精虫大军「缩水」！揭全球精子数量下跌60% 男性不育占3至5成 拆解生育力下降之谜

科学家与医学专家一致观察到，全球男性的生育能力呈现普遍有下跌趋势！然而背后原因仍然扑朔迷离。网上阴舆论满天飞，有人指元凶是手机辐射，有人怪罪电动车。但专家指：「现实，永远比想像中更复杂。」到底男士们的「精虫部队」发生甚么事？为何会「大缩水」？

惊人数字：精子数量6成大蒸发

外媒报道，2017年发表于《牛津期刊：人类生殖更新》的大型研究发现，自1973年以来，西方国家的精子数量，居然大幅下跌了近60%；2023年的更新数据证实了同样的结果。流行病学专家Hagai Levine警告，如果再不正视问题，分分钟影响人类存亡——他更用「矿坑里的金丝雀」去形容精子数量「我们目前的环境一定出了很大的问题！」

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然而，这些发现也受到其他研究的反驳。2025年克里夫兰诊所对过去53年研究的一项分析发现，精子数量保持稳定。「没有证据显示精子下降会导致生育能力急剧崩溃」主要研究作者、克里夫兰诊所的生殖泌尿科医生Scott Lundy指出：「大多数男性，即使精子数量适度下降，仍然可以顺利怀孕。」

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潜在元凶：生活坏习惯逐个捉

纽约哥伦比亚大学生育中心Alex Robles医生指出，临床上见到越来越多夫妇不育与男方有关——至少三分一个案涉及「男人问题」。究竟哪些因素令「虫虫」变得无气无力？

1. 肥、烟、酒、毒

多种生活方式因素，包括肥胖、吸烟都可能导致男性生育力下降。过量饮酒和使用大麻会直接导致生育力下降。

2. 发烧、感染疾病

全身发炎、感染，甚至刚从流感或新冠肺炎等引起的高烧，都会在3个月内令精子数量「断崖式下跌」。

3. 微塑胶？手机放裤袋？

社交媒体上疯传，手机放前裤袋会损害男性生育力、微塑胶会导致不育；虽然专家表示这种影响在生理上是可能的，但目前没有科学证据支持这种说法。不过，有证据显示，干扰内分泌的化学物质（例如塑胶产品释出之化学物），确实有机会扰乱内分泌，男士们宜小心为妙。

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破除迷思：不育是女性引起？Supplement可壮阳？

Robles医生话指出，另一个常见的迷思是认为不孕主要是女性的问题，事实上男性因素占所有不育个案的三分之一至一半，所以不育有很大机会由男性引起。

坊间有不少「补充品」声称提升精子数量，但专家指此说法并无强而有力的科学证据支持，与其乱花钱，不如专注管理好生活习惯。

4招提升「虫虫战力」

专家一致建议从以下几点入手：

保持健康体重：肥胖会影响荷尔蒙平衡，减去多余脂肪对心血管与生殖系统都有益。 远离烟酒：吸烟、过量饮酒会直接损害精子质量，戒除后有机会恢复。 管理慢性疾病：高血压、糖尿病等慢性病会影响全身血管，包括生殖系统。 避免热力：长时间泡热水澡、桑拿、或将笔记型电脑放在大腿上使用，都可能影响精子生产。

若大家与伴侣努力一段时间仍未有好消息，不妨尽早寻求专业协助——先进行评估、精液分析、荷尔蒙检测和病史询问，同时也探讨生活方式因素。

资料来源：New York Post

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