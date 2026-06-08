耳朵前方有小洞代表甚么？医生拆解耳前窦成因/症状/治疗方法 处理不当恐引发败血症

在耳朵前方、耳廓与脸颊交界处，有些人天生就有一个小洞，这在医学上被称为「耳前窦」或「耳前瘘管」。大多数时候耳前窦安静无恙，但对部分患者而言，它却有机会成为反复发炎、流脓的源头，甚至需要接受手术才能够根治。

甚么是耳前窦？属于先天性缺陷？

耳前窦又称为耳前瘘管，是一种先天性发育异常。患者的耳廓上方和脸交接处会出现一个细小的凹洞或小孔，多数仅单侧出现，亦有少数人双侧同时出现。从外观上看，耳前窦只是一个细微的小孔，但在皮肤底下其实是一条囊状的管道，有时候甚至会延伸并连接至耳廓的软骨组织。

此症源于胚胎发育阶段的发育偏差，人体耳廓由第一、第二对鳃弓融合形成。正常情况下，胚胎发育过程中多余的皮肤通道会自行融合消失，但部分人士会因为常染色体显性遗传或基因突变，导致鳃弓融合不全，出现囊状通道，出生后便形成耳前小孔。

耳前窦发炎会引发哪些症状？何时应该就医检查？

一般而言，耳前窦大多不会出现任何症状。若患者从未发炎或无其他病征，暂时毋须作进一步处理。由于耳前窦的管壁组织与皮肤相似，会持续分泌皮脂油脂，若日常清洁不足，分泌物堆积于通道内，便会产生异味，或出现乳白色、微臭的分泌物；但只要能顺利排出，对健康并无大碍。

不过，当分泌物堆积并引发细菌感染时，就会诱发耳前窦发炎。此时窦口周围会出现局部红肿、胀痛、发热等典型感染症状，严重时还会化脓溃疡；部分患者或会因为感染而出现发烧及全身不适。发炎过后，细菌容易积聚在管道的小囊中并形成微细脓疮，极有机会反复发作。因此，一旦发现耳前小孔周围出现红肿、胀痛、发热等迹象，便应立即前往耳鼻喉专科就医检查，切勿自行挤压，以免炎症扩散。

甚么原因容易导致耳前窦发炎？

耳前窦发炎的主要元凶是皮肤表面的细菌（常见为金黄色葡萄球菌）经由小孔入侵管道内部所致。以下因素会增加感染风险：

分泌物堆积与引流不畅：耳前窦的管壁会如皮肤般分泌皮脂，若管道狭窄或弯曲，分泌物无法顺利排出，一旦堆积便会成为细菌滋生的温床。 用力挤压或外在刺激：经常用手、棉花棒或其他异物挤压小孔，会将表皮细菌推入管道深处。 潮湿环境：游泳、洗头后未保持耳部干爽，水分滞留在管道内，容易造成细菌繁殖。 免疫力下降：当身体抵抗力较弱时，原本存在于管道内的少量细菌便可能趁机活跃，引发感染。

如何治疗耳前窦引发的症状？

医生一般会根据炎症严重程度对症处理。对于从未发炎、仅有轻微分泌物且无不适的患者，无需药物或手术治疗，做好日常护理即可。

针对轻度发炎的患者，仅出现红肿、轻微疼痛但未化脓时，医生会处方抗生素药物，用于控制炎症发展，阻止病情恶化。若炎症加重形成脓疮，则需要先进行放脓手术，排除积脓，同时配合抗生素治疗及每日伤口清洁换药，直至炎症完全消退。

当保守治疗方法无法有效缓解症状，或出现反复发炎时，医生会建议患者在炎症完全控制后，接受彻底的耳前窦切除术。这种手术可在局部麻醉或全身麻醉下进行，成人及配合度较高的青少年可采用局部麻醉，儿童则优先选用全身麻醉。手术过程中，医生会在耳前窦注射特别显影剂，以便确认瘘管的走向，从而将复杂的耳前瘘管彻底切除，减少日后复发的机会。手术后可即日出院，手术疤痕不明显。

不及时处理耳前窦感染有机会引发哪些严重后果？

很多患者会因为症状轻微而掉以轻心，但耳前窦感染若不及时处理，有机会诱发一些并发症。细菌感染从管道蔓延至周边组织，可能引发面部蜂窝性组织炎，患者不仅会出现局部红肿、胀痛、发热等症状，还会出现全身症状，包括发烧、畏寒、头痛、疲倦、淋巴腺肿大等。若细菌进一步入侵血液循环全身，更有机会发展成败血症，危及生命。

另一种并发症是耳廓软骨炎。炎症侵蚀耳廓软骨，延误治疗可能造成耳廓软骨永久性坏死及变形。

耳前窦患者日常应该如何护理及预防感染？

对于从未出现过发炎的耳前窦，日常护理的原则很简单：不要挤压。无论是用手指、棉花棒还是任何工具去按压或挑挖小孔，都可能将皮肤表面的细菌推入管道深处，引发感染。如有少量白色分泌物从管口流出，只需要用清水清洁皮肤表面即可。日常预防需要注意以下几点：

游泳或洗头后应保持耳部干爽，避免水分长时间滞留在小孔附近。

注意个人卫生，避免用手频繁触摸耳朵。

一旦发现小孔周围出现红肿、疼痛或异常分泌物，应立即就医，切勿自行用药或挤压处理。即时就医不但能够迅速控制感染，更能避免病情进一步恶化至需要放脓的程度。

撰文：耳鼻喉专科医生钟耀基

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