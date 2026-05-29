夏日补水｜散步后头晕以为中暑？揭电解质失衡更常见 专家教5个黄金法则

本港天气炎热，不少人以为拼命饮水就有效。但有专家提醒，单靠喝水并不足够，还需注意电解质平衡，否则可能出现头晕、精神混乱，甚至昏迷。

长者散步后头晕昏沉 原来是钠离子偏低

营养功能医学专家刘博仁医生分享案例，一位长者早上在户外长时间活动，其后出现反应迟缓、说话含糊，经检查发现体内钠离子偏低，需补充盐水才逐渐稳定。

他指出，大量流汗后只喝白开水、长时间暴晒、长者肾功能较差或患慢性病者，容易出现「钠离子过低」。大量流汗、腹泻、服用利尿剂人士则要多注意「钾离子过低」 。有时候真正的问题未必是中暑昏倒，而是「电解质失衡」。

中暑昏倒？小心「电解质失衡」。

夏天补水应掌握5个黄金法则。

电解质是甚么？专家教5个黄金法则

电解质是身体带电荷的矿物质，包括钠、钾、钙和镁，负责维持神经传导、肌肉收缩、心跳稳定及水分调节。一旦失衡，可能引起头晕、恶心、无力、抽筋、心悸，甚至心律不整或昏迷。刘博仁建议，夏天补水应掌握5个黄金法则：

不要等口渴才喝，感到口渴时可能已轻度缺水 少量多次，避免一次大量灌水 流汗多时，除补水外亦要补充电解质 长者口渴感较弱，需特别留意 观察尿液颜色，淡黄色为理想状态

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运动后灌冰水 反令肠胃不适

有些人夏天行山或运动后立刻灌大量冰水，其实不太正确。当身体处于高温、血管扩张、心跳加快的状态时，瞬间大量饮用冰水，可能导致肠胃不适、血管突然收缩，诱发头晕或不适。

正确做法：

先到阴凉处休息

慢慢补充常温水

分次小口饮用

若流汗很多，可适量补充电解质

但刘博仁提醒，运动饮品含糖量不低，不宜当水长期饮用。长时间户外工作、高温下运动、大量流汗或腹泻者，可适量补充电解质饮品。如果出现以下症状，切勿以为只是疲劳，可能是热伤害或电解质失衡，应尽快求医：

意识不清

严重头晕

心悸

呼吸困难

无法站稳

持续呕吐

刘博仁强调，补充水分不仅是养生，更是保命。天气炎热，记得正确补水、切勿硬撑，安全享受夏天。

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