木棉花开多区「飞絮暴雪」! 网民大呼鼻敏感发作 中医推介4款汤水与穴位急救
发布时间：10:00 2026-05-06 HKT
香港早前（3日）迎来暴雨，适逢五月木棉花期结束，全港多区出现白色棉絮飘散的奇景。不少网民在Threads分享片段，显示在强风与雨水夹杂下，棉絮如白雪狂飞，场面震撼，有网民形容画面充满「末日感」。这场「五月雪」却令不少鼻敏患者直言：「我个鼻仲痕紧」，注册中医李广冀接受《星岛头条》访问，拆解木棉絮致敏的成因及应对方法。
各区惊现「暴雪」奇景
每年 5、6 月，木棉絮包裹著种子随风飘散，本是自然界传播种子的方式。但对于患有呼吸道敏感的人士而言，这些充斥在空气中的飞絮却是强大的致敏原。中医认为，外来棉絮只是诱因，体质失调才是病发的根本。
中医拆解鼻敏感3大成因
李广冀医师指出，鼻敏感主要与肺、脾、肾三脏功能失调有关，其中「肺虚寒」是核心病机：
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肺气虚弱： 肺主皮毛，开窍于鼻。肺气不足则防御能力薄弱，难以抵御棉絮、花粉等外邪，引发鼻痕、喷嚏等反应。
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脾虚湿困： 脾为生痰之源。若平日嗜饮冻饮或食生冷食物（如雪糕），易导致脾虚，使湿浊上犯鼻窍，加重鼻塞。
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肾阳不足： 肾主纳气。肾虚会影响气管敏感患者，令其在接触外邪时更容易触发咳嗽或气喘。
即时缓解方法 穴位按摩助疏通鼻窍
若吸入微细棉絮引发不适，除佩戴口罩外，可透过穴位按压即时纾缓：
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鼻痕及喷嚏： 按压迎香穴（鼻翼两旁凹陷处）及印堂穴（两眉中心），每次3至5分钟，有助疏通鼻窍。
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眼痕及流眼水： 按摩风池穴（后颈发际两侧凹陷处）及合谷穴（虎口位），具祛风止痕之效。
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喉咙痒及咳嗽： 轻揉天突穴（胸骨上窝中央），并饮用温热蜂蜜水或以盐水漱口。
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气管不适： 可热敷背部肺俞穴区域，有助温肺散寒。
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日常护理： 回家后应立即以生理盐水清洗鼻腔，并用温水洗脸，清除残留棉絮。
４款健脾补肺汤水
医师推介以下汤水作日常调理，增强身体抵抗力：
五指毛桃防风抗敏汤
材料：五指毛桃30克、防风10克、白术15克、北芪15克、瘦肉适量
功效：五指毛桃补气祛湿而不燥，配合防风祛风解表、白术健脾，适合肺脾气虚型鼻敏感，增强卫外功能，减少棉絮引发的过敏反应。
辛夷花白芷通窍汤
材料：辛夷花10克（包煎）、白芷10克、苍耳子6克、红枣5枚、生姜2片
功效：专攻鼻窍不通，辛夷花、白芷为治鼻渊要药，能通鼻止涕，适合鼻塞严重、分泌物多时饮用。
淮山百合润肺汤
材料：鲜淮山30克、百合20克、南北杏各10克、无花果4枚、猪肺半个（或瘦肉）
功效：润肺健脾，适合气管敏感、干咳少痰人士，润燥同时补益肺气。
虫草花响螺滋肾汤
材料：虫草花15克、响螺片2片、杞子10克、圆肉10克、鸡脚4只
功效：补肺益肾，适合肾虚型过敏体质，长期饮用可增强免疫力，减少复发。
医师亦提醒抗敏汤水需因应个人体质选用。若体质偏热（口干、便秘），不宜过用温补，减少圆肉、红枣；若偏寒（怕冷、手脚冻），则可酌加生姜、圆肉。建议先咨询注册中医师辨证论治，以达最佳调理效果。
资料来源：李广冀医师
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