《Running Man》池睿恩自爆患甲状腺癌 停工休养真正原因曝光｜附5大病征+预防方法

31岁韩国女星池睿恩，因主持综艺《Running Man》等节目为人熟悉。去年她突然暂停所有演艺活动，宣布暂时退出《Running Man》，当时仅称健康问题，令不少粉丝相当担心。近日她首度于节目《刘在锡的民宿法则》中公开真相，指自己去年确诊甲状腺癌，而且体内癌细胞颇多。

去确诊甲状腺癌停工《Running Man》癌细胞险转移

池睿恩近年在综艺表现亮眼，去年8月，她突然因健康问题两度暂停演艺活动当时经纪公司仅低调表示「专注调养身体，暂停3星期」，未有透露具体病情。时隔一年，池睿恩在最新节目《刘在锡的民宿法则》中登场，首度公开患上甲状腺癌的真相。

在节目中，池睿恩与刘在锡、李光洙、边佑锡一起为旅客准备烤肉派对。刘在锡主动关心她的健康，问道：「现在身体是不是完全恢复了？」池睿恩点头指完全康复，刘在锡放心地说：「从外表完全看不出来（生病）。」

池睿恩接著透露当初的惊险情况：「听医生说，只差0.1cm，癌细胞就有转移的风险。」直言自己体内的癌细胞其实颇多，对于能够及时治疗并顺利康复，池睿恩指「真的是万幸」。

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刘在锡暖心回应逼哭全场

当晚营火晚会上，刘在锡提议：「每个人都可以把想丢进这团火里的东西丢掉，也可以许愿。」池睿恩触景伤情，忍不住落泪。

刘在锡随后暖心指：「看过新闻的朋友应该知道，池睿恩之前身体有些不舒服。但非常庆幸她恢复了健康，今天能聚在这里，真的很谢谢她。」这番温暖回应让池睿恩激动落泪，场面感人。

甲状腺癌5大病征 沙声/颈部硬块要注意

根据本港医管局资料，甲状腺位于颈部前面咽喉下面，呈蝴蝶状，属于内分泌组织，负责分泌甲状腺素，以调节新陈代谢、血糖、心跳和肾功能等。当甲状腺的细胞异常增生，旧细胞又未曾死亡，细胞便会不断堆积，形成癌肿瘤。其发病过程很缓慢，由癌细胞出现到发病可能历时数年；也正因如此，患者有机会在多年后再次复发，所以必须定期跟进。

甲状腺癌的早期征状并不明显，可能使人忽略或以为是其他疾病。较常见的征状包括以下5种：

抚压颈部前端时发现无痛硬块，并日渐增大 声音持续沙哑 颈痛或喉咙痛，有时连耳朵也感到痛楚 吞咽或呼吸困难，有压迫感 持续咳嗽，但没有其他感冒迹象

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甲状腺癌6大风险因素 饮食缺碘更高危

医管局指出，甲状腺癌可能与以下因素有关：

曾接触大量辐射：例如幼年时曾接受过头颈X光照射或放射治疗，又或生活环境中有高密度的放射线，过往外国核电厂发生辐射泄漏事件后，该地区的人患甲状腺癌的比率也特别高。 家族遗传：家族中曾有人患过甲状腺肿瘤、家族性甲状腺髓质癌、多发性内分泌肿瘤及遗传性大肠瘜肉等均有较大机会患上甲状腺癌。 个人病历：本身曾患过甲状腺肿瘤或甲状腺良性结节等疾病，患上甲状腺癌的机会也较高。 性别：女性患甲状腺癌的机会较男性大。 饮食：饮食中缺乏碘亦有可能增加患上甲状腺癌的机会。 年龄：很多甲状腺癌的患者都是40岁以上的人士。

目前医学界对甲状腺癌的成因仍不清楚，因此未有预防方法，如果家族曾有人患上甲状腺癌或甲状腺异常的疾病，应特别提高警觉，最好每半年自我检查颈部，并定期做超声波检查。

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