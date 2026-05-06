渣马跑手等AED机25分钟不治 专家拆解操作迷思 吁把握黄金4分钟救人

心脏骤停突然发生，每一秒都是生死关头。当目击身边人突然倒地时，在拨打999并等待救护人员到场期间，如能在患者攸关生死的一刻，把握黄金救援4分钟，及早使用AED（自动体外心脏去颤器），及时为患者进行除颤电击，可大幅提高存活率。

50岁渣马跑手等AED机25分钟不治

2018年渣打马拉松比赛中，一名50岁男跑手在10公里赛事期间突然晕倒昏迷，送院四日后不治。其后的死因研讯披露，AED及救护车分别需要25分钟及28分钟才到达现场，延误抢救时机。这宗悲剧提醒大家：及早使用AED，是救活心脏骤停患者的关键。

AED是专为普罗大众而设的心脏急救仪器。使用者即使没有任何医学背景，只要遵照仪器清晰的语音和图示引导，完成每一个急救步骤，任何人都能在关键时刻伸出援手。

AED使用步骤

破解2大迷思：不会「电错」人、善意施救受法律保障

部分市民对AED存有误解，担心器作不当会伤及患者。事实上，AED具备自动分析心律功能，只有在侦测到患者处于「可电击节律」时，才会建议启动电击；若患者心律正常或已完全停顿，仪器会清楚提示「不建议电击」，并引导使用者继续进行心肺复苏法，减低「误击」风险。

另一方面，不少人或会顾虑施救失败而承担法律责任。其实，香港至今未有因善意施救而面临法律诉讼的案例。AED的设计已为施救者承担了最关键的临床判断责任，法庭也只会在有「严重疏忽」（即行为远低于合理人士预期的谨慎标准）的情况下，才会判定施救者需负责。只要施救者遵从仪器的语音指示操作，出于善意伸出援手，法律实质上会保障见义勇为的人。

英美日普及急救教育

为了提升全民急救意识，有国家已将急救教育从小扎根，将心肺复苏（CPR）和AED训练纳入中学常规课程。以美国为例，超过30个州立法规定高中生必须接受心肺复苏法训练才能毕业；在英国，急救训练已成为中学必修课程的一部分；日本亦有超过九成的高中定期举办AED操作演练。这些教育不仅装备学生的急救知识，更增强了他们在危急关头挺身救人的信心。

善用消防处「AED揾得到」App

当遇上突发昏迷、毫无反应且呼吸异常的患者时，市民可立即启动急救程序：

请在场的人士立刻拨打999及寻找附近的AED； 为患者进行胸外按压。

在香港，机场、港铁站、大型商场、学校及社区中心等公共场所均已设置了AED，市民亦可透过消防处的「AED揾得到」应用程式，快速定位附近可供使用AED的位置及详情。

国际急救指南的「生命之链」中，AED是连接公众施救与专业医疗最关键的一环。面对心脏骤停的患者，若无人施救，其存活率几近于零；但只要你愿意踏出一步、伸出援手，便能为他们重燃生机。

撰文：香港都会大学护理及健康学院讲师尹仲谦

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