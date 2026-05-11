政府免费体检2026｜10大免费体检及资助计划 涵盖牙科妇科大肠癌 即看服务范围/费用/申请资格

【免费身体检查/资助检查】体检套餐五花八门，价格不菲。其实政府及相关机构推出多项免费或低收费身体检查服务，涵盖长者、学生、妇女及各年龄层市民。《星岛头条》整合了10项精选计划，助你善用公共医疗资源，免费或以低廉价格验身，守护健康。

年满65岁的香港居民每年获发$2,000医疗券，可用于私营医疗机构的预防性及治疗性服务，包括身体检查、疫苗接种、牙科治疗及中医诊症等；每年度累积使用满$1000，最多可获取1次$500的奖赏，并可用于日后支付特定基层医疗服务费用。政府宣布将计划延长至2028年底。医疗券奖赏计划包括以下医疗服务：

1. 私营基层医疗提供者

涵盖预防疾病、跟进或监测慢性病症的服务：

西医：健康评估、验身、筛检、防疫注射、处方预防药物及治理慢性病症等

中医：健康评估及慢性病症管理等

牙医：牙齿检查、洗牙、脱牙、补牙等

已登记参与长者医疗券计划的医疗服务提供者名单，请参阅「医健通」网站。

2. 慢性疾病共同治理先导计划

高血压和糖尿病筛查服务

治疗阶段的诊症、药物、化验、护士诊所和专职医疗服务

3. 地区康健中心或地区康健站

膝关节痛症及腰背痛症的慢性疾病管理计划，以及针对心肌梗塞、髋骨折及中风后的社区复康计划等个人化服务

长者医疗券｜费用

无须额外付费，医疗券由政府在电子健康纪录系统自动发放。医健通系统只要录得累积支付金额达$1,000，奖赏会即时发放，同步以手机短讯通知并提示使用到期日。奖赏的使用期限为下一个年度的年底，逾期作废，不能累积。

长者医疗券｜申请方式

合资格长者可透过电子健康纪录系统（eHealth）登记，并于贴有「医疗券计划」标志的私营医疗机构使用。

了解更多：哪些大湾区医院可以使用医疗券和赚取奖赏？

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衞生署与非政府组织合作推出「社区牙科支援计划」，向长者或有经济困难的弱势社群提供资助的牙科服务。除了现有提供的口腔检查、补牙等服务，今年起更新增洗牙、配假牙等资助项目，协助有需要人士提升口腔健康及身体健康水平。

经牙科医生评估后如情况合适，参加者在180天内可获以下服务：

口腔检查

缓解牙齿疼痛的药物（如需要）

X光检查

补牙或拔牙：以每颗牙齿计算为1个「补牙或拔牙配额」（每名计划参加者最多可获3个「配额」）

洗牙：每名参加者每365日一次

根管治疗（杜牙根）：每名参加者每365日一颗牙齿

移除牙桥或牙冠：详情待公布

镶配活动假牙：剩余少于20颗牙齿，并获牙医评定有进食或咀嚼困难，且能透过镶配活动假牙而有效修复进食或咀嚼功能之人士，才会获提供此项资助服务。每名参加者可接受最多两次服务（于关爱基金「长者牙科服务资助」项目下接受镶配活动假牙服务亦计算在内），每次须相隔5年或以上。

社区牙科资助计划｜免费／费用减免

符合以下任一资格的参加者，行政费由政府全数资助：

75岁或以上社署辖下的「长者生活津贴」的受惠人

社署「综合家居照顾服务（体弱个案）」／「改善家居及社区照顾服务」／「家居支援服务」（第一级别收费／共同付款级别）的服务使用者

医院管理局的「医疗费用减免」合资格人士（全数）

如计划参加者符合上述资格，每副活动假牙的共付额即为$500。每副活动假牙指上颚或下颚。同时镶配上颚和下颚活动假牙会视为接受一次服务，而相关费用就以两副假牙计算。

社区牙科资助计划｜申请方式

合资格人士可选择一间已参与计划的非政府组织牙科诊所，自行联络该牙科诊所或透过注册社工安排，获得计划指定的资助服务。已参与计划的非政府组织牙科诊所名单可参考「社区牙科支援计划」网站。

了解更多：「社区牙科支援计划」网站

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为预防大肠癌，衞生署呼吁合资格人士50岁起可参加大肠癌筛查计划。筛查计划资助50至75岁、没有大肠癌征状的香港居民每两年在私营机构接受筛查。参加者必须符合以下条件（2026年起）：

年满50至75岁（1950年至1976年出生者）

持香港身份证或豁免登记证明书

已加入电子健康纪录互通系统 （医健通）

不包括有大肠癌症状、有高风险因素或指定期限内曾进行大肠癌筛查或检查的人士

大肠癌筛查计划｜免费／费用减免

下列项目由政府全数资助，参加者无须额外付费：

处理你参加计划的登记程序 大便隐血测试化验 接触或联络基层医疗医生，以获得有关采便的建议，或在有需要时补发两支采便管 接触或联络基层医疗医生，以获知有关大便隐血测试的阴性结果

