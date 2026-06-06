30岁事业型港女工作压力大 卵巢库存仅1.7难怀孕 经中医调理3周成功造人

女性年过三十，卵巢功能逐年退化，确是生育大考验！一名30岁港女刚为人妻，因高压工作、卵巢库存量偏低等问题，本以为怀孕之路遥遥无期。在求助中医后，经过3星期多管齐下的孕育疗程，顺利迎来怀孕喜讯。

卵巢库存量偏低怎样怀孕？

中西医在助孕领域各擅胜场，西医的优势在于精准的数据检查，如卵巢库存量（AMH）与高科技生殖技术；中医则擅长体质调理。对中西医而言，AMH（Anti-mullerian Hormone，抗穆勒氏管荷尔蒙）是评估「卵巢库存量」的核心指标。女性的AMH通常在20至25岁达到巅峰，之后随着年龄增长而下滑，40岁后更可能跌至1以下。

中西医助孕核心差异对比：

西医助孕 中医助孕 治疗核心 精准生殖

主动干预 整体调理

平衡体质 治疗方式 药物（排卵药）

人工辅助生殖（即人工受孕、试管婴儿）

手术 中药

针灸/艾灸

食疗

养生指导 优势范畴 快速精准诊断（输卵管阻塞、精子极少、年龄大）

免疫问题 养卵

改善内膜厚度、宫寒

调理月经周期

稳定情绪 适用时机 确诊不孕原因后，黄金时间内积极治疗 备孕初期

辅助试管期间

不明原因不孕 副作用/注意事项 可能出现卵巢过度刺激综合症（OHSS）

多胞胎风险

侵入性风险 药性累积（若未经专业医师诊断而自行用药，可能增加肝肾负担）

注意药材来源

见效较慢（通常需要3-6个月调理以优化体质）

面对难孕的隐忧，不少晚婚的事业型女性都绞尽脑汁，希望可以打破僵局。现年30岁的May（化名）就是一例，她新婚不久，一直渴望生儿育女，但碍于沉重的工作压力，加上体检报告显示AMH数值为1.7，比正常值（2-5之间）偏低，她恐怕不易顺利怀孕。于是决定从中医调理着手，借以改善体质，希望可提高成孕机会。

有何常见的难成孕体质？

从中医角度来看，「肾主生殖，藏精血」，肾精的充盈与否直接影响患者的生育能力。而AMH数值偏低常与中医的「肾精不足」有关。要提高受孕成功率，不能只靠AMH数值升高，更重要的是提升卵子品质与调理患者的整体机能。

根据临床诊断May的体质属一般，且容易虚劳，并伴随都市女性在备孕期常见的复杂问题，包括：

肝郁（表现为月经不调、乳房胀痛、焦虑失眠 ）

脾虚（引致消化不良、大便稀烂、白带量多或黏稠）

肾阴阳两虚（既有阳虚的畏寒肢冷，又有阴虚的手足心热、潮热盗汗），导致卵子品质下降、气血生化不足及子宫内膜环境不佳。

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港女服中药+针灸 3周后成功怀孕

中药调理是中医孕育疗程其一重要范畴，中医会根据月经周期的不同阶段，以及患者的体质来调整方药，目的是让卵泡长得很好、排卵顺畅、内膜适合著床。针对May的体质，其专属孕育疗程以28日中药调理加4次针灸为核心。每天她必须要服用中药，以配合女性28天的生理周期节律，并让药力在体内维持稳定的浓度以持续滋养卵泡。中药采取「补阳而不伤阴，滋阴而不抑阳」的策略，主要成份有：

生地（滋阴）

当归（补血活血）

淫羊藿（温补肾阳）

菟丝子（补肾阳、滋阴）

针灸是孕育疗程另一关键，因为很多穴位在助孕都发挥一定的作用，透过调节冲任二脉、补益肾精、调畅气血，改善卵巢和子宫环境，增加著床机会。May每星期针灸一次，每次留针20分钟，借以加速盆腔的血液循环，增加成孕机会。针灸的穴位主要：

