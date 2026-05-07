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惠泽病人！新一代血癌标靶药转为专用药物 每年药费最高50万减至240元 医管局料约400名患者受惠

医生教室
更新时间：13:28 2026-05-07 HKT
发布时间：13:28 2026-05-07 HKT

新一代治疗血癌的口服标靶药物「达沙替尼」（Dasatinib），自上月起由自费药物正式转为医院管理局专用药物。在政府提供的高额资助下，病人每年的药费开支由过往约25万至50万元，大幅调低至仅约240元。医管局预计约有 400名病人可从中受惠，涉及每年约4,900万元的额外开支。

药物临床应用与优势

第二代口服标靶药物「达沙替尼」主要用于治疗急性淋巴性白血病或慢性骨髓性白血病。过往病人需每月自费 2 万至 4 万元购买，对家庭造成沉重经济压力。医管局总药剂师崔俊明指出，「达沙替尼」相较第一代标靶药物起效更快、药效更强，且服用次数较少，而副作用则与第一代相若。当病人对第一代药物出现抗药性或不适用时，此药成为关键的治疗选择。

扩大药物名册涵盖范围

在公营医疗收费改革下，医管局药物名册年初至今已新增11项新药，包括治疗淋巴癌的「格菲妥单抗」及治疗骨髓纤维化疾病的「莫洛替尼」等。在新增的药物中，有8项获政府高额资助，预计涉及1.3亿元额外开支，惠及约150名病人。目前医管局药物名册已涵盖约1,500种药物。

放宽基金审查强化安全网

为进一步分担病人开支，医管局于年初放宽了撒玛利亚基金的经济审查准则。数据显示，首三个月非综援受助人的申请个案录得上升，药物及非药物项目合共接获逾3,200宗申请，获批资助金额高达7.3亿元。医管局表示，将持续监察临床研究与药物发展，若数据充足且证实安全性良好，会考虑将更多自费药物纳入专用药物名册或安全网，以确保病人能获得适切的治疗。

（医管局提供 )
（医管局提供 )

 甚么人容易患血癌？白血病高危因素是甚么？

医管局指出，白血病的真正致命原因尚未知晓，但以下8种因素有机会增加患上血癌的风险：

  1. 65岁以上人士，风险会随著年龄增加
  2. 暴露于大量辐射的环境
  3. 过往接受过某些抗癌药物治疗
  4. 长期暴露于化学物质：例如苯及其衍生物
  5. 病毒感染
  6. 吸烟
  7. 与基因遗传有关：例如唐氏综合症
  8. 其他血液疾病的病史：例如骨髓发育不良症

患上血癌要注意甚么？避免与1类人接触？

在治疗方面，医管局指血癌的治疗手段以化疗、类固醇治疗及骨髓移植等为主。至于血癌患者方面，医管局建议患者接受治疗前后和康复期间，都要注意以下事项：

  1. 定时服药：病人应了解各种口服化疗药，或是预防感染药物或其他药物的服用方法及副作用，不应自行停止药物。
  2. 定期检查：治疗结束后，医生会要求病人定期做检查和验血，以了解病人的健康状况和血球数目，以及早侦测复发情况。
  3. 饮食：癌症治疗期间或会削弱病人免疫力，为减低感染风险，病人应避免进食生或未煮熟的食物（包括蔬菜、肉类、家禽、蛋、海鲜等）和生或未经高温消毒的乳制品。
  4. 预防感染：病人接受治疗后，身体抵抗力较差，需特别注意家居和个人卫生，避免出入公共场所，出门谨记戴上口罩。
  5. 避免与水痘患者接触：病人一旦感染水痘需马上治疗，否则引起并发症，死亡率极高
  6. 预防出血：家居空调保持适度的潮湿，避免鼻腔因干燥出血；注意日常行动安全，避免损伤

资料来源：医管局

延伸阅读：癌症专家公开防癌必吃9大食物 1类蔬菜功效强 这样吃防3种癌

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