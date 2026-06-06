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30岁事业型港女工作压力大 卵巢库存仅1.7难怀孕 经中医调理3周成功造人

医生教室
更新时间：16:00 2026-06-06 HKT
发布时间：16:00 2026-06-06 HKT

女性年过三十，卵巢功能逐年退化，确是生育大考验！一名30岁港女刚为人妻，因高压工作、卵巢库存量偏低等问题，本以为怀孕之路遥遥无期。在求助中医后，经过3星期多管齐下的孕育疗程，顺利迎来怀孕喜讯。

卵巢库存量偏低怎样怀孕？

中西医在助孕领域各擅胜场，西医的优势在于精准的数据检查，如卵巢库存量（AMH）与高科技生殖技术；中医则擅长体质调理。对中西医而言，AMH（Anti-mullerian Hormone，抗穆勒氏管荷尔蒙）是评估「卵巢库存量」的核心指标。女性的AMH通常在20至25岁达到巅峰，之后随着年龄增长而下滑，40岁后更可能跌至1以下。

中西医助孕核心差异对比：

  西医助孕 中医助孕
治疗核心
  • 精准生殖
  • 主动干预
  • 整体调理
  • 平衡体质

治疗方式
  • 药物（排卵药）
  • 人工辅助生殖（即人工受孕、试管婴儿）
  • 手术
  • 中药
  • 针灸/艾灸
  • 食疗
  • 养生指导
优势范畴
  • 快速精准诊断（输卵管阻塞、精子极少、年龄大）
  • 免疫问题
  • 养卵
  • 改善内膜厚度、宫寒
  • 调理月经周期
  • 稳定情绪
适用时机
  • 确诊不孕原因后，黄金时间内积极治疗
  • 备孕初期
  • 辅助试管期间
  • 不明原因不孕
副作用/注意事项
  • 可能出现卵巢过度刺激综合症（OHSS）
  • 多胞胎风险
  • 侵入性风险
  • 药性累积（若未经专业医师诊断而自行用药，可能增加肝肾负担）
  • 注意药材来源
  • 见效较慢（通常需要3-6个月调理以优化体质）

面对难孕的隐忧，不少晚婚的事业型女性都绞尽脑汁，希望可以打破僵局。现年30岁的May（化名）就是一例，她新婚不久，一直渴望生儿育女，但碍于沉重的工作压力，加上体检报告显示AMH数值为1.7，比正常值（2-5之间）偏低，她恐怕不易顺利怀孕。于是决定从中医调理着手，借以改善体质，希望可提高成孕机会。

有何常见的难成孕体质？

从中医角度来看，「肾主生殖，藏精血」，肾精的充盈与否直接影响患者的生育能力。而AMH数值偏低常与中医的「肾精不足」有关。要提高受孕成功率，不能只靠AMH数值升高，更重要的是提升卵子品质与调理患者的整体机能。

根据临床诊断May的体质属一般，且容易虚劳，并伴随都市女性在备孕期常见的复杂问题，包括：

  • 肝郁（表现为月经不调、乳房胀痛、焦虑失眠 ）
  • 脾虚（引致消化不良、大便稀烂、白带量多或黏稠）
  • 肾阴阳两虚（既有阳虚的畏寒肢冷，又有阴虚的手足心热、潮热盗汗），导致卵子品质下降、气血生化不足及子宫内膜环境不佳。

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港女服中药+针灸 3周后成功怀孕

中药调理是中医孕育疗程其一重要范畴，中医会根据月经周期的不同阶段，以及患者的体质来调整方药，目的是让卵泡长得很好、排卵顺畅、内膜适合著床。针对May的体质，其专属孕育疗程以28日中药调理加4次针灸为核心。每天她必须要服用中药，以配合女性28天的生理周期节律，并让药力在体内维持稳定的浓度以持续滋养卵泡。中药采取「补阳而不伤阴，滋阴而不抑阳」的策略，主要成份有：