大肠镜医生的收费取决于多个因素。因此，视乎选择的大肠镜医生，或需就「大肠镜检查基本服务」包括的项目支付额外费用，但金额不应多于港币$1,000。

大肠癌筛查计划｜申请方式

有意参加计划的人士应先约见已参与计划的基层医疗医生，并由该医生安排大便免疫化学测试。如大便免疫化学测试结果呈阳性，参加者会获转介到已参与计划的大肠镜医生接受政府资助的大肠镜检查。如测试结果呈阴性，参加者应于两年后进行覆检，计划详情如下：

1. 登记电子健康纪录互通系统 （医健通）

2. 寻找参加计划的基层医疗医生

可按此浏览医生名单或致电3565 6288，亦可留意诊所门外张贴的标志

3. 约见基层医疗医生

诊症当日出示香港身份证或豁免登记证明书

医生会先评估求诊者是否适合参加计划

签署同意书，登记加入计划

获发参加者资料包，内附大便隐血测试采便管

4. 在家采集大便样本

5. 把样本交回指定收集点

6. 由医生安排，通知大便隐血测试结果

若大便隐血测试结果呈 阳性 ：需再次约见医生以了解详情，并经转介接受大肠镜检查。

：需再次约见医生以了解详情，并经转介接受大肠镜检查。 若大便隐血测试结果呈阴性：继续留意是否有大肠癌症状，每2年再接受测试。

了解更多：大肠癌筛查计划网站

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「慢性疾病共同治理先导计划」（「慢病共治计划」）为弱势社群在医管局辖下指定普通科门诊诊所，提供糖尿病、高血压筛查及血脂检查服务，确诊者可获得每年最多6次资助诊症，资助额最高$1,000。参加者必须符合以下条件：

45岁或以上香港居民 没有已被确诊患有糖尿病或高血压 已登记加入「电子健康纪录互通系统」，并成为地区康健中心/站的会员

慢性疾病共同治理先导计划｜费用

筛查诊症、相关化验及检查政府会就相关费用提供一次性$196的资助，计划参加者只需支付一次性最多$120的筛查费用。

1. 诊症及药物：

每次诊症，政府会资助部分费用，金额为$166，计划参加者每次只需支付家庭医生于参加计划时所厘定的共付额。政府建议的共付额为$150。

获取特定药物名单内涵盖的药物及/或最多三天偶发性疾病药物，无需额外付费。

2. 化验：

政府会就每项化验提供部分资助，计划参加者只需支付共付额。

3. 地区康健网络专属护士诊所及专职医疗服务：

政府会就每次服务提供部分资助。

计划参加者只需支付共付额（每次）护士诊所：$80、视光师/物理治疗师：$150、营养师/足病诊疗师：$380。

慢性疾病共同治理先导计划｜申请方式

有意接受预防筛查及护理服务的人士可到18区任何一间地区康健中心或地区康健站接受初步评估，地区康健中心/站会为其登记成为会员，并安排合资格人士至选定的医管局家庭医学诊所接受服务。

合资格人士若未有已配对的家庭医生，可联络有注有「可于诊所登记参与慢病共治先导计划」标签的家庭医生诊所登记参加「慢性疾病共同治理先导计划」，并与该家庭医生进行配对。

了解更多：慢性疾病共同治理先导计划网站

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为中小学生提供年度全面健康检查，涵盖生长发育、营养状况、血压、视力、听力、脊柱侧弯及心理健康筛查。如有异常，会转介至专科跟进；另设健康教育和辅导服务，培养良好生活习惯。

衞生署学生健康服务｜费用

参加学生健康服务的学生如属「合资格人士」可全额免费参加。而不符合资格人士的收费为港币$615。

衞生署学生健康服务｜申请方式

每学年开学时（9月），本地就读的学生可透过学校办理参加手续。

了解更多：衞生署学生健康服务

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专为小学生而设，每年提供一次免费口腔检查及基本牙科治疗，成功报名后可享受由每年11月至翌年10月的牙科服务，由合资格的牙科治疗师或实习牙科治疗师在牙科医生的督导下提供服务。

预防为本治疗：洗牙、涂上窝沟封闭剂等

基本治疗：补牙、脱牙等（牙科医生会视乎需要提供较复杂治疗）

急症服务：在服务时间内为突发牙患提供急症处理

学童牙科保健｜费用

合资格的学童须缴付象征式费用港币$36 。

学童牙科保健｜申请方式

学童牙科保健服务于2025年开始全面推行「网上报名」。完成网上报名后，家长将收到由 电话短讯缴费通知。家长可进入「衞生署电子收费平台」缴交所需费用。

了解更多：学童牙科保健

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衞生署母婴健康院提供本港儿童免疫接种计划下的所有疫苗，包括涵盖大多数常规疫苗，如卡介苗、乙型肝炎、白喉、破伤风、无细胞百日咳、小儿麻痺、肺炎球菌、水痘、MMR等，并附带定期生长监测及健康咨询。

