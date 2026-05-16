乳癌治疗新曙光？拆解由HR+、HER2到三阴性 新一代ADC药物关键作用

乳癌是香港女性最常见的癌症之一。随着分子诊断技术进步，以及新一代标靶药、抗体药物复合体（简称 ADC ）和免疫治疗相继面世，乳癌治疗在 2026 年已明显迈向更精准、更多元、亦更个人化的新阶段。

过去不少人对乳癌的印象，仍停留在手术、化疗、电疗等传统框架；但现时临床治疗已不再只是按期数安排疗程，而是更重视肿瘤的受体表达、生物特性，以及背后的分子变化。究竟 HR+ 、 HER2 阳性、 HER2 低表达与三阴性乳癌有何分别？近年治疗策略又有甚么关键改变？以下施俊健医生（临床肿瘤科专科）逐一拆解。

乳癌分型不只是分类 而是治疗地图

施俊健医生指出，乳癌之所以要分为 HR+ 、 HER2 阳性及三阴性，最重要原因是这些类型的肿瘤在生物学行为、复发风险、药物敏感度及预后方面都不一样。

所谓 HR+ ，即荷尔蒙受体阳性乳癌，代表癌细胞带有雌激素受体和／或黄体素受体，通常对内分泌治疗较敏感； HER2 阳性乳癌则是癌细胞表面 HER2 蛋白过度表现或基因扩增，可使用 HER2 标靶治疗；至于三阴性乳癌，因缺乏这三项主要标记，过去治疗选择曾相对较少，因此一向被视为较具挑战性的一型。

换言之，这些分类并非单纯用来命名，而是临床上真正影响用药策略的依据。乳癌分型就像一张治疗地图，帮助医护团队决定病人适合哪一类药物、应该先走哪一步，以及后续如何调整治疗路线。

乳癌分型不只是分类 而是治疗地图

诊断方式改变：由大分类走向精细分层

施医生表示，相比 5 年前，乳癌诊断最明显的变化，是医学界已不再只停留在「 HR+ 、 HER2 阳性或阴性」这种大方向分类，而是进一步发展至更细致的分层判读。

其中最具代表性的变化，是 HER2 检测概念的演变。以往 HER2 多被分为阳性或阴性，但近年临床开始愈来愈重视 HER2 低表达（ HER2-low ）甚至超低表达（ HER2-ultralow ）的概念。虽然这些类别未必等同传统 HER2 阳性乳癌，但由于新一代 ADC 药物可针对这些低表达肿瘤发挥作用，令病理报告的判读变得更具治疗意义。

除此之外，分子检测在乳癌治疗中的角色亦大幅提升。对 HR+ 晚期乳癌而言， PIK3CA 、 ESR1 等基因或分子变化愈来愈影响后续药物选择；而在三阴性乳癌方面， PD-L1 及 BRCA1/2 基因检测亦已成为改变治疗策略的重要依据。

施俊健医生强调， 2026 年的乳癌诊断，已不只是回答「属于哪一型」，而是更进一步了解「肿瘤为何对某些治疗敏感，或为何会产生抗药性」，这正是精准医疗的核心。

HR+ 乳癌：最常见类型 治疗重点转向长期控制

HR+ 乳癌是目前最常见的乳癌类型。施医生表示，近两年 HR+ 乳癌治疗最大的改变，是 CDK4/6 抑制剂的角色愈来愈重要，并逐步由晚期治疗延伸至部分高风险早期乳癌。

过去， HR+ 乳癌的核心治疗主要是内分泌治疗；但到了近年， CDK4/6 抑制剂与内分泌治疗的组合，已大幅改变晚期 HR+ 乳癌的标准治疗模式。对很多病人而言，这种组合不但能更有效地延长疾病控制时间，亦能将进入传统化疗的时间尽量推后。

施俊健医生认为，这种改变的意义不只是「多了一种药」，而是整体治疗思维的转变。晚期 HR+ 乳癌不再是当内分泌治疗失效后便很快进入化疗，而是可根据不同的分子改变，例如 ESR1 突变或 PIK3CA 突变，选择更对应肿瘤耐药机制的药物。这代表病人有机会在维持生活品质的同时，获得更长的无恶化控制期。

HR+ 早期与晚期治疗：从固定路线走向精准排序

在早期 HR+ 乳癌方面，部分高复发风险病人已可考虑在辅助治疗阶段加入 CDK4/6 抑制剂，以降低侵袭性复发风险，令临床上对早期病人的风险评估与后续药物选择，比过往更精准。

而在晚期治疗上，口服新药与内分泌治疗的组合，正重新定义治疗路线。现时不少 HR+ 晚期病人可透过内分泌治疗、 CDK4/6 抑制剂，以及后续更具针对性的口服治疗，在相当长的一段时间内避免或延迟化疗。

对病人而言，最重要的突破是治疗目标正由「短期缩小肿瘤」转向「延长疾病控制时间、改善生活品质及争取更长的无化疗期」。对不少晚期 HR+ 病人来说，这类治疗策略已愈来愈接近慢病化管理。

HER2 乳癌：标靶治疗持续进化

HER2 乳癌一直是标靶治疗发展最快的领域之一，而 2026 年其中一个最瞩目的方向，便是 HER2 低表达与 ADC 的临床应用。

施俊健医生指出，若要向病人简单解释 HER2-low ，可把 HER2 想像成肿瘤表面的一个「标记」或「停靠点」。以往只有 HER2 高度表达的肿瘤才被视为适合 HER2 标靶治疗，但如今即使癌细胞只带有少量 HER2 表达，新一代 ADC 仍可借助这个「停靠点」，把药物更精准地送进癌细胞内。

