痘痘贴点拣好？一文分清含药性/不含药性/微针型暗疮贴几时用 拆解5大常见错误

暗疮贴/痘痘贴已成为不少人对抗暗疮的日常法宝，既能遮盖恼人痘痘，又可帮助愈合。然而，市面上痘痘贴种类繁多，从含药性、不含药性到微针型，适用不同的痘痘类型。用得对，痘痘快速消退；用错，反而可能刺激皮肤，甚至加剧问题。

暗疮贴痘痘贴｜含药性/不含药性/微针型几时用？

使用痘痘贴有许多好处，从防止抠抓痘痘、避免进一步刺激，到提供紫外线防护、帮助愈合等。挑选痘痘贴时，可根据痘痘类型，选择合适活性成份及不同的痘痘贴：

痘痘贴 痘痘类型 含药性 丘疹

脓疱

结节性或囊肿型痘痘 不含药性 一般粉刺

白头粉刺 微针型 深层结节性或囊肿型痘痘

1. 含药性痘痘贴：对付发炎痘痘

含药性痘痘贴含有活性成分如水杨酸、过氧化苯、茶树精油，有助杀死致痘细菌并缓解发炎，促进活性成分被皮肤吸收。这类贴片能减少肿块、疼痛和发红，对治疗发炎性痘痘（如丘疹）相当有效，亦可能有助缩小结节性或囊肿型痘痘造成的病灶。

2. 不含药性痘痘贴：加速愈合

非含药痘痘贴即为亲水性胶体敷料（类似人工皮），常用于术后伤口，帮助加速愈合过程。它们大多非常薄，贴著出门也比较不明显。其作用原理是：

吸出毛孔中的水分

防止再次感染

作为湿气屏障，帮助加速复原并预防痘疤形成

3. 微针型痘痘贴：针对深层囊肿型痘痘

微针型痘痘贴其实完全无痛，贴片一侧含有可溶解的微针（非常细小的针），应用于治疗囊肿型或结节型痘痘，有助穿透并将活性成分输送到更深层皮肤。效果可能因个人体质和痘痘深度而异。

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暗疮贴痘痘贴｜5个常见错误 你用对了吗？

美国皮肤科医生Marisa Garshick分享5大常见的痘痘贴使用错误，可能降低效果甚至伤害皮肤。

1. 用错了暗疮类型

痘痘贴适合用于单颗、丘疹和红色凸起或含脓的痘痘，有助吸出液体，可每天一次或视需要使用。但不适合用于大面积暗疮或黑头。因为它能覆盖的表面积有限；同时对黑头效果较差，黑头通常需要水杨酸或A酸类成分来畅通毛孔。

2. 贴少于6小时/超过8小时

痘痘贴设计要贴在皮肤上至少6至8小时，例如夜间清洁脸部后贴上。亲水性胶体需要时间吸收液体，帮助痘痘消平。如果佩戴少于6小时，贴片通常还没有足够时间膨胀——而膨胀正是它吸收液体、达成任务的迹象。

另一方面，贴超过8小时也不一定更有效；一旦亲水性胶体吸收饱和，继续戴著不会有额外好处。尤其是敏感肌或痘痘肌人士，长时间佩戴甚至可能导致周围区域刺激或毛孔阻塞。

3.与其他成分叠加使用

痘痘贴应贴在清洁、干燥的皮肤上，避免叠在含有其他成分的护肤产品之上，否则可能增加刺激风险。因为痘痘贴的屏障特性会将底下成分封在皮肤上，反而增强其效力和渗透力，导致刺激或敏感加剧（可能表现为红、脱皮、干燥、灼热或刺痛）。此外，如果皮肤上已有其他成分，也可能阻碍痘痘贴中活性成分的渗透，使贴片本身效果变差。

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4. 用于敏感肌

敏感肌肤的人特别容易受到刺激，应避免使用痘痘贴。任何人如果对活性成分有过敏反应，或者患有湿疹或酒糟性皮肤炎，都应避免使用。

若皮肤经常发红、刺痛、灼热，对含香料或活性成分的产品产生反应，或对天气变化反应加剧，就可能是敏感肌。如果你是敏感肌又有痘痘困扰，可选择温和的活性成分（如烟碱醯胺），并缓慢导入，同时搭配无香料的保湿产品，有助维持皮肤屏障。

5.用来预防痘痘

痘痘贴是用来处理已经冒出来的痘痘，而非预防性。其作用是从现有痘痘中吸出液体，但如果没有发炎或脓液堆积，贴痘痘贴就没甚么帮助。有些痘痘贴中的水杨酸可以治疗单颗痘痘，但无法防止脸上其他地方长出新痘。

资料来源：Healthline、Everyday Health

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