飞虫入眼点好？62岁伯伯用手这样做 患真菌性角膜炎险失明

春夏时节，蚊虫活跃，相信不少人都曾有被飞虫撞入眼睛的经验。福建一位六旬伯伯飞虫入眼却下意识用手捽眼，未料这看似平常的动作，竟引发严重角膜溃疡，视力一度只剩0.04、几乎失明。专家吁，原来异物入眼后捽眼是最危险的错误处理方式，到底怎么做才正确？

蚊虫入眼「捽眼」 十天后眼红视力急降仅剩0.04

内媒报道，福建62岁的周先生在事发时下班骑电动车回家，沿途蚊虫较多，他没有佩戴头盔。一只蚊子突然飞进他的左眼，他本能地「捽眼」，试图将虫子捽走，当时并无明显不适。大约10天后，他的左眼开始出现红肿、疼痛、视物模糊，并伴随畏光、流泪等症状。先在当地医院接受药物治疗，但情况未见好转，反而日益恶化。

入院后，医生为他进行详细检查，结果令人震惊：周先生的右眼视力为0.6，左眼却只剩0.04——几乎只能看到模糊光影。左眼明显红肿、眼球充血严重，伴有剧烈发炎反应。综合各项检验，确诊为「左眼真菌性角膜溃疡」，属真菌性角膜炎（Fungal Keratitis）的一种，情况危急。

真菌性角膜炎有甚么症状？

真菌性角膜炎常见症状

蚊虫入眼忌捽眼 恐致虫体破裂

武汉爱尔眼科汉口医院院长曾庆延医生指出，异物入眼后捽眼是最危险的错误处理方式。蚊虫本身可能带有尖锐肢体，会破坏角膜上皮屏障；捽眼不仅会机械性刮伤角膜，让蚊虫携带的病原体（如真菌、细菌）趁机侵入眼内，更可能导致虫体破裂，释放毒液，引发严重发炎，使感染加剧。

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飞虫入眼正确处理三步骤

春季及初夏，蚊虫进入活跃期，飞虫或异物入眼的情况时有发生。医生提醒：

1. 切勿揉眼：任何情况下都不要用手揉搓眼睛，更不可暴力搓揉。

2. 自然排出或冲洗：轻轻闭眼，利用泪液将异物自然冲出；也可使用大量人工泪液或生理盐水冲洗眼部。

3. 及时就医：若上述方法无效，或出现眼红、疼痛、畏光、视力模糊等症状，应立即前往专业眼科检查，确认有无异物残留或角膜损伤，避免小问题拖成严重眼疾。

经过约一周的治疗，周先生的眼部症状明显缓解，病情逐渐稳定，视力亦逐步恢复，即将康复出院。然而，这次经历让他心有余悸，也为大众敲响警号。

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真菌性角膜炎是甚么？

济南市第二人民医院济南市眼科医院资料指出，真菌性角膜炎是一种由致病真菌引起的、致盲率极高的感染性角膜病变。真菌性角膜炎在临床上较难诊断，容易误诊，常因治疗不当而造成失明。

真菌性角膜炎常见症状：

剧烈眼痛伴有异物感

畏光

流泪

视力严重模糊

分泌物多，多为黏液性或脓性

一般情况下，真菌不会侵犯正常角膜，但当有眼外伤、长期局部使用抗生素、角膜发炎及干眼症等情况时，非致病的真菌可能变为致病菌，引起角膜继发性真菌感染。常见的致病菌为：曲菌、镰刀菌、白色念珠菌、头芽孢菌、链丝菌等。

因致病菌种不同，角膜溃疡形态不一。 真菌性角膜炎并非少见。夏秋农忙季节发病率高，在年龄与职业上，多见于青壮年、老年及农民。

资料来源：新浪财经

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