这种概念的出现，实际上改变了不少病人的治疗机会。过去被归类为 HER2 阴性的部分乳癌病人，现时有可能因被精细划分而成为 HER2-low ， ADC 治疗，这也是近年乳癌治疗最重要的突破之一。

HER2 弱阳性与 ADC ：打开新的治疗大门

对传统 HER2 阳性乳癌而言，治疗亦不断进步。在早期 HER2 阳性乳癌中，术前新辅助治疗与双标靶策略已愈来愈重要。病人在手术前先接受治疗，不但可帮助缩小肿瘤，亦让医生透过手术后是否仍有残余病灶，进一步判断复发风险，并决定术后是否需要加强治疗。

施俊健医生表示，这种策略的好处，在于治疗不再只是「一开始定案，之后照做」，而是可以按病人对治疗的实际反应再作调整。若术后仍有残余侵袭性病灶，便有机会使用更进一步的术后治疗，以减低复发风险。

至于转移性 HER2 乳癌，近年新一代 ADC 的出现，进一步提升了疾病控制与存活改善的可能性。 HER2 领域的治疗已由以往单一标靶药主导，逐步走向双标靶、 ADC 、不同疗程排序及个人化风险管理并行的新时代。

治疗更贴近生活：早期与晚期 HER2 病人的实际受益

对病人而言， HER2 乳癌治疗进步的意义不只在于数据改善，更在于治疗方式对生活的实际影响。术前新辅助治疗令医生更早掌握病人反应，从而更精准安排术后治疗；而新一代药物则有助更有效控制病情、减少过早复发，亦令部分病人有机会在病情稳定下维持工作、家庭角色及日常生活节奏。

这反映现代乳癌治疗已不只关注「能否治疗」，更重视「如何更好地治疗」。

三阴性乳癌：从高挑战性走向多元治疗

三阴性乳癌过去之所以令人担心，主要因其侵袭性较高、复发风险较大，而且治疗选择曾经明显少于其他分型。不过这种情况在近年已有显著改变。

首先，在早期三阴性乳癌中，免疫治疗加入术前及术后治疗策略，已成为重要进展。对部分第二期或第三期病人而言，把免疫治疗与化疗结合，不但有助提高病理完全缓解率，亦可进一步改善复发相关结果，甚至整体存活。

在晚期三阴性乳癌方面，治疗已不再只是单纯依赖化疗。若病人的肿瘤属 PD-L1 阳性，第一线便有机会使用免疫治疗组合；而对某些合适病人， ADC 亦已成为非常重要的后续甚至前移治疗选项。

PD-L1 与基因检测：三阴性乳癌治疗的关键分水岭

施俊健医生指出，对三阴性乳癌病人而言， PD-L1 检测和基因检测的重要性比以往更高。若晚期病人为 PD-L1 阳性，便可能从免疫治疗中获得更大益处；若带有 BRCA1/2 基因突变，则有机会考虑 PARP 抑制剂。

这些检测结果，已不是可做可不做的附加资讯，而是直接影响治疗路线的重要依据。换句话说，三阴性乳癌的治疗关键，已由「有甚么药可用」进一步提升至「先做对检测，再选对治疗」。

晚期三阴性乳癌：有机会争取更长时间控制

那么，晚期三阴性乳癌是否真的有机会长期控制？施俊健医生认为，答案比过去更乐观。虽然三阴性乳癌整体上仍属较具挑战性的类型，但在免疫治疗、 ADC 及 PARP 抑制剂逐渐成熟后，部分病人确实有机会达到更长时间控制，甚至显著延长生存。

关键不在于单一药物，而是在治疗一开始便做对分层、选对第一步，并按肿瘤特性安排最合适的药物排序。这种策略性的用药思维，正是三阴性乳癌治疗在 2026 年最重要的改变之一。

乳癌治疗趋势：从「做多」走向「做精」

总结 2026 年乳癌治疗的整体发展，施俊健医生认为最关键的趋势，就是由「做多」走向「做精」。

所谓「做多」，是指过去较常用一套较广泛、较制式的方式处理同一类病人；而所谓「做精」，则是先透过病理、分子、生物标记及治疗反应，了解病人真正需要甚么，再作出更精准的治疗选择。

以 HR+ 乳癌为例，重点是尽量延长无化疗期，并按 ESR1 、 PIK3CA 等分子变化调整药物； HER2 乳癌则愈来愈重视治疗反应导向策略、 HER2-low 的重新分类意义，以及 ADC 的应用；三阴性乳癌则强调先做 PD-L1 及 BRCA 等检测，再决定免疫治疗、 PARP 抑制剂及 ADC 的排序。

对病人的意义在于，治疗不只愈来愈多，更愈来愈贴近个人需要，有助减少不必要副作用，并在病情控制与生活品质之间取得更好平衡。

总结： 2026 年乳癌病人的希望，来自更早、更准地用对药

谈到 2026 年乳癌病人的最大希望，施俊健医生用一句话总结：乳癌治疗最大的改变，不只是药物愈来愈多，而是医学界愈来愈能根据肿瘤真正的生物学特征，把最适合的治疗更早、更准确地用在最合适的病人身上。

HR+ 病人而言，希望来自更长期的疾病控制与更完整的内分泌／标靶治疗路线；对 HER2 乳癌病人而言，希望来自新一代双标靶与 ADC 治疗，以及 HER2 低表达所带来的新机会；而对三阴性乳癌病人来说，希望则来自免疫治疗、 ADC 与基因导向治疗逐步改写过去的限制。

施俊健医生深信，在 2026 年，乳癌已不再只是「同一种病」，而是一组需要精准辨识、精准分层、精准治疗的疾病。对病人来说，这意味的不只是科技进步，更是真正可感受到的治疗希望。

撰文：临床肿瘤科专科施俊健医生

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