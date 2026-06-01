按脚趾也可消暑？中医教每晚按这3只脚指 通胃经降火解热

【夏天/中暑】香港天气极炎热，即使在室内或交通工具上也容易闷热不适，而不少户外工作者更容易出现头重重、异常疲倦等「隐性中暑」症状，虽然补水、遮太阳是最有效的防中暑方法，但日常生活中又有没有简易保健法帮身体消一消暑？

为何按脚趾可帮身体散热？

注册中医师郑宏基在个人Threads专页分享了简单易学的「按脚趾」保健法，配合深呼吸，有助引导体内热气下行，达到消暑解热的效果。

郑医师解释，很多人在夏天不知不觉间出现轻微中暑，中医认为气候炎热，易导致上火、热气，容易上攻头面。要解决此问题，并非盲目饮凉茶就可「搞得掂」。

郑医师指出，透过刺激下肢的「足阳明胃经」，引导经气向下运行，达到降气降暑的功效。而足阳明胃经，正正与第2、3、4只脚趾有密切关联。因此，按压这些脚趾，就能间接调理胃经，帮助身体散热。

4步动作通胃经、消暑解热

以下动作只需几分钟，建议晚上回家后或日间感到闷热时进行，过程中配合极缓慢的深呼吸，效果更佳。

步骤1：用拇指及食指以微痛但可接受的力度，按揉脚趾的两侧；感觉轻微酸痛即可，不必过度用力。

步骤2：轻轻点刺脚趾尖端（可用指甲轻掐）；目的是刺激脚趾感官，不用弄痛皮肤。

步骤3：由第二脚趾开始，顺序按至第四脚趾，每只脚趾按揉约20至30秒。

步骤4：整个过程配合极慢、极深的呼吸，吸气至七、八分满，然后像喝完汽水那样舒服地叹一口气。

郑医师特别提醒：先揉后刺或先刺后揉都没有分别，重点是放松上半身，集中注意力在深呼吸上。完成一只脚后，另一只脚也同样做一次。

医师提醒：冻饮虽舒服、易伤胃气

很多香港人夏天喜欢饮冰冻饮品解暑。郑医师解释，饮用清凉饮品的确能暂时解除中焦（脾胃）的热气，但若过量或过冻，反而容易令胃部受寒。一旦胃寒，胃气无法正常下降，反而可能加重头部不适，如头晕头胀。

郑医师指自己也会喝冻饮，「做完剧烈运动后热到满身汗，立即饮冰水，虽然感觉畅快，但容易令胃寒，甚至可能引起血管突然收缩，造成更危险的情况。」因此，重点是避免「高热时即时灌冻饮」，消暑应以温和、不伤脾胃的方法为主。

各位户外工作者、觉得头昏脑胀的上班族，不妨每晚花几分钟「按脚趾、深呼吸」，帮助身体降温，度过一个清凉舒适的夏天。

获注册中医师郑宏基授权刊登。

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