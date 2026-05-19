丈夫患病妻抑郁欲轻生 东区医院纾缓治疗团队办「最后婚礼」 助临终病人无憾走最后一程

东区医院早前分享一宗个案，一名太太因无法接受丈夫患病，不幸患上抑郁症并萌生轻生念头。纾缓治疗团队在病房内为这对夫妇举办一场感人的「最后婚礼」，一句迟来的「我愿意」，不单圆了临终病人的最后遗愿，更成功将绝望的太太从死亡边缘拉回来。

丈夫患病妻抑郁欲轻生 盼与断联亲妹破冰

东区医院PYNEH在Facebook专页发文，分享了一段纾缓治疗团队与病人走过生命最后一程的感人故事。蔡太在丈夫患病后，不幸患上抑郁症，甚至曾萌生轻生念头，若丈夫走了，她也不活了。除了对丈夫的不舍，蔡太心底还藏著一个巨大的遗憾。信奉基督教的她，一直梦想能与最爱的人在教堂举行婚礼；可惜当年丈夫尚未信主，两人最终只能选择在海外注册。这份未能给太太一场正式婚礼的遗憾，同样成为了蔡先生心底最深的愧疚。

随著病情发展，蔡先生在祈祷中逐渐感受到心灵的平安，最终决心信主。然而，当时他的身体已经虚弱得无法离开病床。与此同时，他亦道出另一个心愿：希望与断绝来往多年的妹妹修复关系。若没有人伸出援手，这些未了的心愿，终究只会让病人带著愧疚离世，亦会令留下来的家属带著自责痛苦地活下去。

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纾缓治疗团队办「最后婚礼」 助临终病人无憾走最后一程

东区医院纾缓治疗团队深明，他们的工作从来不仅是医病，更是医心。医生和护士每天仔细调校药物，尽力控制他的气促与身体痛楚；医务社工则不断安抚蔡太的情绪，为她提供心理支援与建议；而院牧则静静聆听这对夫妇藏在心底的遗憾与盼望。在跨专科团队的全力配合下，奇迹终于发生。主任牧师在东区医院的小礼拜堂内，为蔡先生举行了洗礼及婚姻感恩礼。在这场庄严而温馨的典礼上，蔡先生亲口对太太说出迟来的「我愿意」；同时，他亦与妹妹冰释前嫌，亲口说了一句「对不起」。

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解开了所有的心结，蔡先生最终走得非常平静，不留半点遗憾。而一直备受抑郁症困扰的蔡太，亦没有再想过轻生。她带著将来在天家重逢的盼望，努力地过好每一天，不让丈夫担心。这就是纾缓治疗团队的力量，让生命的最后一程，依然充满爱、尊严与盼望。这亦是灵性关怀的价值，在身体逐渐无能为力之时，去医治那颗看不见的心。最终，蔡先生得以善终，太太也得以真正释怀。

抑郁症是大脑生病 解构常见致病因素

本港精神科专科医生潘锦珊曾表示，任何人都有机会患上抑郁症。抑郁症潜在成因复杂，当中包括遗传、生理、心理及环境因素，亦有可能是由于众多因素集合而成。如果一个人惯常以非黑即白式判断、过度追求完美、过度放大缺陷及自我负面标签，经常出现负面思考，都比较容易患上抑郁症。另外，当在日常环境或生活经历面临巨大的冲击，如失去挚亲、人际关系不顺、工作或家庭压力、财务或健康问题等，都会产生压力，进而诱发抑郁症。

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如何察觉家人患上抑郁症？

潘医生指，抑郁症会在情感、认知、行为等各种方面影响患者。常见的症状包括情绪低落、忧虑伤感，对于以前有兴趣的事物会感到失去兴趣和投入感，表现得疲倦乏力。同时，思考力、专注力和记忆力下降，过分怪责自己或对于将来感到丧失希望，甚至出现自杀的想法，甚至企图自杀。患者的睡眠持续也会受影响，例如难以入睡、易醒或早醒。胃口改变并有明显的体重变化。

至于儿童和青少年患者，他们情绪低落的状态有可能会表现得容易暴躁。学习或生活能力可能发生倒退或拒绝上学。另外，抑郁也可能表现为不同的身体不适如头痛、肚痛，或出现分离焦虑和过度地哭泣的情况。孩子若有表达厌世的念头，或者出现一些自残行为如𠝹手等，都可以是抑郁的其中一些表现。

资料来源：东区医院PYNEH

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