戏剧大师钟景辉离世享年89岁 10年前患大肠癌后淡出幕前 附大肠癌12大常见征状

【钟景辉离世】著名戏剧大师钟景辉（King Sir）今早在家中睡梦中安详离世，享年89岁。据知，King Sir曾在2016年确诊大肠癌，其后退出幕前、鲜有露面。

钟景辉离世｜享年89岁 10年前患大肠癌

King Sir的姪儿今日（3日）透过TVB公布消息，表示怀着沉痛心情宣布伯父离世，感谢各界关心。家属正处理身后事，丧礼及追思安排将另行公布。全文如下：

我是 King Sir 的姪儿。怀著沉痛的心情向大家宣布，我伯父钟景辉（King Sir）已于今早在家中睡梦中安详离世。

伯父一生奉献戏剧，桃李满门，我们深知大家对他的敬重与爱戴。感谢各位一直以来对他的关心与陪伴。

目前我们家属正著手处理伯父的身后事。关于后续的丧礼及追思安排，待落实细节后，会再向大家公布。请大家节哀顺变。

钟景辉离世｜患癌后淡出幕前

钟景辉一生奉献戏剧界，桃李满门。自2016年确诊大肠癌后，他逐渐退居幕后专心休养。2024年农历新年期间，演艺界好友曾到他家中团拜，当时他虽持拐杖，但精神不错。去年亦有好友前往探望，为他庆祝88岁生日，他发出招牌笑声并说「多谢」，精神尚可。

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钟景辉离世｜大肠癌12大常见征状 易疲倦头晕要留意

据香港癌症资料统计中心资料显示，大肠癌是本港第3大常见癌症，同时亦是本港第2大致命癌症，本港在2022年已录得5190宗大肠癌新症及2270宗死亡个案。早期的大肠癌或全无症状，较常见的征状如下：

大便带血、或呈黑色、带黏液，或直肠出血 排便习惯突变（持续便秘或腹泻） 粪便形状改变（幼条状） 大便后仍有便意 无故体重下降 下腹不适（腹部发胀或肠绞痛） 手脚冰冷 疲倦 心跳加速 气喘 面色苍白 头晕

钟景辉离世｜甚么人易患大肠癌？

癌症网上资源中心亦列出大肠癌的常见风险因素，不良饮食习惯和曾患有某些肠病的人，患大肠癌的机率更高：

饮食纤维含量不足

进食大量红肉和加工肉

缺乏体能活动、肥胖

饮酒和吸烟

带有遗传性的肠病，例如「家族性大肠腺瘜肉病」或「连氏综合症」

大肠长期发炎，例如「溃疡性结肠炎」

过往有大肠瘜肉

直系亲属有大肠癌家族史

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