夜间开冷气点做先最爽？日本专家教「平躺仰睡最易散热」做多1步骤超降温！

香港盛夏的天气极度炎热，到了夜晚室内依然闷热难耐。不少市民在晚间睡觉时都会大开冷气，但比起日间清醒的时候，夜间吹冷气最棘手的地方在于，室温稍微过冷或过热，身处熟睡中的人都极难察觉。这不仅会令睡眠质素变差，让人翌日醒来时感到疲倦，甚至会因半夜著凉而病倒。因此，在睡觉前做好冷气设定的准备工作至关重要。现在就来看看，如何在炎热的夜晚透过冷气调校出最健康的睡眠环境。

日本学家传授：冷气养生与开机时机

日本睡眠学会理事宫崎总一郎表示，夏天的高温与高湿度会阻碍人体在睡眠时散发深层体温，导致难以入眠。许多人习惯在上床睡觉的一刻才开启冷气，并设定定时关机，但这正是越瞓越热的元凶。

一、提前两小时开冷气

大多数人睡前较能忍耐睡房的热气，往往等到上床后才开冷气。但宫崎总一郎指出，这样做只能令房间的空气变冷，墙壁其实依然处于高温蓄热状态。若睡著后冷气依定时设定关掉，墙壁释放的热气会令室温急速飙升，此时正值熟睡阶段，便会随即被热醒或降低睡眠质素。正确做法是在睡前 2 小时便提前打开卧室冷气，待上床 3 小时后才定时设定关机，这样墙壁凉意便能维持到凌晨 4 时左右。

二、配合人体体温变化

专家的数据指出，人体的体温在凌晨 2 时至 4 时期间最低，此时睡意亦最浓，随后体温便会缓缓上升。凌晨 4 时过后，身体为了顺利清醒会开始自动提高体温，此时室温若能跟著定时关机而慢慢提升，反而最符合人体生理时钟，能让人朝早醒来时精神更抖擞。

三、最佳设定温度

那么睡前冷气应设定在几度？专家普遍建议，在睡眠状态下，可以尝试先从 23 度或 24 度开始设定，再根据个人体质往上或往下微调，找出最适合自己熟睡的黄金温度。

助眠姿势与房间布局的物理降温法

除了依赖冷气科技，本港医学专家陈泞宏亦曾指出，善用以下简单的物理和空间原理，同样能有效帮助身体散热，让睡眠过程更加凉快舒适：

四、平躺仰睡最易散热

当睡觉感到闷热时，相比起侧身蜷曲的睡姿，仰卧平躺的姿势其实更为凉爽。这是因为平躺时身体与空气接触的表面积较大，更容易将体内热量散发出去，从而提升睡眠质素。

五、床位越低越凉快

根据热空气上升、冷空气下降的物理原理，冷空气通常会凝聚在房间的低处。如果家中的床架过高，对室温的感受会明显较热。若想加强降温效果，市民可以尝试尽量靠近地面睡觉，例如选择较矮的床架，甚至直接将床垫放在地板上。

在应用上述睡眠妙招的同时，市民亦可于房内搭配循环风扇以带动冷气对流，并注意腹部保暖避免著凉，便能过一个既省电又健康的舒适凉夏。