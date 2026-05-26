首名港产太空人黎家盈食啲乜？太空食物进化史：从牙膏糊仔到宫保鸡丁 饮食背后藏健康密码

首名港产太空人、女载荷专家黎家盈，已于日前乘坐神舟二十三号载人飞船升空，展开为期半年的太空站任务。作为载荷专家，她将管理实验设备、维护仪器、采集及分析科学数据。相信不少人都十分好奇到底「太空人吃甚么」、是否只可吃糊仔/软餐类食物？在遥远的太空中，饮食除了维持健康，更肩负著减压、提升表现的重要角色，大家不妨了解一下吧！

太空食品进化史：从糊仔状食物到星级料理

自1960年代美苏开启载人太空飞行以来，太空食品经历了翻天覆地的变革。初期，太空人只能进食一口大小的固体食物或装在类似牙膏管内的糊状物——虽然营养充足，但风味欠佳。随著科技进步，如今的太空菜单极具多元性，包括：

调理包食品 （可加热即食）

（可加热即食） 冷冻干燥食品 （汤、饭、炒蛋等，加水还原）

（汤、饭、炒蛋等，加水还原） 半干燥食品 （干果、坚果、饼干，小圆面包）

（干果、坚果、饼干，小圆面包） 新鲜农产品（苹果、柳橙、香蕉、红萝卜、芹菜）

不过，为避免液体或碎屑飘散影响仪器，饮料必须用吸管从密封包装中饮用，食物的形态与进食方式仍需特别设计。

密闭环境中的饮食心理学

太空站是典型的密闭环境，长期与社会隔绝容易产生厌倦与压力。研究显示，在南极基地等类似环境中，人们会因单调生活而要求更换菜单或调整口味。因此，太空饮食的另一项重要任务，就是透过多样化、具家乡风味的餐点提供心理支援。

香港太空馆及中国载人航天资料指出，不同国家的太空人享有专属家乡菜单：

美国 ：坚果、花生酱、鸡肉、牛肉、海鲜、布朗尼

：坚果、花生酱、鸡肉、牛肉、海鲜、布朗尼 日本 ：拉面、寿司、味噌汤、咖喱

：拉面、寿司、味噌汤、咖喱 俄罗斯 ：罗宋汤、鱼、炖肉

：罗宋汤、鱼、炖肉 中国：宫保鸡丁、鱼香肉丝、八宝饭

而中国太空食物不仅有主副之分，更讲究荤素搭配，这些熟悉的味道，能有效缓解思乡之情，维持心理健康。

功能性太空食品：对抗微重力下的肌肉萎缩

宇宙航空医学专家、神经外科医生后藤正幸分析，在太空中，微重力环境会导致肌肉萎缩。日本德岛大学「宇宙营养研究中心」的研究指出，肌肉萎缩的关键在于一种名为「泛素连接酶Cbl-b」的蛋白质，它会抑制维持肌肉量的IGF-1信号。

科学家发现，大豆蛋白质能有效抑制Cbl-b的作用。此外，氧化压力也与肌肉萎缩有关，因此具抗氧化作用的大豆异黄酮、洋葱中的槲皮素等多酚物质正备受关注。这些研究不仅造福太空人，对地球上因卧床、年老或缺乏运动而导致肌肉流失的人士同样具有参考价值。

太空中味觉变化与减盐新技术

后藤医生指出，不少太空人反映，进入太空后数天内，因微重力导致体液向头部转移，出现脸部浮肿、鼻塞，嗅觉和味觉减退，觉得食物味道太淡，于是倾向添加辣酱或浓味调味料。这可能导致糖分与盐分摄取过量。为了解决这个问题，科学家开发出一种筷子型或碗型装置，透过电极刺激舌头味蕾，产生拟似味觉，让太空人在减少盐糖摄取的情况下仍能获得满足感。

另外，东京大学味觉科学研究室发现一种名为「3-胍基丙醇」的物质，具有优异的咸味增强效果，且口感与食盐极为接近。未来若通过安全测试，将可应用于太空及地球上的减盐饮食，有助预防高血压、糖尿病等生活习惯病。

太空食品科技可应用于民生？

太空食品技术不仅服务于太空探索，更可应用于解决地球上的粮食问题与资源短缺。全球每年生产约40亿吨食物，理论上足以养活所有人，但开发中国家因储存与运输问题，先进国家因过度购买与浪费，估计有三分之一被丢弃。太空环境中发展出的无浪费、高效率食品利用技术，正可帮助我们建立更可持续的饮食系统。

资料来源：宇宙航空医学专家后藤正幸医生、香港太空馆、中国载人航天

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