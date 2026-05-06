木棉花开多区「飞絮暴雪」! 网民大呼鼻敏感发作 中医推介4款汤水与穴位急救

香港早前（3日）迎来暴雨，适逢五月木棉花期结束，全港多区出现白色棉絮飘散的奇景。不少网民在Threads分享片段，显示在强风与雨水夹杂下，棉絮如白雪狂飞，场面震撼，有网民形容画面充满「末日感」。这场「五月雪」却令不少鼻敏患者直言：「我个鼻仲痕紧」，注册中医李广冀接受《星岛头条》访问，拆解木棉絮致敏的成因及应对方法。

各区惊现「暴雪」奇景

每年 5、6 月，木棉絮包裹著种子随风飘散，本是自然界传播种子的方式。但对于患有呼吸道敏感的人士而言，这些充斥在空气中的飞絮却是强大的致敏原。中医认为，外来棉絮只是诱因，体质失调才是病发的根本。

中医拆解鼻敏感3大成因

李广冀医师指出，鼻敏感主要与肺、脾、肾三脏功能失调有关，其中「肺虚寒」是核心病机：

肺气虚弱： 肺主皮毛，开窍于鼻。肺气不足则防御能力薄弱，难以抵御棉絮、花粉等外邪，引发鼻痕、喷嚏等反应。

脾虚湿困： 脾为生痰之源。若平日嗜饮冻饮或食生冷食物（如雪糕），易导致脾虚，使湿浊上犯鼻窍，加重鼻塞。

肾阳不足： 肾主纳气。肾虚会影响气管敏感患者，令其在接触外邪时更容易触发咳嗽或气喘。

即时缓解方法 穴位按摩助疏通鼻窍

若吸入微细棉絮引发不适，除佩戴口罩外，可透过穴位按压即时纾缓：

鼻痕及喷嚏： 按压 迎香穴 （鼻翼两旁凹陷处）及 印堂穴 （两眉中心），每次3至5分钟，有助疏通鼻窍。

眼痕及流眼水： 按摩 风池穴 （后颈发际两侧凹陷处）及 合谷穴 （虎口位），具祛风止痕之效。

喉咙痒及咳嗽： 轻揉 天突穴 （胸骨上窝中央），并饮用温热蜂蜜水或以盐水漱口。

气管不适： 可热敷背部 肺俞穴 区域，有助温肺散寒。

日常护理： 回家后应立即以生理盐水清洗鼻腔，并用温水洗脸，清除残留棉絮。

４款健脾补肺汤水

医师推介以下汤水作日常调理，增强身体抵抗力：

五指毛桃防风抗敏汤

材料：五指毛桃30克、防风10克、白术15克、北芪15克、瘦肉适量

功效：五指毛桃补气祛湿而不燥，配合防风祛风解表、白术健脾，适合肺脾气虚型鼻敏感，增强卫外功能，减少棉絮引发的过敏反应。

辛夷花白芷通窍汤

材料：辛夷花10克（包煎）、白芷10克、苍耳子6克、红枣5枚、生姜2片

功效：专攻鼻窍不通，辛夷花、白芷为治鼻渊要药，能通鼻止涕，适合鼻塞严重、分泌物多时饮用。

淮山百合润肺汤

材料：鲜淮山30克、百合20克、南北杏各10克、无花果4枚、猪肺半个（或瘦肉）

功效：润肺健脾，适合气管敏感、干咳少痰人士，润燥同时补益肺气。

虫草花响螺滋肾汤

材料：虫草花15克、响螺片2片、杞子10克、圆肉10克、鸡脚4只

功效：补肺益肾，适合肾虚型过敏体质，长期饮用可增强免疫力，减少复发。

医师亦提醒抗敏汤水需因应个人体质选用。若体质偏热（口干、便秘），不宜过用温补，减少圆肉、红枣；若偏寒（怕冷、手脚冻），则可酌加生姜、圆肉。建议先咨询注册中医师辨证论治，以达最佳调理效果。

资料来源：李广冀医师

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