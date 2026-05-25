痔疮年轻化！去厕所机不离手易中招？医生教3招分辨症状 温水坐浴可纾缓不适？

痔疮是香港常见的都市病，坊间更有「十男九痔、十女十疮」的说法。近年此症不仅困扰上班族，年轻患者的比例亦不断上升。便血、肛门肿痛等症状严重影响市民的日常生活；而痔疮出血更容易与大肠癌的早期征兆混淆，稍有延误恐错失最佳治疗时机。外科专科医生刘卓灵接受《星岛头条》访问，详细剖析痔疮的成因、症状及治疗方法，助大家正视肛门健康，妥善应对这个「难言之隐」。

为何痔疮出现年轻化？生痔疮有何元凶？

刘医生解释，痔疮的本质是肛门周围及直肠末端黏膜下的静脉血管丛增生及曲张。当肛门压力过大或血液循环不佳时，便会诱发痔疮。「久坐办公」是常见诱因，长时间保持同一姿势会压迫盆腔血管，导致静脉回流受阻，令血液淤积于肛门。除了久坐，以下3个常被年轻人忽视的坏习惯，正是引发痔疮的元凶：

不良的排便习惯： 如厕时刷手机、阅读，导致时间大幅延长。长时间保持下蹲姿势会持续增加肛门静脉压力，诱发静脉曲张。

如厕时刷手机、阅读，导致时间大幅延长。长时间保持下蹲姿势会持续增加肛门静脉压力，诱发静脉曲张。 饮食结构失衡： 年轻人偏爱打边炉、烧烤、奶茶等高脂肪、低纤维、辛辣刺激食物；加上饮水量严重不足，导致大便干硬。排便时过度用力，会进一步加剧肛门压力。

年轻人偏爱打边炉、烧烤、奶茶等高脂肪、低纤维、辛辣刺激食物；加上饮水量严重不足，导致大便干硬。排便时过度用力，会进一步加剧肛门压力。 作息紊乱：年轻人经常熬夜会导致身体免疫力下降，肛门周围组织抵抗力减弱而引发炎症；长期躺卧玩手机或久坐学习，会令肛门血液循环滞留。此外，学业或工作压力大造成的精神紧张，亦会引发便秘或腹泻，间接增加生痔疮的机率。

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3招分辨痔疮症状 血便出现1颜色恐属大肠癌

不少人大便见血会误以为只是热气或痔疮发作。刘医生警告，痔疮与大肠癌的出血特征虽有相似，但本质截然不同，可透过以下3大细节初步分辨，避免延误治疗：

血液颜色： 痔疮出血多为鲜红色，由于痔疮位于肛门附近，血液未经肠道细菌分解便直接排出；而大肠癌的血便颜色通常为氧化过的暗红色，与大便混杂在一起，因肿瘤位于肠道深处，血液排出前经过细菌分解，颜色会变深。

痔疮出血多为鲜红色，由于痔疮位于肛门附近，血液未经肠道细菌分解便直接排出；而大肠癌的血便颜色通常为氧化过的暗红色，与大便混杂在一起，因肿瘤位于肠道深处，血液排出前经过细菌分解，颜色会变深。 出血方式： 痔疮出血通常在排便过程或排便后发生，血液多附著在粪便表面、厕纸上，或呈滴落状，出血量或多或少，严重时可呈喷射状；大肠癌出血则一般与粪便混合，肉眼不易察觉，出血多为间歇性，量少且不规律。

痔疮出血通常在排便过程或排便后发生，血液多附著在粪便表面、厕纸上，或呈滴落状，出血量或多或少，严重时可呈喷射状；大肠癌出血则一般与粪便混合，肉眼不易察觉，出血多为间歇性，量少且不规律。 伴随症状：痔疮患者多伴有肛门瘙痒、肿痛、异物感或痔核脱出，一般不会出现全身症状；大肠癌患者除便血外，通常伴有排便习惯改变，如腹泻便秘交替出现、粪便变幼，甚至出现腹痛、腹胀、不明原因体重下降、贫血及疲劳乏力等全身症状。

他提醒，痔疮本身不会癌变，但两者有机会同时存在。若出现大便带血，绝不应自行判断为热气或痔疮，建议及早求医检查，以免误判病情。

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为何痔疮会痛？

刘医生指出，痔疮是否疼痛，主要取决于其类型和位置。两者的神经分布截然不同：

内痔： 位于肛门齿状线以上，该处神经较不敏感，因此内痔通常没有痛感。主要表现为无痛性出血及痔疮脱出，但若内痔脱出肛外无法缩回，形成嵌顿性痔疮，血液循环受阻，组织缺血坏死，同样会引发剧烈疼痛。

