这道题目亦引来了耳鼻喉头颈外科医生张家豪的注意。他专业回复，为大众解开人体构造的奇妙之处。

一、调节呼吸的「鼻周期」

张医生指出，人类主要是依靠单边鼻孔交替呼吸的。当我们吸入冷空气时，鼻黏膜的血管会扩张并膨胀，以达到加温和加湿空气的效果，但这亦会导致该侧的鼻腔变窄。此时，原本处于休息状态的另一侧鼻孔就会接替工作，两者大约每 3 至 4 小时轮流转换一次。这项「鼻周期（Nasal cycle）」机制，能让左右两边的鼻腔黏膜轮流休息与收缩，避免单一鼻孔因 24 小时连续工作而「故障」停摆。

二、提升嗅觉的敏锐度

负责感知气味的嗅觉细胞，其实位于鼻腔顶部的深处，而日常呼吸的空气大部分只在鼻腔下方流动。正因为有「鼻中隔」将鼻腔完美分成左右两个空间，当人类大力吸气时，外鼻软骨会向鼻中隔拉近并使鼻孔变窄，这项构造能有效加快空气的流速并增加压力，将空气更顺畅地送往鼻腔上层。这项生存机制能让人们更敏锐地闻到微弱的气味，在远古进化史上，具有提早掌控危机的关键作用。

进阶网民追问：夹腋下能通鼻塞的医学原理

看到医生的认真回复后，随即有网民进一步追问：「那如果鼻塞了，我要如何更换呼吸用的鼻孔呢？」张家豪医生再度大方分享了一个都市传闻的医学真相。

三、腋下受压刺激自主神经

针对坊间盛传「夹腋下能通鼻塞」的说法，张医生证实这确实涉及到人体的自主神经系统（Autonomic Nervous System）。当单侧腋下的皮肤感受到压迫时，会刺激该处的感觉神经，并引起「对侧」交感神经的兴奋（医学上称为 Cutaneo-nasal reflex / Axillary pressure reflex）。

四、血管收缩令鼻腔消肿通畅

日常生活中的鼻塞，主因通常是鼻腔内的下鼻甲微血管充血肿胀，导致呼吸道变窄。当腋下受压引发交感神经兴奋时，会促使血管收缩。结果，受到压迫的腋下之「对侧」（即另一边）鼻腔血管会随之收缩，黏膜消肿后空间变大，鼻子自然就通了。

不过张医生最后亦提醒，这种利用神经反射带来的通畅感通常只是暂时性的「治标」方法，时效较短。当腋下的压力解除一段时间后，鼻腔血管可能会恢复原状，市民若有长期鼻塞问题，仍需寻求专业医治以达致治本之效。

资料来源：Threads@wilsonthewhite 、耳鼻喉头颈外科医生张家豪

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