  • 生地（滋阴）
  • 当归（补血活血）
  • 淫羊藿（温补肾阳）
  • 菟丝子（补肾阳、滋阴）

针灸是孕育疗程另一关键，因为很多穴位在助孕都发挥一定的作用，透过调节冲任二脉、补益肾精、调畅气血，改善卵巢和子宫环境，增加著床机会。May每星期针灸一次，每次留针20分钟，借以加速盆腔的血液循环，增加成孕机会。针灸的穴位主要：

  • 子宫穴
  • 关元穴
  • 气海穴
  • 三阴交

自行穴位按摩对助孕是否有帮助？

自行穴位按摩的主要优点在于安全与便利，有助于调节气血、缓解备孕期的焦虑感，并改善子宫和卵巢的血液循环。然而这仅能作为辅助手段，无法取代专业的针灸或药物治疗，毕竟自行按摩较难落实中医「辨证论治」的精髓。助孕常用的主要穴位包括：

  • 调补冲任二脉、助排卵：关元、气海、中极、子宫穴（经外奇穴）；电针或温针灸效果更好。
  • 补肾填精：肾俞、命门、太谿、三阴交。
  • 疏肝解郁：若压力大、经前乳房胀、血块多，加太冲、内关、血海。
  • 改善内膜血流：制污穴（调月经）、八髎穴（促进骨盆循环）。

除中药调理及针灸外，May也严格遵从医嘱，从日常生活着手：保持心情放松、遇事沉著，并时刻注意情绪起伏，亦配合进食中医推介的助孕食疗。在中医多管齐下的调理下，一般患者约需1个月至半年便成功怀孕，实际进度因个人体质而定。而May在接受短短3星期的孕育疗程（即完成21日中药及3次针灸）后，便迎来怀孕的好消息。

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助孕可以吃甚么？

针对女性的生理周期特点，建议透过以下食疗进行循序渐进的调理：

1.经后期（月经第5-12天）

  • 推介食疗：黑豆枸杞乌鸡汤
  • 功效：促进卵泡发育
  • 做法：乌鸡半只汆烫水，加黑豆30克、枸杞15克、红枣3颗（去核）、姜3片。炖煮1.5-2小时。
  • 食用方法：经后期共喝2-3次，但不要每天饮用。

2.排卵期（约月经第12-16天）

  • 推介食疗：川芎红花蛋（适合血流慢、内膜薄）
  • 功效：促进排卵
  • 做法：川芎5克、番红花5-10根、当归3克，熟蛋去壳1只。加水煮10-15分钟。 
  • 食用方法：排卵前一两天开始吃，共吃2-3天。经量大或有肌瘤/内异症者禁用，备孕当月排卵后、不确定怀孕时也不吃。

3.排卵后（排卵后到月经来潮前，即黄体期，约月经第16-28天）

排卵后第1-3天（著床准备期）：

  • 推介食疗：山药小米粥
  • 食材：山药50克、小米50克、去核红枣3颗
  • 功效：健脾固肾，亦为可能到来的胚胎储存能量
  • 食用方法：每星期两至三次。

排卵后第4-6天（著床窗口期）：

  • 推介食疗：桑寄生红枣茶
  • 食材：桑寄生15克、红枣3颗、少量红糖
  • 功效：补肾安胎，同时缓解腰酸
  • 食用方法：每星期两至三次。

排卵后第7-10天（著床维持期）：

  • 推介食疗：莲子芡实排骨汤
  • 食材：莲子20克、芡实15克、排骨100克
  • 功效：固涩精气，预防因子宫收缩导致著床失败
  • 食用方法：每星期两至三次。

4.经前3-5天（黄体退化期）

  • 推介食疗：玫瑰花红糖水
  • 食材：干燥玫瑰花5朵、红糖10克，若有经前乳房肿胀可加薄荷2克
  • 功效：若未怀孕，可适当行气活血做准备
  • 食用方法：每星期两至三次。

撰文：注册中医师李灼梅

延伸阅读：35岁后难怀孕？患子宫肌瘤易流产？妇产科医生教5招增怀孕成功率

李灼梅注册中医师简介:

毕业于南京中医药大学学院，后在香港浸会大学攻读中药学硕士，2019年考取注册中医师资格，现职远志中医师。

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