辉达CEO黄仁勋指甲灰黑引热议 专家拆解灰甲迷思 雨天护足4招防感染

近日，辉达（NVIDIA）行政总裁黄仁勋随美国总统特朗普访问北京，这位科技界巨擘兼「AI教父」的一举一动旋即成为传媒焦点。然而，有网民在Threads上载黄仁勋的手指特写，图中显示他的大拇指指甲呈现灰黑色、疑患「灰甲」，更留言「建议大家遇到黄仁勋也不要和他亲切握手」，该帖文迅速引发热议。

辉达CEO黄仁勋大拇指灰黑、疑患灰甲？

照片显示，黄仁勋的大拇指指甲并非正常肤色，而是带有瘀青般的灰黑色，且指甲形状略有异常。网民反应两极，有人嘲讽「月薪三万的在担心月薪三百万的」，亦有网民认为不应攻击他人外表。

辉达CEO黄仁勋指甲灰黑引起热议 专家拆解灰甲迷思 （网上图片）

有皮肤科医生在同一帖文留言指出，该情况并非典型灰指甲，而是「黑甲」（Melanonychia）。黑甲是指指甲母质有黑色素细胞活跃，色素延伸至指甲生长位置，形成一条或多条纵向黑线。发炎、感染、外伤亦可能引致。虽然指甲母质局部霉菌感染亦可造成一条黑甲，但非常罕见，且与一般灰甲的外观不同。

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到底是灰甲还是黑甲，网上相关的图片资讯不足，加上黄仁勋也没有公开病史，大家也无从判断。但灰甲有甚么特征，是否真的如网民所言「甲面呈灰黑色且指甲变厚」就是灰甲？

灰甲是甚么？甲面一定呈灰黑色吗？

皮肤科专科医生胡惠福曾接受《星岛头条》访问时解释接受灰甲，医学上称为「甲癣」，是指甲或脚趾甲受真菌感染所致。初期症状包括：

指甲颜色转变：呈灰、啡、黄、白等色泽

质地改变：变厚、易碎、表面粗糙、凹凸不平等

严重情况：指甲变形、甲床分离脱落，甚至出现疼痛

因此，指甲变色不一定等于灰甲，亦可能是外伤或其它皮肤疾病所致；灰甲亦不一定只会是灰黑色，也有可能呈黄白色等。但要留意，灰甲不仅影响外观，若不及时治疗，真菌可能扩散至其他指甲或皮肤，引发更广泛的感染。

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香港夏季多雨，外出不久鞋袜便全湿。胡医生指出，雨水浸湿鞋袜后，双脚长时间处于局促潮湿的环境，容易滋生真菌，引致灰甲或「香港脚」（足癣）。以下是建议的预防措施：

1. 弄湿双脚

如果弄湿双脚，最好立即脱掉鞋袜，抹干或用风筒吹干双脚

2. 备用鞋袜

若已带备拖鞋，宜换上，以令双脚透气、 保持干爽；在下雨天，宜带备多一双袜子作替换

3. 鞋子全湿

放在通风的地方风干，或用风筒吹干，可把一些报纸、废纸塞进鞋子里吸水，令其更快变干

若未能即时换鞋，或车程较长，可先用纸巾印干双脚，另放纸巾到鞋子内吸水

4. 避免穿长靴

穿雨靴避免穿长靴，宜穿较宽松的中短筒雨靴

穿著雨靴前，宜先穿袜子

进入室内，宜换上通爽的鞋子，不宜继续穿雨靴，以免令双脚潮湿、局促，并引发「香港脚」

注册中医师何慧欣曾在个人专页发文解构灰甲问题，何医师列出了家居5大成因，恐增加感染灰甲的机会：

与其他人共用毛巾、 袜子、鞋子等个人物品 共用指甲挫、指甲钳 经常外出修甲 在泳池边、健身室、瑜珈中心、公众浴场等地方赤脚行走 指甲经常外于沾湿的状态

无论是黄仁勋的指甲事件引发的讨论，还是雨天湿鞋带来的感染风险，都提醒我们要关注指甲与足部健康；保持双脚干爽清洁，便能有效降低感染机会。

资料来源：felixoxorz@Threads

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