前TVB主持刘家聪战胜脑瘤重生 开刀后半身不遂 为爱女重新学行｜附脑瘤12大症状

曾主持TVB儿童节目《放学ICU》、陪伴不少港人成长的「家聪哥哥」刘家聪，近日在TVB节目《流行都市》中分享抗癌经历。现年48岁的他，8年前一次跑山途中突然失去平衡，身体倾向一侧，求医后发现左脑有一个直径6厘米的巨大肿瘤。脑瘤到底如何形成？又有何种类？

开脑后半身不遂 爱女成最大动力

刘家聪不烟不酒，热爱运动；2017年底，他担任有线电视娱乐新闻台主播，发现每日上班越来越累，脚力变差，走路困难。他一度不敢求医，最终鼓起勇气面对现实。手术历时7小时，然而真正的考验在手术后才开始。

他出现严重后遗症：视力模糊、口齿不清，甚至一度半身不遂。他要像小朋友一样重新学习走路和说话、重新感受温度。对于曾担任司仪的他，这是重大打击。

为了克服「黐脷筋」问题，他经常拿着讲稿苦练。刘家聪坦言，当时全靠女儿支持，让他知道自己不是孤单抗癌。「我一定要亲眼看着女儿大学毕业。」这份父爱成为他坚持康复的最大动力。

大病后脾气改变 学会放慢脚步

刘家聪2022年接受《星岛头条》访问时曾提及，因为自己不想半夜惊动家人照顾去厕所，凭着意志，一个月后便强迫自己站起来走路。他说：「做艺人冬天跳海、夏天拍古装、睡棺材，甚么都挨过。只要放下，面对就可以。」他不再担心双脚能否好转，因为「这只是皮囊，最重要是内在」。大病过后，他坦言脾气变了，学会放慢脚步。他形容「男人要有经历才能成长，现在我甚么角色都可以演，不是只得空壳。」

进修中医 以过来人身分助己助人

为调理身体，刘家聪利用工余时间进修中医，目前正攻读香港大学六年制中医学位。他希望以过来人身分，运用中医知识助己助人。因为自己曾历绝望，他明白病人面对生死的恐惧。他以自身经历勉励病友：「希望大家不要放弃，咬紧牙关撑过去。」他的人生目标除了培育女儿成为有智慧的人，还很渴望获得台庆奖项，「但求有奖，甚么奖都可以，新人奖也行……」。

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脑肿瘤如何形成？有何种类？

根据本港医管局资料，脑部大约可分为大脑、小脑、脑干，大脑扮演人体机能总指挥，由两个椭圆形半球组成，每个半球有四个组成部分，包括脑叶、额叶、顶叶、颞叶及枕叶，各自控制身体不同的机能。当局部脑组织发生不正常的分裂增殖，会形成瘤块，有机会是良性肿瘤，但也有可能是恶性肿瘤，即俗称的脑癌。良性肿瘤的生长较缓慢，极少扩散，一般对健康威胁不大；恶性肿瘤的生长速度则快得多，会侵害及压迫附近的正常脑组织，影响脑部及身体功能，甚至危害生命。此外，脑肿瘤可分为原发性及转移性两种：

1. 原发性脑肿瘤

原发性脑肿瘤是指肿瘤在它原本的位置上不断生长及变大，可以是良性或恶性肿瘤。肿瘤一般以原发处的细胞命名，较常见的是胶质瘤（Glioma），例如星形胶质瘤（Astrocytoma），便是由星形细胞病变而成。

2. 转移性脑肿瘤

局部转移：指恶性肿瘤由身体其他地方游离原来的地方而转移到脑内，此情况最常见于鼻咽癌。

远距离转移：指癌细胞经过血液转移到脑内，形成一个或多个颅内肿瘤，例如肺癌和乳癌。远距离转移有时会在原发性肿瘤治疗后很久才被发现，15%的病人没有任何癌症或肿瘤病历。

脑肿瘤12大症状

局部/全身脑痫 耳鸣、晕眩、失聪 头痛、呕吐 内分泌失调 意识偏差或模糊、性格转变 、记忆衰退 上/下肢不灵活、 感觉迟缓麻痺 半身轻瘫、 肢体不自主地震颤 面部肌肉麻痺、疼痛 吞咽困难 语音不清、说话困难 视力减退、叠影/视野不清 大小便失禁

甚么人易患脑肿瘤？男性比女性患病的风险高？

据医管局资料，脑肿瘤的成因至今不明，但以下的危险因素有可能增加患上脑肿瘤的机会：

年龄：虽然任何年龄的人士均有机会患上脑肿瘤，但40岁以上人士的风险较高；部分癌瘤如髓母细胞瘤几乎只在儿童身上出现。

性别：男性患病的机会率较高

遗传：家族中曾有人患神经胶质瘤

接触化学物质：因工作而接触辐射物、甲醛、氯乙烯和丙烯

资料来源：TVB《流行都市》、医管局

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