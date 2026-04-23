医管局4.24全面推行电子病假纸 即睇HA Go内获取步骤 附公院/专科门诊/家庭医学门诊名单

医院管理局宣布，继早前推出电子医生证明书（病假纸）及电子应诊证明书后，将于明日（4月24日）起，进一步把产假证明书及产假／病假证明书全面电子化时，由医生/助产士签发的病假纸，均会采用电子签署，取代传统人手签署的纸本版本，病人可自行提取纪录及列印假纸。即看HA Go获取电子证明书的步骤，附公院/专科门诊/家庭医学门诊名单。

如何获取电子证明书？即看简单4步骤

医管局强调，电子签署与手写签名具有同等法律效力。电子证明书上会清晰列明病人姓名、怀孕证明、预产期、建议病假日期等资料，与传统纸本无异。市民可放心使用电子证明书向雇主或相关机构申请病假或产假。

未安装HA Go的市民，可于App Store或Google Play下载，并按指示完成登记及验证。 就诊后，当医生/助产士签发电子证明书后，系统会自动将证明书存入个人HA Go帐户内。 登入HA Go，点选「纪录」图示，即可找到相关电子证明书。 病人可按需要下载及直接列印，向雇主提交病假或到诊的医疗证明申请。

自动存入HA Go「纪录」加密二维码防伪

所有电子医疗证明书（包括医生证明书、病假证明书、产假证明书、应诊证明书）均会自动储存在医管局手机应用程式HA Go的「纪录」单元内。病人只需登入HA Go，即可随时查阅、下载或转发电子证明书，有需要时亦可自行列印纸本副本。

雇主或相关机构扫描纸本/电子证明书上的QR Code核实真伪。（图：医管局）

每张电子医疗证明书均印有经加密的二维码，方便雇主或相关机构扫描核实真伪，确保证明书未被窜改，杜绝伪造风险。

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医管局：仍提供列印服务

医管局发言人表示，全面数码化有助减少遗失纸本证明书的风险，方便病人存取，提升整体服务体验。现阶段医管局仍会为有需要的病人列印电子医疗证明书，但鼓励市民日后逐步转用电子版本，享受更便捷、环保的医疗服务。

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公院/专科门诊/家庭医学门诊名单

医院管理局管理43间公立医院和医疗机构名单：

医院联网 医院/医疗机构名称 香港 舂磡角慈氏护养院、东区尤德夫人那打素医院、律敦治医院、长洲医院、邓肇坚医院、东华东院、黄竹坑医院、葛量洪医院、麦理浩复康院、玛丽医院、大口环根德公爵夫人儿童医院、赞育医院、东华三院冯尧敬医院、东华医院 九龙 香港佛教医院、香港儿童医院、香港眼科医院、香港红十字会输血服务中心、九龙医院、广华医院、圣母医院、伊利沙伯医院、东华三院黄大仙医院、灵实医院、将军澳医院、基督教联合医院、明爱医院、葵涌医院、北大屿山医院、玛嘉烈医院、仁济医院 新界及离岛 威尔斯亲王医院、沙田慈氏护养院、白普理宁养中心、沙田医院、雅丽氏何妙龄那打素医院、博爱医院、青山医院、小榄医院、屯门医院、天水围医院

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专科门诊

医管局共有49间专科门诊诊所，以下为部分诊所名单：

地区 专科门诊 香港 东区尤德夫人那打素医院、玛丽医院 九龙 明爱医院、广华医院、玛嘉烈医院、伊利沙伯医院、基督教联合医院 新界及离岛 雅丽氏何妙龄那打素医院、天水围医院

家庭医学门诊（前称普通科门诊）

医管局辖下有75间家庭医学门诊（前称普通科门诊），为市民提供基层医疗服务：

地区 专科门诊 香港 香港仔赛马会普通科门诊诊所、西营盘赛马会普通科门诊诊所、筲箕湾赛马会普通科门诊诊所、贝夫人普通科门诊诊所 九龙 中九龙诊所、长沙湾赛马会普通科门诊诊所、广华医院全科门诊部、观塘社区健康中心、李宝椿普通科门诊诊所、圣母医院家庭医学诊所、柏立基普通科门诊诊所、油麻地赛马会普通科门诊诊所 新界及离岛 戴麟趾夫人普通科门诊诊所、沥源普通科门诊诊所、马鞍山家庭医学中心、北葵涌普通科门诊诊所、北大屿山社区健康中心、石湖墟赛马会普通科门诊诊所、大埔赛马会普通科门诊诊所、天水围健康中心、将军澳（宝宁路）普通科门诊诊所、青衣长康普通科门诊诊所、屯门诊所、元朗赛马会健康院

资料来源：医管局

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