位于肛门齿状线以上，该处神经较不敏感，因此内痔通常没有痛感。主要表现为无痛性出血及痔疮脱出，但若内痔脱出肛外无法缩回，形成嵌顿性痔疮，血液循环受阻，组织缺血坏死，同样会引发剧烈疼痛。 外痔：位于肛门周围皮肤下方，布满痛感神经，通常伴随明显的疼痛与痕痒。当外痔发生血栓时，疼痛会尤为剧烈。血栓性外痔是指肛门静脉丛破裂，血液漏出血管外，在皮下积聚形成血栓性隆起，其发病急促且会引致局部肿胀及剧烈疼痛，令患者坐立难安。

治疗痔疮有何方法？是否必须采用传统的切割手术？

刘医生指出，治疗痔疮并不一定需要进行手术，医生会按严重程度制定方案，由保守治疗递进至手术：

保守治疗：

软膏及擦剂： 含有类固醇、局部麻醉剂等成分的软膏可以缓解疼痛、肿胀等症状；含有血管收缩剂的擦剂可以收缩血管、减少出血。

含有类固醇、局部麻醉剂等成分的软膏可以缓解疼痛、肿胀等症状；含有血管收缩剂的擦剂可以收缩血管、减少出血。 塞药及坐浴剂： 软坚果油或其他润肠塞药能软化粪便、缓解便秘。

软坚果油或其他润肠塞药能软化粪便、缓解便秘。 口服药物： 纤维素补充剂能增加粪便体积，软化便秘。

纤维素补充剂能增加粪便体积，软化便秘。 注射疗法：注射硬化剂到痔疮静脉中，可使其收缩萎缩；注射麻醉药到痔疮内部，可暂时缓解疼痛；生物胶水可增强肛门括约肌功能。

轻度至中度的内痔患者：

可选用创伤较小的门诊治疗：常见方法如橡皮筋结扎术，透过在痔疮根部套上细小橡皮圈截断血流，使痔疮缺血坏死并在数天后自然脱落；电刀切除则适用于处理较小的外痔或瘜肉，过程简便快捷。

微创手术治疗：

若病情已发展至较严重的阶段，例如第三至第四期内痔或重度外痔，则需考虑以手术方式处理。除传统痔疮切除手术外，现时还有一些微创技术的选择：

多普勒超音波引导痔疮动脉结扎术（DG-HAL）： 透过特制肛门镜整合超声波探头，精确定位为痔疮供应血液的动脉分支，并在齿状线上方进行选择性缝扎，阻断血液供应，使痔疮因缺血逐渐萎缩并自然脱落。此技术不会破坏周边组织及神经，术后疼痛轻微且恢复迅速，特别适用于以出血及轻度脱垂为主的内痔病例。

透过特制肛门镜整合超声波探头，精确定位为痔疮供应血液的动脉分支，并在齿状线上方进行选择性缝扎，阻断血液供应，使痔疮因缺血逐渐萎缩并自然脱落。此技术不会破坏周边组织及神经，术后疼痛轻微且恢复迅速，特别适用于以出血及轻度脱垂为主的内痔病例。 环状痔疮切除手术：也称为痔疮枪手术，这种手术使用一组特殊的即弃式手术器械，将松弛的内痔黏膜推进肛门内约三至五厘米处，并切除该部分组织，同时阻断血管供应，让痔疮逐渐萎缩。手术过程中，患者通常只会感到轻微的不适，且无需进行伤口护理。痔疮枪手术的优点包括疼痛少、恢复快、出血少，且手术时间短，通常约二十至三十分钟，适合内痔患者。

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针对轻微的痔疮发作可透过温水坐浴纾缓不适？

针对轻微痔疮发作，刘医生指出，若出现痔疮疼痛、肿胀、出血等症状，患者可用温水坐浴减轻肛门疼痛。温热可促进肛门周围血液循环，减轻静脉充血、水肿，从而纾缓肿胀和疼痛。温水坐浴是缓解轻微痔疮不适的有效方法之一：

建议准备40℃左右的温水，水温不宜过高，避免烫伤肛门皮肤； 将水倒入干净的坐浴盆中，水位以能淹没肛门为宜； 每次坐浴10-15分钟，每天1-2次，排便后坐浴效果更佳； 坐浴时可轻轻按摩肛门周围，帮助放松，但切勿用力挤压痔核。

刘医生提醒，温水坐浴只能纾缓症状，无法根治。若出现大量出血、剧烈疼痛或痔核无法缩回，单靠坐浴无法解决，需要及时就医。

记者：高静蓉

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