38岁糖妹成功取出44颗卵子！医生拆解3大雪卵迷思 35岁前储存这数量活产率达90%

随著女性愈来愈重视事业发展，迟婚、迟生育已成为社会大趋势，雪卵遂成为不少现代女性的「生育保险」。早前，38岁艺人糖妹（黄山怡）公开雪卵经历，透露自己卵巢库存量优于同龄女性，成功取出44粒卵子，令大众对雪卵这项生殖选择更加关注。妇产科专科医生郑晓怡向《星岛头条》分享，指出坊间对雪卵仍有不少迷思并为大家一一拆解，让大家清楚了解雪卵的知识、疗程及最新法例规管，才能更理性、更清晰地规划自己的生育计划。

医生拆解3大雪卵迷思 这个年龄段属黄金期

妇产科专科医生郑晓怡表示，近年愈来愈多女性接受雪卵，最常见的动机是想保留生育选择权，让自己之后有更多时间和空间去决定：「部分女士想先冲事业或者学业，迟些才计划生育；或是未遇到合适伴侣，但想保留将来生育机会。也有女士想趁年轻卵子质素较好，先『储起』做保险。亦有部分人是因为医疗原因，例如要做癌症治疗，怕影响生育能力。」

迷思一：雪卵愈早愈好？

不少人以为雪卵愈早愈好，任何年龄进行都无所谓。其实医学界早已明确指出，30至35岁是雪卵的黄金期，这个阶段女性卵巢储存量充足，卵子数量和质素稳定，解冻存活率以及日后受孕成功率都处于最高水平。而35岁是重要的分水岭，过了这个年纪，卵巢机能会急速衰退，卵子数量锐减、染色体异常率大增，流产风险亦会随之上升。至于20岁左右的年轻女性，自然怀孕机会极高，过早雪卵会造成资源浪费，并非合理选择。

迷思二：雪卵等于保证怀孕？

坊间普遍误以为雪卵等于保证成功怀孕，事实上并非如此。现时本港广泛采用「玻璃化」冻卵技术，卵子解冻存活率大约维持80至90%，35岁前储存的卵子存活率会更高，但过程中仍然会有少部分卵子出现耗损。即使卵子解冻后存活，还要成功受精以及发展成可以移植的胚胎。胚胎著床率也视乎年纪、胚胎质素、子宫环境和整个试管婴儿(IVF)过程影响，因此并非雪卵就一定可以成功怀孕。

迷思三：雪卵后就能安心等到四、五十岁才怀孕？

很多人以为雪卵后就能延迟生育到任何年龄。事实上，即使卵子在年轻时储起，四、五十岁怀孕仍有高龄风险，包括流产、妊娠糖尿病、高血压、胎盘问题和早产等风险明显上升。雪卵能改善卵子质素问题，但不能完全消除高龄怀孕的风险。

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7大不良习惯影响卵子质素 雪卵前可进行两项检查

郑医生表示，年龄是影响卵子数量与质素的关键，35岁后卵巢功能退化速度明显加快。若加上以下不良习惯及外在因素，会进一步影响卵子质素：

长期熬夜、压力过大、饮食失衡、吸烟及肥胖等不良习惯，会扰乱内分泌，加速卵子老化。

环境毒素与作息紊乱亦会损害卵巢健康。

她提醒，有意雪卵的女士可接受两项检查，包括AMH抽血评估卵子储备，以及超声波检查卵泡数量与排卵针反应。卵巢储备严重不足或卵泡数量极低的人士，医生有机会不建议进行雪卵疗程。

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35岁前储存这数量活产率达90% 本港撤销10年储存期限

至于雪卵疗程，郑医生表示一般要在月经开始时先用荷尔蒙促发卵泡，然后定时接受超声波扫描以监察卵泡生长的状况，一般大约两星期后进行手术，经阴道超声波引导下从体内取出卵子，再由胚胎学家分析卵子状况，把成熟的卵子进行冷冻。她建议，在取卵之前，均衡饮食和调整好作息时间都是重要的，希望可以从中保持良好的卵子质素。

到底要储存多少粒卵子才够？医生建议35岁以下女士最少储存20粒成熟卵子，根据医学研究，储存20粒或以上优质卵子，日后活产率可达90%以上，超过35岁成功率则会逐步下降。

旧有规例下，本港卵子储存上限为10年。但随著2025年新规生效之后，卵子储存的期限已经不再受限制，女士可以按个人需要自行决定储存时间。相较海外雪卵，本港的雪卵服务更适合本地女性，医疗技术成熟且质素高，大多采用玻璃化冷冻技术，卵子存活率高，加上语言和地理便利，覆诊、后续人工受孕疗程都更方便快捷。女性应把握30至35 岁黄金期规划，才能真正掌握生育自主权。

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