儿童免疫接种计划｜费用

所有疫苗及相关检查费用全免。

儿童免疫接种计划｜申请方式

居港初生至5岁儿童可于衞生署辖下母婴健康院接受免费免疫接种。家长需预先致电或透过网上预约：

1. 预约方式：

电话预约： 致电选定的母婴健康院。

致电选定的母婴健康院。 网上预约： 浏览家庭健康服务网页了解安排。

2. 所需文件：

儿童出生证明书（出世纸）。

儿童身份证明文件（如适用）。

针卡（免疫接种记录）。

父母或监护人身份证。

了解更多：家庭健康服务网页

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母婴健康院为25岁至64岁曾有性行为的女性提供子宫颈抹片检查，有效预防及早期发现子宫颈癌。要留下，母婴健康院只提供子宫颈检验服务，并不包括例行妇科检查。参加者必须符合以下条件：

持香港身份证人士；

25岁或以上，并曾有性行为；

从未接受全子宫切除手术。

子宫颈普查服务｜费用

符合资格人士: $100

非符合资格人士: $205

子宫颈普查服务｜申请方式

可致电或于网上预约，并于指定服务地点提交身份证明文件。

致电衞生署家庭健康服务子宫颈普查服务预约服务及资讯热线：3166 6631

了解更多：子宫颈普查服务

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全港18区均设有「中医诊所暨教研中心」，由医院管理局、非政府机构和本地大学以三方协作模式营运，让香港居民能够以优惠价格看症，部分人士更可以免费使用服务。服务范围包括中医内科（包最多5剂中药）、针灸，部分诊所亦提供骨伤或推拿治疗。参加者必须符合以下条件：

持有香港身份证的人士，逾期或不再有效者除外

身为香港居民的11岁以下儿童

医院管理局行政总裁认可的其他人士

所有求诊人必须出示有效的身份证明文件正本。不属于上述类别的人士被定义为「非符合资格人士」。

政府资助中医门诊｜费用

每项服务每次收费定为港币120元

两类人士可以免费使用服务：综援受助人及75岁或以上的长者生活津贴（长生津）受惠人（须出示相关受助通知书才可以豁免收费）

医疗券或折扣均不适用

政府资助中医门诊｜申请方式

直接致电各中医诊所或透过「18区中医诊所」流动应用程式（曾于任何一间18区中医诊所登记求诊者适用）预约，可预约即日或下一个工作天的门诊。

了解更多：政府资助18区中医门诊 两类人免费睇症

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医务衞生局基层医疗署今年推出「乙型肝炎共同治理计划」，此计划为《基层医疗健康蓝图》的重点措施，目标是及早识别社区中的慢性乙型肝炎患者并长期跟进，以减低他们出现肝硬化和肝癌等严重并发症的风险。参加者必须符合以下条件：

1988年（即初生婴儿普及乙型肝炎疫苗注射计划之推出年份）或以前出生的香港居民；

其家庭成员（包括父母、兄弟姐妹及子女）或性伴侣为慢性乙肝患者；

没有确诊患有慢性乙型肝炎、无相关病征的合资格人士。

持有香港身份证的人士，逾期或不再有效者除外

乙型肝炎共同治理计划｜费用

政府采取「定额资助」模式，参加者只需支付指定的「共付额」，其余由政府资助。若确认患有慢性乙型肝炎，治疗阶段的资助金额/收费详情如下：

诊症：每年最多4次资助诊症，每次共付额由家庭医生厘定（政府建议$150） 药物： 如获处方计划「基本药物名单」内的乙肝药物，费用全免。每次诊症可获最多3天偶发性疾病药物，无需额外付费。 化验：按需要获资助相关检查，需支付指定共付额 专职医疗服务：

护士诊所每次共付额$180

视光师／物理治疗师每次$150

营养师／足病诊疗师每次$380

乙型肝炎共同治理计划｜申请方式

合资格人士可于2月7日起，透过以下途径报名：

登记会员：前往各区的地区康健中心或地区康健站，登记成为会员，并同意加入「医健通eHealth」的电子健康系统。 快速测试：地区康健中心职员会先安排合资格人士接受免费乙型肝炎表面抗原快速测试。 进一步化验：若快速测试结果呈阳性，参加者可获政府资助参与第2次抽血化验（6个月后），共付额为$180。 配对医生：参加者可自行选择参与计划的家庭医生，开展后续治疗与管理。

了解更多：乙肝共治计划｜参加者可获免费快测/资助诊症

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