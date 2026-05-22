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40岁男急性中风后脑干死亡 捐赠多个器官救6命遗爱人间 联合医院设告别仪式致敬

医生教室
更新时间：10:59 2026-05-22 HKT
发布时间：10:59 2026-05-22 HKT

一名40岁男子急性中风导致脑干死亡，在最悲痛时刻，其妻决定成全亡夫热心助人的性格，忍痛捐出他的多个器官，成功移植给6位受赠者。为答谢这份无私奉献，联合医院更设告别仪式，一众医护列队肃立，为这位英雄作最后致敬。

40岁港男急性中风后脑干死亡 捐赠多个器官救6命遗爱人间

九龙东智‧SMART【智慧医院】在Facebook专页发文，年约40岁的阿龙（化名）因急性中风，不幸导致脑干死亡。面对突如其来的噩耗，他的太太在最沉重、最艰难的时刻，回想起亡夫生前总是热心助人，于是与家人商量后作出了一个无私的决定，捐出他的器官，包括心脏、肝脏、一对肾脏及一对眼角膜，成功移植给6位受赠者，遗爱人间。

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联合医院设告别仪式致敬

为了感谢阿龙及其家人的大爱，基督教联合医院于5月20日，为他举行院内首次的「联合．向生命致敬」告别仪式。在走廊两旁，一众医护人员及医院院牧代表整齐列队肃立，向阿龙致以最崇高的敬意，并默默陪伴著阿龙及其家人，走完他人生最后、也是最伟大的一段路。除了列队送别，医护人员更特意写了一张心意卡，亲手交给阿龙的家人，以答谢他们的无私奉献与大爱精神，「延」点了六位病人及背后六个家庭的希望。期望透过阿龙无私奉献的感人故事，鼓励更多市民支持器官捐赠，让无数即将熄灭的生命得以用另一种方式延续，继续在世上发光发热。

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根据本港医管局资料，缺血性中风是因脑血管栓塞引致,，较为常见，超过七成的中风属此类。脑血管的粥样硬化，令脑部动脉中形成血栓；或是在心或颈大动脉所形成的栓子，游离到脑血管，阻塞血流。而心脏其他疾病包括心律不齐、心瓣问题以及冠心病皆可导至中风。

据本港衞生署资料，中风患者事前通常没有任何病征，但当病发时会突然出现以下征状及影响：

  1. 身体变得虚弱，脸部、手臂或腿部感到麻痺及/或颤动
  2. 半身不遂
  3. 说话不清
  4. 失去说话能力
  5. 嘴歪眼斜
  6. 视力模糊不清
  7. 吞咽困难
  8. 头部剧痛
  9. 行动不稳或跌倒
  10. 大小便失禁
  11. 流口水

上述为突发的中风急性病征。如延误诊治，会造成严重的后果，影响康复。而视乎脑部受损的位置及范围，中风更可能会令患者永久丧失活动能力（如瘫痪），甚至致命。

8类人易中风 过重/缺乏运动增风险

衞生署提醒，高血压、饮酒过量、肥胖等都是引发中风的高危因素，常见危险因素包括：

  1. 吸烟
  2. 年龄：年纪越大，中风机会越大
  3. 高血压
  4. 血内胆固醇过高
  5. 过重
  6. 缺乏运动
  7. 先天性脑血管肿瘤或血管壁过薄
  8. 其他疾病如糖尿病、风湿性心脏病等会令中风危险倍增

资料来源：九龙东智‧SMART【智慧医院】医管局

延伸阅读：营养师教饮食10招防中风 宜吃番薯饮牛奶？

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