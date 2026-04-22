鬼灭歌姬LiSA演唱会 粉丝难忍台下「体臭围攻」教你5招击退汗味

日本歌姬LiSA演唱《鬼灭之刃》主题曲红遍全球，日前在武道馆举办 15 周年演唱会，本应是热血沸腾的音乐盛事，事后却在社交平台爆发大规模「体臭抗议」，严重影响观赏体验，医生教你5招击退汗味！

粉丝睇骚撑偶像 难忍「体臭围攻」

多位粉丝在X发文，直指现场部分群众散发的体味浓烈到像「鼻子被打好几拳」「好想扯甩自己个鼻」，虽然原发文者已删除帐号，仍引发广大争议。不少网民认为，参加密闭空间的大型活动，保持清洁是基本礼貌。过去甚至有电竞选手因对手体味太重而无法专心对战。知名声优高桥李依也曾特别手绘插图，温柔叮咛粉丝：「出发前一定要洗澡」，就是为了避免这种「气味公害」破坏偶像与粉丝共处的珍贵时光。

汗味竟非源自汗水？医生教5招击退汗臭

重症科医生黄轩曾经指出，刚流出的汗水其实几乎无味，汗臭的真相在于皮肤表面的「细菌」。当细菌开始分解汗水中的蛋白质和脂肪，产生的化学物质才是那股刺鼻臭味的来源。因此，想解决体臭，必须从「流汗量」与「细菌数量」双管齐下！

5招击退腋下汗臭味

当知道汗臭是因为细菌与汗水，就可以从这2方面入手解决。黄轩列出5个解决方法：

1. 维持个人卫生 抗菌皂洗2部位

曾有科学研究指出，有规律地清洁皮肤，能有效减少皮肤表面细菌数量，从而降低体味发生的机率高达98.3%。想切断「臭」味源头，最直接有效的方法是保持身体清洁，每日洗澡；更可以使用抗菌皂或特定部位的清洁液，彻底清洁腋下、鼠蹊等易出汗部位，可减少95至99%的细菌数量。

2. 选用透气衣物 让皮肤呼吸

透气性差的衣物容易令汗水滞留在皮肤表面，创造一个温暖潮湿的环境，容易滋生细菌。建议选择宽松透气的天然质料如棉麻、竹纤维等，帮助汗水蒸发，保持皮肤干爽，减少细菌滋生的机会。运动时，可选择专业的排汗衣物。

3. 调整饮食 告别异味

食物也可能影响体味，因为某些辛辣、重口味的食物，如大蒜、洋葱、咖哩，以及红肉，其代谢产物可能会透过汗水排出，加重体味。适量减少这些食物的摄取，多吃蔬果，补充水分，有助身体排毒，体味更清新。

4. 压力管理 改善体味

压力也会让身体「变臭」。当人体感到压力或焦虑时，体内会分泌更多的肾上腺素，刺激大汗腺分泌富含蛋白质和脂肪的汗水，这正是细菌的最爱。建议学习管理压力的技巧，如冥想、瑜伽、规律运动等，有益身心健康之余，更可改善体味。

5. 拣选止汗剂/香体露

止汗剂（Antiperspirants）含有铝盐等成分，能暂时阻塞汗腺，减少汗水的分泌；当汗水变少，细菌难以进行分解，自然降低了异味的产生，可降低汗腺排汗量达20至50%。香体露（Deodorants）主要作用是抑制细菌生长，或利用香味掩盖异味，不能减少汗水排出，但有效控制异味。

甚么时机用止汗剂/香体露最有效？

不少人都会外出前使用止汗剂，但出门前使用这有可能会发挥不了最大效用。消委会提醒市民，正确方法是在晚上睡前使用，因为睡前汗腺不活跃，只要抹干皮肤，在皮肤上薄搽或喷一次即可，这做法除了能减少被衣服擦掉的机会，亦可让止汗剂有足够时间发挥作用、阻塞汗腺。

消委会建议，选购止汗剂/香体剂前要先了解以下重点：

先检视成分标签，看看是否含有曾令自己皮肤或呼吸道过敏的物质或其他受关注的物质，例如铝、锆、香料或酒精成分等。

呼吸道易过敏人士建议选用走珠装或膏装等非喷雾装产品，减少吸入刺激物质的机会。

使用新产品时，宜先在手臂内侧试用，没有皮肤过敏反应才使用。

一般止汗剂或香体剂只适用于腋窝、手肘等少数部位，不宜全身使用。

不要用于受损的皮肤或刚剃毛的皮肤上，以免刺激皮肤。

普通喷雾产品：

使用时应与皮肤距离约15cm喷出适量喷雾，由于喷雾体积细小，容易经呼吸道吸入体内，或影响呼吸管道。

走珠装产品：

用前要先摇匀，开盖直接用滚珠涂抹在皮肤即可，紧记在使用前后都需用纸巾清洁滚珠以保持衞生，亦不宜跟别人共用。

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