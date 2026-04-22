肺癌｜7成患者确诊已属晚期 专家吁高危族做LDCT筛检 揪出隐形致命杀手

在香港这座高压力的都市，肺癌长期被医学界称为「沉默的头号杀手」。根据香港癌症资料统计中心的数据，肺癌是本港发病率最高的癌症，每年新确诊个案突破六千宗，且发病年龄有明显下降趋势。最令人忧虑的是，肺癌在早期往往毫无明显病征，患者容易将轻微疲劳或偶发咳嗽误以为是压力大或普通感冒。有调查指7成本港患者在确诊时已属第4期，癌细胞已经扩散，令5年相对存活率大幅下降。

破除「有病才求医」迷思 非吸烟女性亦属高危

面对这个「隐形杀手」的威胁，高危群组对癌症预防及定期检查的认知须更为普及。值得注意的是，香港有不少非吸烟女性患上肺癌，这除了与长期接触厨房油烟或二手烟有关，亦可能源于基因变异（如本港常见的EGFR突变）。

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若能在肺癌第一期时及早发现，把握这个黄金治疗时机，患者透过微创手术切除后的5年存活率可高达9成以上，部分个案甚至有机会治愈。

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拆解低剂量电脑扫描 AI辅助精准拦截

在众多筛检工具中，低辐射量电脑扫描（LDCT）的技术演进彻底改变了临床诊断的规则，能敏锐侦测出早期肺腺癌的典型表现：「磨玻璃结节（Ground-glass nodule）」。这种微小的影像异常在过去难以被察觉，如今却成为了拯救生命的关键线索。

突破传统X光盲点

突破传统X光盲点：传统胸部X光片呈二维重叠平面，极易受心脏或肋骨遮挡，对直径小于一厘米的早期小结节侦测能力极其有限。LDCT则运用多环旋转技术产生细致的断面影像，能无死角地扫描肺部组织。 AI精准辨识风险：进入2026年，影像技术更结合了生成式AI辅助分析，能自动比对结节在数月间的体积微小变化与密度特征，甚至能辨识潜在恶性风险，协助医生在患者病变发生质变前精准介入。 超低辐射剂量：结合深度学习重建（Deep Learning Reconstruction, DLR）技术的超低剂量扫描，平均有效剂量已能降至仅约0.13 mSv，几乎与一张普通胸部X光（约0.1 mSv）的剂量无异。

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建立家庭防线 从心理支持到科学预防的应对之道

在应对肺癌这项健康威胁时，家人的支持与警觉是至关重要的防线。我们应以「预防医学」的角度，协助家人建立正确的健康风险意识：

关注高危群组：请多加留意长者或具备高风险因素的家庭成员（特别是重度吸烟者、有肺癌家族史，或长期暴露于化学物质的人士）。与家人的沟通不应带有恐惧，而是鼓励他们主动与医生商讨接受LDCT筛查的利弊。在充分了解筛查的潜在益处、假阳性风险及后续程序后，共同作出切合个人需要的知情决定。 理性面对检查结果： 若经医生评估并进行扫描后发现肺部结节，家人应给予心理支持并保持冷静，明白大多数初期发现的结节属于良性。此时的关键在于避免过度恐慌，并遵从专科医生的建议，定期覆诊与影像追踪。

透过提升家庭整体的健康意识并运用先进的影像诊断技术，定能看透风险，在这场与时间竞争的生命保卫战中赢得先机。

撰文：香港都会大学护理及健康学院高级讲师周瑞祥博士

专家履历：周瑞祥博士

具备丰富的医学影像与放射诊断临床及教学经验，研究专长涵盖电脑扫描（CT）技术、医学影像金属伪影减少技术及冠状动脉电脑断层血管摄影等，并积极推动医学教育创新，将虚拟实境（VR）系统应用于放射诊断技术的教学当中。

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