子宫穴

关元穴

气海穴

三阴交

自行穴位按摩对助孕是否有帮助？

自行穴位按摩的主要优点在于安全与便利，有助于调节气血、缓解备孕期的焦虑感，并改善子宫和卵巢的血液循环。然而这仅能作为辅助手段，无法取代专业的针灸或药物治疗，毕竟自行按摩较难落实中医「辨证论治」的精髓。助孕常用的主要穴位包括：

调补冲任二脉、助排卵： 关元、气海、中极、子宫穴（经外奇穴）；电针或温针灸效果更好。

关元、气海、中极、子宫穴（经外奇穴）；电针或温针灸效果更好。 补肾填精： 肾俞、命门、太谿、三阴交。

肾俞、命门、太谿、三阴交。 疏肝解郁： 若压力大、经前乳房胀、血块多，加太冲、内关、血海。

若压力大、经前乳房胀、血块多，加太冲、内关、血海。 改善内膜血流：制污穴（调月经）、八髎穴（促进骨盆循环）。

除中药调理及针灸外，May也严格遵从医嘱，从日常生活着手：保持心情放松、遇事沉著，并时刻注意情绪起伏，亦配合进食中医推介的助孕食疗。在中医多管齐下的调理下，一般患者约需1个月至半年便成功怀孕，实际进度因个人体质而定。而May在接受短短3星期的孕育疗程（即完成21日中药及3次针灸）后，便迎来怀孕的好消息。

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助孕 可以吃甚么？

针对女性的生理周期特点，建议透过以下食疗进行循序渐进的调理：

1.经后期（月经第5-12天）

推介食疗： 黑豆枸杞乌鸡汤

黑豆枸杞乌鸡汤 功效： 促进卵泡发育

促进卵泡发育 做法： 乌鸡半只汆烫水，加黑豆30克、枸杞15克、红枣3颗（去核）、姜3片。炖煮1.5-2小时。

乌鸡半只汆烫水，加黑豆30克、枸杞15克、红枣3颗（去核）、姜3片。炖煮1.5-2小时。 食用方法：经后期共喝2-3次，但不要每天饮用。

2.排卵期（约月经第12-16天）

推介食疗： 川芎红花蛋（适合血流慢、内膜薄）

川芎红花蛋（适合血流慢、内膜薄） 功效： 促进排卵

促进排卵 做法： 川芎5克、番红花5-10根、当归3克，熟蛋去壳1只。加水煮10-15分钟。

川芎5克、番红花5-10根、当归3克，熟蛋去壳1只。加水煮10-15分钟。 食用方法：排卵前一两天开始吃，共吃2-3天。经量大或有肌瘤/内异症者禁用，备孕当月排卵后、不确定怀孕时也不吃。

3.排卵后（排卵后到月经来潮前，即黄体期，约月经第16-28天）

排卵后第1-3天（著床准备期）：

推介食疗： 山药小米粥

山药小米粥 食材： 山药50克、小米50克、去核红枣3颗

山药50克、小米50克、去核红枣3颗 功效： 健脾固肾，亦为可能到来的胚胎储存能量

健脾固肾，亦为可能到来的胚胎储存能量 食用方法：每星期两至三次。

排卵后第4-6天（著床窗口期）：

推介食疗： 桑寄生红枣茶

桑寄生红枣茶 食材： 桑寄生15克、红枣3颗、少量红糖

桑寄生15克、红枣3颗、少量红糖 功效： 补肾安胎，同时缓解腰酸

补肾安胎，同时缓解腰酸 食用方法：每星期两至三次。

排卵后第7-10天（著床维持期）：

推介食疗： 莲子芡实排骨汤

莲子芡实排骨汤 食材： 莲子20克、芡实15克、排骨100克

莲子20克、芡实15克、排骨100克 功效： 固涩精气，预防因子宫收缩导致著床失败

固涩精气，预防因子宫收缩导致著床失败 食用方法：每星期两至三次。

4.经前3-5天（黄体退化期）

推介食疗： 玫瑰花红糖水

玫瑰花红糖水 食材： 干燥玫瑰花5朵、红糖10克，若有经前乳房肿胀可加薄荷2克

干燥玫瑰花5朵、红糖10克，若有经前乳房肿胀可加薄荷2克 功效： 若未怀孕，可适当行气活血做准备

若未怀孕，可适当行气活血做准备 食用方法：每星期两至三次。

撰文：注册中医师李灼梅

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