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流感杀到 旅游达人梁芷珮确诊甲流　「医生话而家社区爆发紧！」附9大症状及预防方法

医生教室
更新时间：15:00 2026-05-13 HKT
发布时间：15:00 2026-05-13 HKT

43岁TVB旅游达人梁芷珮（Christy）昨日（12日）她却在社交平台自爆确诊甲型流感，并出现多种严重症状，形容病情之猛烈令她始料不及，更呼吁大众加强防范：「医生话而家社区爆发紧！」

甲型流感症状凶猛 全身无力、高烧、骨痛

梁芷珮在帖文中透露，日前开始感到身体不适，随后证实感染甲型流感。她形容发病过程非常痛苦，出现了「全身无力、高烧、骨痛及咳嗽」等征状，令平日精力充沛的她只能瘫软在家中。她直言：「冇念过系咁癫。」幸好在服用医生处方的特效药后，情况已有所好转，但目前仍感到无力及骨痛，尚未完全康复。梁芷珮引述医生指，目前本港社区正处于甲型流感爆发期，且该病毒的传染性极高，呼吁大众加强防范：「医生话而家社区爆发紧，同埋甲型流感系好易传染㗎！大家要小朋友（小心）呀！」

疑室内大型赛事成感染源头

消息传出后，不少网民留言慰问，同时亦有网民推测其感染源头。有人指出梁芷珮日前曾参加于室内举行的HYROX大型体能赛事，怀疑是在现场「中招」。由于该类室内赛事参与人数众多（涉及约2万人），场地通风条件有限，加上参赛者在运动期间呼吸急促、大量排汗，确实存在极高的呼吸道病毒传播风险。

除了群众聚集的风险，亦有专业意见指出，运动后大量出汗若随即进入冷气地方，或因高强度比赛导致体力透支、免疫力暂时下降，均会增加病毒入侵的机会。专家提醒，在流感高峰期进行群体运动时，应更注意个人衞生及运动后的保暖，若出现不适应及早求医。

甲型流感/乙型流感 哪种死亡率最高？

根据衞生署资料，季节性流行性感冒（流感）是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病，已知可感染人类的季节性流感病毒有3种类型：甲型、乙型和丙型。其中甲型与乙型流感占感染的大多数，而多年来流感疫情爆发，通常都与甲型病毒有关。

1. 如何分辨甲型流感？

  • 常见症状：发烧、发冷、头痛、咳嗽、喉咙痛及流鼻水
  • 高风险人士：长者、小朋友或免疫力较低人士受感染后，可能会出现支气管炎或肺炎，甚至脑炎、心肌炎或心包膜炎等并发症，最严重可致命。
  • 严重程度/死亡率：病情一般较严重，死亡率较高。
  • 传染力：传染及致病能力较高，为目前主要会造成流感大流行的流感病毒。当新型甲型流感出现时，有可能导致新一波的流感爆发

2. 如何分辨乙型流感？

  • 常见症状：与甲型流感相似。
  • 传染力/严重程度/死亡率：病情一般较甲型流感轻微，死亡率较低。演化速率较甲型流感病毒低2至3倍。

衞生署指，流感高峰期一般为每年1月至3月，或4月及7至8月。大部分人患上流感后能自行康复，症状较轻微的人士应要有充足休息和多喝水。若出现流感病征，不应上班或上学。如果病征持续或恶化，应立即求诊。

流感有哪些症状？与一般感冒有何分别？

据衞生署资料，流感高峰期一般为每年1月至3月，或4月及7至8月。其症状、可能出现的并发症和痊愈期，与普通感冒有何分别？

常见症状：

  • 流感：发烧、咳嗽、喉咙痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦、头痛、呕吐、腹泻等
  • 感冒：喷嚏、鼻塞、流鼻水、咽喉疼痛、咳嗽、声嘶、头痛、发烧

并发症：

  • 流感：支气管炎或肺炎
  • 感冒：可能有零星发冷、连带疲倦、流汗、肌肉及关节疼痛

流感/感冒 潜伏期：

  • 流感：约1-4日
  • 感冒：约1-3日

流感/感冒 流行期：

  • 流感：每年1月至3月，或4月及7至8月
  • 感冒：一年四季

流感/感冒 痊愈期：

  • 流感：约2-7日可自行痊愈
  • 感冒：约2-5日可自行痊愈

传染途径：

  • 流感：透过飞沬直接传播，或经接触间接传播
  • 感冒：吸入或接触带有传播性的呼吸分泌物

痊愈方法：

  • 流感：充足休息、多喝水，如医生处方可服抗病毒剂减轻病情
  • 感冒：多饮清水、进食有营养及易消化的食物、充足休息。每日可用半茶匙盐水漱口3次或以上

延伸阅读：纾缓/预防流感汤水合集！中医推介5款汤止咳/化痰/收鼻水 1类人易中招！增免疫力饮五指毛桃汤？

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