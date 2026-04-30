游日注意｜麻疹疫情狂飙 东京沦重灾区 港人出发前必做「一件事」自保

日本正值黄金周大型连假，但当地麻疹疫情却急速升温，成为游日人士不可忽视的健康威胁。截至4月中旬，全日本累计感染人数已突破299宗，超越去年全年265宗；若按最新统计，今年首16周更已达362宗，超过去年全年的总和。赴日旅游或已在当地的港人，出发前应先确认自身免疫力，必要时补打疫苗。

东京及关东地区沦为重灾区

根据日本公共卫生研究所（JIHS）统计，今年麻疹累积病例前六名地区依次为：

东京：153例

神奈川县：36例

鹿儿岛县：34例

千叶县：24例

爱知县：23例

埼玉县：22例

若以每百万人口报告数计算，鹿儿岛县最高，东京都排名第二。而本周新增病例高度集中在关东地区，单周57宗新增个案中，东京就占了40宗，其余零星分布于鹿儿岛、神奈川等地。

【同场加映】流感疫苗懒人包2026︱8类人免费/受资助接种 三价/四价有何分别？一文看清资助额/接种地点

空气传播「同空间几乎必中」

综合日媒报道，麻疹透过空气传播，感染力远超流感。山梨大学感染症专科井上修医生警告：「没有免疫力的人若与麻疹患者身处同一空间，几乎确定会感染。」典型症状包括高烧、出疹、眼睛分泌物增多等。游日港人本身若无免疫力，不仅可能染病，更可能将病毒带返港。「若已接种疫苗，体内具备足够免疫力，即使病毒进入也不会感染。」井上修医生表示：「但山梨县内案例中，患者都是无法确认有否接种过两次疫苗的人。」

麻疹恐致「免疫失忆」击溃身体防线

东京齿科大学教授寺岛毅指出，麻疹病毒的传染力极强，一个感染者可传染12至14人，而流感一般只传染2至3人。更危险的是，麻疹容易引发肺炎等严重并发症，即使在已发展国家，每1000名患者中仍有约1人死亡。

寺岛教授特别提醒，麻疹还有一个极为棘手的后遗症——「免疫失忆」，麻疹病毒却会攻击并重置免疫系统，使人体失去原本对抗其他病原体的能力；感染麻疹后，康复者更容易感染流感、肺炎、百日咳等疾病，这种暂时性的免疫缺陷状态可能持续数年，对健康造成长期影响。

【同场加映】北上注意｜内地鼻病毒病例急增 没疫苗特效药 3类人感染恐致肺部并发症

港人游日自保：确认免疫力、1岁宝宝不宜前往

本港自1967年已将麻疹疫苗纳入儿童免疫接种计划，政府调查显示接种率维持在95%以上，足以形成群体免疫屏障。然而，衞生署提醒，首针麻疹疫苗须在1岁时才注射，因此1岁以下婴儿以及对麻疹没有免疫力的孕妇，均不宜前往目前爆发麻疹的地方。对于计划赴日旅游的港人，最稳妥的做法是：

1岁以下婴儿不宜前往

出发前咨询家庭医生

检查个人疫苗接种纪录

如有需要，补打一剂麻疹疫苗或进行抗体检测

感染麻疹会出现甚么病征/症状？

根据本港衞生防护中心资料，麻疹传染性高，主要透过空气飞沫传播，直接接触患者的鼻喉分泌物都可以被传染。病人在出疹的前后4天内都可以传染他人。

麻疹感染症状：

初期症状：发烧、咳嗽、流鼻水、眼红及口腔内出现白点

3至7天后：皮肤出现污斑红疹，通常会由面部扩散到全身，维持4-7天，亦可能长达3星期，出现脱皮，甚至留下褐色斑状疤痕

严重症状：呼吸系统、消化道及脑部受影响，引致严重后遗症甚至死亡

怀孕期间感染可致孕妇流产、早产，或者婴儿出生时体重过轻

孕妇于生产前后的短时间内感染麻疹，会增加受感染的初生婴儿日后患上致命性的「亚急性硬化性全脑炎」之风险

资料来源：YBS News、衞生防护中心

延伸阅读：流感感冒加快康复 必吃5类食物 防7大致命并发症！维他命C几时食最好？

---

相关文章：

天冷易患感冒流感 专家推10大食物增强免疫力 早餐吃鸡蛋可抗菌排毒？

流感高峰常胸痛气促？恐并发肺炎/心脏衰竭 医生揭流感重症6大症状