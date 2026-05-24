夏天易爆发念珠菌阴道炎！常吃甜食恐惹祸？医生拆解成因症状 附4大预防贴士

念珠菌阴道炎是香港女性常见的妇科困扰之一，全球约有七成半的女性一生中至少会感染一次。妇产科专科医生谢倩盈向《星岛头条》逐一拆解念珠菌阴道炎的成因、症状、治疗与预防方法，帮助女性朋友守护私密健康。

甚么是念珠菌阴道炎？有何症状？

谢倩盈医生指出，念珠菌是一种天然存在于人体阴道、口腔及肠道的真菌，当中最常见的致病菌株为白色念珠菌。当身体免疫力下降或环境改变时，它会过度繁殖，引发阴道炎。若感染念珠菌阴道炎，通常会出现以下7大典型症状：

念珠菌阴道炎症状：

下体痕痒 阴道口周围皮肤肿胀 性交和排尿时有灼热或疼痛感（类似泌尿道感染症状） 阴道周围发红 阴道或外阴疼痛 阴道口附近皮肤起红疹 阴道出现「豆腐渣」或乳酪状的浓稠分泌物

常吃甜食恐易诱发念珠菌感染？

谢医生指出，「吃太多甜食、爱饮手摇饮品会令阴道变酸，从而诱发念珠菌感染」的说法，确有一定的医学根据。因为念珠菌的生长繁殖离不开糖分，当人体摄取过多甜食或手摇饮品时，会导致血糖飙升，继而令阴道分泌物中的糖分增加，导致念珠菌在阴道大量滋生。

狂用女性洁肤液清洗/长期用护垫反成恶菌温床？

部分女性为保清爽，会频繁使用女性洁肤液清洗，或长期使用护垫。谢医生警告，这些看似「爱干净」的习惯，实际上可能适得其反，反而会破坏阴道微生态并增加感染风险：

狂用女性洁肤液清洗： 阴道本身具有自净能力，依赖乳酸杆菌维持弱酸保护屏障。频繁使用洁肤液，尤其是含消毒成分或强碱性的产品，会杀死阴道内的乳酸杆菌，破坏酸碱平衡。这不仅无法预防感染，反而会降低阴道抵抗力，让念珠菌有机可乘。即使是标榜「温和」或「弱酸性」的洁肤液，长期频繁使用亦会扰乱菌群平衡。

阴道本身具有自净能力，依赖乳酸杆菌维持弱酸保护屏障。频繁使用洁肤液，尤其是含消毒成分或强碱性的产品，会杀死阴道内的乳酸杆菌，破坏酸碱平衡。这不仅无法预防感染，反而会降低阴道抵抗力，让念珠菌有机可乘。即使是标榜「温和」或「弱酸性」的洁肤液，长期频繁使用亦会扰乱菌群平衡。 长期使用护垫：长期垫护垫且不常更换，会令分泌物不断累积，随时成为念珠菌滋生的温床。建议若分泌物较多，应每1至2小时勤换一次护垫，避免长时间使用同一张。

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初次发现痕痒自行诊断/买药 恐带来2大潜在风险

不少女性初次发现下体痕痒时，会贪方便自行到药房购买阴道塞药或抗真菌药膏。谢医生提醒，自行诊断及买药有2大潜在风险：

断症错误：私密处痕痒亦可能由细菌性阴道炎、滴虫性阴道炎等引起。虽然症状重叠，但治疗方式完全不同。误用抗真菌药物不仅无效，更会进一步扰乱阴道菌群。 用药不当：部分女性见症状好转便立即停药，未有完成完整疗程。这会导致念珠菌未能被彻底清除，甚至产生抗药性，大增复发机率。频繁自行用药更可能掩盖真正的病因，如子宫颈病变或性接触传播疾病，延误正确诊断。

她提醒，若出现以下警号，必须立即求医：

分泌物带血、颜色异常或气味浓烈

伴随下腹痛、发烧或性交疼痛

治疗后症状无改善甚至加重

念珠菌阴道炎症状在三个月内多次复发

首次出现阴道炎症状、怀孕期间或备孕中的女性，更应由医生评估后再用药

3类人群容易感染念珠菌阴道炎

念珠菌阴道炎虽多见于生育年龄女性，但不同年龄层均有感染可能。谢医生指出，以下3类人士的感染风险较高：

孕妇：怀孕期间荷尔蒙水平变化，阴道免疫力改变，抑制念珠菌的能力下降。 经期前后的女性：此阶段女性荷尔蒙波动较大，阴道菌群容易失衡。 长期服用某些药物的女性：如抗生素，其在杀灭致病细菌的同时，也会一并杀死体内有益的菌体，令念珠菌失去制衡而大量繁殖；长期服用类固醇或免疫抑制剂亦会削弱免疫力；长期服用避孕药的女性，其体内荷尔蒙变化同样会增加感染风险。

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预防念珠菌阴道炎4大贴士

夏季炎热潮湿，念珠菌特别偏爱在闷热的环境中大量繁殖。谢医生分享以下4大预防贴士，助女性降低感染风险：

预防念珠菌阴道炎4大贴士

1.保持私密处干爽透气

尽量穿著纯棉内裤，避免长时间穿紧身裤、尼龙内裤或不透气的丝袜；运动流汗或游泳后应尽快更换干爽衣物。

2.养成正确的卫生习惯

如厕后应从外阴前方向后方抹拭，避免将肛门的细菌带到阴道；勤换卫生巾及护垫，避免长时间使用同一张护垫；避免使用含香剂的卫生巾、护垫及厕纸，减少对阴道黏膜的刺激；日常只需清洗外阴即可，避免阴道灌洗，并切勿自行使用消毒药水灌洗阴道。

3.调整饮食及生活习惯

控制高糖食物及手摇饮品的摄入，多吃新鲜蔬果，补充维他命，增强免疫力；避免长期熬夜、过度劳累，学会调节压力，维持身体正常免疫力；可适当补充益生菌，帮助维持阴道菌群生态，抑制念珠菌繁殖。

4.避免高危行为

性行为前注意伴侣生殖器官卫生，若自身或伴侣出现念珠菌感染症状，需暂停性接触并及时就医；避免滥用抗生素，若因疾病需长期服用抗生素，可咨询医生是否需要搭配益生菌，保护阴道菌群。

记者：高静蓉

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