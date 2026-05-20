1秒自测身体隐疾！医生公开指甲8大健康警号 出现「这形状」恐是肺癌征兆

许多时候，一些看似微不足道的身体部位，如眼白、舌头甚至指甲，往往是反映内脏健康的第一道防线。当人体内部系统、气血运行或微循环出现异常时，这些末梢部位便会悄悄产生细微变化。因此，学会观察自己身上「微小部位」，能提早捕捉到身体发出的求救讯号。

重症科医生黄轩在Facebook专页发文指，在临床看诊时，医生除了听诊、量血压和看化验报告外，很多时候病人一坐下，光是观察其指甲，就已经能捕捉到身体发出的健康讯号。指甲的生长需要稳定的血液循环、氧气供应、营养代谢及免疫系统维持。当肝脏、肾脏、心脏、肺部或血液系统出现问题时，这些病变有时会悄悄反映在指甲的颜色、纹路与形状上。

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８种指甲颜色 分辨潜藏疾病

临床上，医生往往在病人未开口前，就能从指甲看出端倪。黄轩医生分享曾遇过一名中年男性，起初只觉得近期容易疲倦和气促，以为是工作压力大，但医生注意到他的指甲末端异常鼓起，状似倒扣的小汤匙，这是典型的「杵状指」，进一步检查后证实罹患肺癌。以下是常见的指甲异常状态及其潜在病因：

1. 粉红或淡肉色指甲

外观：健康的指甲通常呈现均匀的粉红色或自然的淡肉色，整体表面平整光滑、带有自然光泽，且无坑洞、凹凸条纹或异常斑点。同时，指甲底部通常会出现边界清晰的白色「半月形」（俗称月牙），而质地则坚韧兼具弹性，不易脆裂或分层折断。

分析：这两种色泽皆反映出人体内部的气血充足、营养代谢良好，且末梢微循环运作正常。市民若拥有这类状态的指甲，只需继续维持均衡饮食与良好的个人衞生习惯即可，毋须过分担心。

２. 白色指甲

外观： 指甲大部分变白，只剩尖端有一小条粉红色。

潜在病因： 临床研究发现，高达 82% 的肝硬化患者会出现此征状。其他原因包括充血性心脏衰竭、糖尿病、营养不良或肾脏疾病。

３. 黄色指甲

外观： 指甲变黄、变厚且易碎。

潜在病因： 最常见的是真菌感染（即灰指甲/甲癣）。此外，亦可能与慢性支气管炎、肺病、淋巴水肿有关。长期吸烟或频繁涂抹深色指甲油亦会导致指甲泛黄。

４. 蓝色指甲

外观： 指甲或嘴唇呈现蓝紫色，医学上称为「发绀」。

潜在病因： 这是血液中含氧量不足的强烈讯号。可能由先天性心脏病、严重肺病或新冠病毒（COVID-19）重症引致的低血氧所造成。若非环境极度寒冷所致，蓝紫色指甲属于紧急危讯，必须即时就医。

５. 半白半棕指甲

外观： 指甲前半段（近手指根部）呈白色，后半段（近指尖）呈棕红色，界线分明。

潜在病因： 这是慢性肾脏病的重要线索，常见于洗肾（透析）或接受肾移植的患者，约有四成慢性肾病患者会出现这种「半半甲」。

６. 黑色纵纹指甲

外观： 指甲上出现一条由根部延伸至尖端的黑色或深棕色直线。

潜在病因： 虽然可能是良性痣，但亦有机会是皮肤癌中最危险的「黑色素瘤」。若黑线延伸至指甲周围的皮肤，医学上称为「Hutchinson氏征象」，需立即寻求皮肤科医生诊治。

７. 汤匙状指甲

外观： 指甲中央向内凹陷，边缘翘起，形似一只小汤匙，甚至能容纳一滴水。

潜在病因： 最常见于缺铁性贫血患者，或是长期接触汽油等有机溶剂的人士。通常在补充足够铁质后，指甲形状会逐渐改善。

８. 杵状指甲

外观： 指尖变得膨大浑圆，指甲向下弯曲包住指尖，形如鼓槌。

潜在病因： 多因长期局部组织缺氧所致，通常历时数年形成。常见于慢性肺病（如肺纤维化、肺癌）、先天性心脏病或发炎性肠道疾病。

指甲异常持续应尽快求医

指甲的变化虽不似胸痛般剧烈，亦不如发烧般明显，但正如医学界常言：「身体会说话，只是很多人没有注意听。」指甲往往是多种慢性疾病或癌症的早期征兆。黄轩医生强调，大众看完相关资讯后毋须过分恐慌，最重要是培养日常观察指甲的习惯。健康管理在于留意细微的变化。如果发现某种指甲异常持续存在、越趋明显，甚至合并出现疲倦、气促、体重无故下降或疼痛等症状，切勿单凭网络搜寻自行诊断，应尽快寻求专业医生进行全面评估。及早发现病源，往往能扭转病情走向。

资料来源：重症科医生 黄轩（获授权转载）