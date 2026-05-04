巴裔男高级文凭起步 苦读伊院护士盼作医患桥梁 「每逢艰难 必有安舒」

在冰冷的病房里，最温暖的良药往往是一句同声同气的安慰。2017年来港定居的巴裔Abbas Safeer，由高级文凭苦读起步，成功跻身伊院护士学校。他立志成为医患桥梁，更以金句「每逢艰难，必有安舒」抚慰病患。

巴裔男高级文凭起步 苦读伊院护士盼作医患桥梁

据医院管理局在Facebook发布的影片指，2017年从巴基斯坦来港定居的Abbas Safeer忆述自己自小已立下投身医护的志愿：「细个见到长辈病，好想帮佢哋，但当时我有心无力，乜都做唔到。呢件事启发咗我，想成为一个可以帮到病人嘅护士。」他深信追求梦想的道路不只一条。来港落地生根后，他并非一蹴而就，而是先从医护与健保行政高级文凭读起，并利用课余时间积极参与与健康相关的义工工作，默默累积经验。

皇天不负有心人，Abbas Safeer现时更是伊利沙伯医院护士学校二年级学生，满怀感恩地表示：「老师嘅悉心教导、同学嘅帮助、病人嘅鼓励，都令我更有满足感，更相信自己可以照顾好病人。」Abbas Safeer最大的心愿是化身语言及文化的桥梁，打破医患之间的沟通隔阂。他更特别用家乡话（乌都语），分享了一句暖心金句：「患病的各位，请不用担心，保持坚强。每逢艰难，必有安舒。」

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医管局三年半全日制注册护士现正接受报名

医院管理局指出，医管局三年半全日制注册护士（普通科）训练课程现正接受报名。完成课程相等于取得资历架构第五级*资历，并符合资格向香港护士管理局申请成为注册护士（普通科）。

报名日期： 由即日起至 2026 年 8 月 7 日

立即报名： 按此进入

查询热线： 2300 6300/2300 6400/2300 6500

（注：资歷名册登记号码: 21/000118/L5 ；资歷名册登记有效期: 1.9.2021 – 31.8.2026。课程正进行香港学术及职业资历评审局的定期覆审。）

资料来源：医院管理局

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